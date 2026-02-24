Home ARTICOLI 12 album di musica reggae da avere in CD o vinile (prima parte)
12 album di musica reggae da avere in CD o vinile (prima parte)

Dodici album di musica reggae da avere assolutamente in CD o in vinile. Una breve lista di capolavori che hanno fatto la storia della musica giamaicana, dal roots classico al dub sperimentale di Augustus Pablo fino alla dancehall. Un viaggio sonoro attraverso i ritmi di Kingston che hanno cambiato il mondo: da Exodus a Funky Kingston, ecco i dischi fondamentali da ascoltare.

Pubblicato da
REDAZIONE
24 Febbraio 2026

Musica reggae

Il reggae non è mai stato solo un genere musicale, ma un movimento spirituale e sociale che ha dato voce a chi non ne aveva. Tra la metà degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, questa musica ha varcato i confini dei ghetti di Kingston per conquistare il mondo, portando con sé messaggi di redenzione, resistenza e amore universale. La lista che segue non è solo una raccolta di canzoni, ma una mappa dei momenti in cui il “riddim” ha cambiato la storia della musica.

Dodici album di musica reggae (prima parte)

Bob Marley & The WailersExodus (1977)

Burning SpearMarcus Garvey (1975)

Peter ToshLegalize It (1976)

Black UhuruAnthem (1984)

Toots and the MaytalsFunky Kingston (1973)

Steel PulseHandsworth Revolution (1978)

CultureTwo Sevens Clash (1977)

Augustus PabloKing Tubbys Meets Rockers Uptown (1976)

Max RomeoWar Ina Babylon (1976)

YellowmanKing Yellowman (1984)

Linton Kwesi JohnsonBass Culture (1980)

Prince DouglasDub Roots (1980)

Oltre la Musica

Questi 12 album rappresentano l’evoluzione completa di un suono unico: dalla spiritualità profonda del roots di Burning Spear e Culture, alle sperimentazioni dub psichedeliche e poetiche di Augustus Pablo e Linton Kwesi Johnson fino all’energia travolgente della dancehall di Yellowman, passando attraverso il dub roots dell’inconfondibile Prince Douglas. Insomma, che si tratti di denunciare le ingiustizie sociali o di celebrare la gioia di vivere, questi dischi rimangono testimonianze intramontabili di come un’isola così piccola sia riuscita a influenzare la cultura globale in modo così profondo. Mettere sul piatto uno di questi lavori significa, ancora oggi, sintonizzarsi sulla frequenza del cambiamento. (La redazione)

