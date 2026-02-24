Home ARTICOLI Concerti e festival in Italia: calendario, date, eventi, live, spettacoli
Concerti e festival in Italia: calendario, date, eventi, live, spettacoli

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.

Pubblicato da
REDAZIONE
24 Febbraio 2026

Concerti e Festival (pixabay)

Concerti e festival in programma

  • Umberto Tozzi at PalaSele (05 Mar 26) live giovedì 5 marzo 2026 – PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy
  • Calibro 35 at Teatro Alessandrino (07 Mar 26) live sabato 7 marzo 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria
  • Lucilla at Palateknoship (08 Mar 26) live domenica 8 marzo 2026 – Palateknoship, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy
  • Malte Marten at Spazio Teatro 89 (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy
  • Ensemble Symphony Orchestra at Cinema Teatro Nuovo (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital
  • Shawn James at Spazio 211 (12 Mar 26) live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • Novembre at Orion (13 Mar 26) with The Foreshadowing and Still Wave live venerdì 13 marzo 2026 – Orion, Viale Kennedy, 52, Ciampino, 00043, Rome, Italy
  • Shawn James at The Cage Theatre (13 Mar 26) live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor
  • Johnny Mox at Spazio Teatro 89 (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy
  • Giorgio Poi at Atlantico Roma (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome
  • Gigi D'Alessio at Pala Terni (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Pala Terni, Via San Martino, 126, 05100, Terni, Italy
  • Ensemble Symphony Orchestra at Teatro Lyrick (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange
  • Abba Dream at Teatro Lyrick (17 Mar 26) live martedì 17 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange
  • Angelina Mango at Teatro Europauditorium (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bol
  • Renato Zero at Prealpi SanBiagio Arena (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia
Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

