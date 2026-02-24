Peaky Blinders: The Immortal Man, la soundtrack ufficiale

Il 6 marzo 2026 arriverà Peaky Blinders: The Immortal Man (Soundtrack From The Netflix Film), la colonna sonora ufficiale pubblicata da Epic Records e Sony Music. L’album accompagna l’omonimo film disponibile su Netflix dal 20 marzo 2026.

Nel frattempo, da oggi 19 febbraio è già disponibile il singolo Puppet, realizzato con la partecipazione di Grian Chatten dei Fontaines D.C., insieme ad Antony Genn e Martin Slattery.

Un singolo cupo e intenso: Puppet

Il brano Puppet rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione musicale dell’universo di Peaky Blinders. Il pezzo si distingue per un’atmosfera cupa e malinconica, mentre il suo approccio post-rock riflette la tensione emotiva e la profondità narrativa che caratterizzano la serie. Inoltre, la collaborazione tra Grian Chatten, Antony Genn e Martin Slattery consolida il legame tra la tradizione sonora dello show e una sensibilità contemporanea.

Di conseguenza, la canzone anticipa il tono della soundtrack, che amplia il linguaggio musicale della saga senza rinunciare alla coerenza stilistica. Il singolo è già disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali, mentre la colonna sonora completa può essere pre-ordinata e salvata in pre-save.

Una soundtrack ampia tra inediti e nuove collaborazioni

La soundtrack comprende 36 brani, tra cui cinque tracce completamente inedite e diversi pezzi commissionati appositamente per il film. Antony Genn e Martin Slattery, collaboratori storici del mondo Peaky Blinders, tornano a comporre la musica originale, mentre nuove voci contribuiscono ad arricchire il progetto.

Tra queste figurano Amy Taylor degli Amyl and the Sniffers e diversi membri dei Fontaines D.C., tra cui Carlos O’Connell e Tom Coll. Pertanto, il risultato è una colonna sonora che mantiene un’identità riconoscibile, ma introduce sonorità e prospettive differenti, ampliando il panorama musicale legato al film.

Accanto alle composizioni originali, la raccolta presenta una selezione di artisti che hanno contribuito a definire l’identità sonora della serie. Tra questi spiccano Nick Cave, Lankum e McLusky. In particolare, emerge una versione inedita di Red Right Hand, insieme alla collaborazione tra Grian Chatten e Lankum per Hunting The Wren (The Immortal Man version), oltre a due reinterpretazioni di brani dei Massive Attack.

Tracklist completa della colonna sonora

Di seguito la tracklist ufficiale della colonna sonora:

Opening Scene / The Currency The Immortal Man Ruby’s Scarf Nobody’s Son No Heaven No Hell for Duke Shelby People Person Duke and Beckett Strike a Deal An Intruder In The House Ada and Duke Opium Dreams Tommy, Kaulo and Zelda Black Dahlia Beckett Tests Duke Close the Door Dukes Descent A Hero’s Death Pig Pen Puppet A Gun Is No Good Tommy vs Duke St Elizabeth’s Mortuary Confession Stable Shootout Red Right Hand (Immortal) The Bullet The Coin Teardrop Romance The Map Angel The Tunnel Medusa Tommy vs Beckett Father and Son Hunting The Wren (The Immortal Man Version) Ellipsis

Conclusione: il ritorno di Tommy Shelby tra cinema e musica

Il film, scritto da Steven Knight e diretto da Tom Harper, riporta la storia a Birmingham nel 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, torna da un esilio volontario per affrontare una resa dei conti decisiva, mentre il destino della sua famiglia e del suo Paese è in bilico. Il cast include Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham. La nuova colonna sonora accompagna questo capitolo cinematografico con un approccio coerente e contemporaneo, rafforzando il legame tra musica, narrazione e atmosfera. (La redazione)

