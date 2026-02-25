Il disco in evidenza: Moo, 2026, King Tuff

Il ritorno di King Tuff coincide con una scelta precisa e coerente: registrare il nuovo album Moo in modalità analogica. Disponibile dal 27 marzo 2026, si tratta del settimo lavoro in studio di Kyle Thomas, nonché il primo pubblicato per MUP Records dopo le precedenti uscite per Sub Pop. Il progetto rappresenta per l’americano un momento di riflessione artistica. L’obiettivo è tornare all’essenza del rock, privilegiando spontaneità e immediatezza. Per questo motivo, l’approccio scelto dal musicista del Vermont punta a una registrazione più diretta e naturale.

Un ritorno consapevole al suono analogico

Il cuore di Moo è la registrazione su nastro. Kyle Thomas ha infatti utilizzato lo stesso Tascam 338 impiegato per Was Dead, il secondo album a nome King Tuff del 2008. Questa decisione nasce dall’esigenza di ottenere un suono più vivo e autentico, mentre il processo creativo è più simile alla pittura o al collage. Secondo il musicista a stelle e strisce, lavorare su nastro rende ogni gesto musicale permanente e spontaneo. Inoltre, questo metodo favorisce un coinvolgimento più profondo. Il nuovo lavoro arriva dopo Smalltown Stardust del 2023, ma rappresenta un ritorno alla forma e alla dimensione originaria del rock & roll. Nel percorso artistico di Thomas, questa scelta si collega anche alle esperienze passate. In precedenza, infatti, ha fatto parte della backing band di Ty Segall, i Muggers, e ha suonato la chitarra accanto a J Mascis nella stoner rock band Witch. Pertanto, il suo legame con la tradizione sonora resta un elemento centrale.

Il primo singolo Twisted on a Train

Il primo estratto da Moo è Twisted on a Train. La canzone nasce durante un viaggio notturno in treno da Tucson a Los Angeles, mentre il processo di registrazione e mixaggio è avvenuto il giorno successivo in poche ore. Questo approccio dimostra una forte immediatezza, quindi rafforza l’idea di un disco spontaneo. Di conseguenza, il singolo anticipa la direzione artistica del progetto. Il suono è diretto, essenziale e coerente con la volontà di recuperare un modo di fare musica più autentico. Inoltre, il brano mette in evidenza la capacità di King Tuff di unire energia garage rock e sensibilità personale.

Tracklist completa di Moo

Il nuovo album racchiude dieci brani dalle strutture essenziali e compatte:

Twisted On A Train Stairway To Nowhere Invisible Ink Landline Crosseyed Critters Oil Change East Of Ordinary Unglued Delusions Backroads

Si tratta di un lavoro compatto e coerente. D’altronde l’ordine delle tracce lascia intuire un lavoro pensato per essere ascoltato nella sua interezza.

Il ritorno alle radici

Il nuovo album Moo rappresenta per King Tuff il ritorno alle radici, sia dal punto di vista tecnico sia artistico. La registrazione analogica, l’immediatezza del singolo Twisted on a Train e la scelta di un suono diretto evidenziano un progetto decisamente consapevole. Un lavoro che che rafforza l’identità del cantautore statunitense nel panorama garage rock contemporaneo. I disco, in uscita il 27 marzo 2026, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Kyle Thomas che, attraverso questo disco, riesce a mantenere viva la tensione tra tradizione e ricerca personale. (La redazione)

