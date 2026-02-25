I Kings of Convenience tornano in Italia con cinque date estive

I Kings of Convenience tornano a esibirsi in Italia con una serie di concerti estivi che attraverseranno alcuni dei festival più suggestivi del Paese. Il duo norvegese riporta dal vivo il proprio stile intimo ed elegante, confermando un legame costante con il pubblico italiano e con i contesti culturali di maggiore qualità.

Un tour italiano tra festival e luoghi simbolo

Il tour prenderà il via il 26 luglio a Monforte d’Alba, all’interno della rassegna Monfortinjazz. La tournée proseguirà il 28 luglio ad Argenta, ospite di Ferrara Sotto Le Stelle, e il 29 luglio a Gardone Riviera, sul palco del Tener-a-mente Festival. Il calendario prevede altre date: il 31 luglio a Camigliatello Silano, nell’ambito del Be Alternative Festival, e il 2 agosto nello scenario del Teatro Greco di Tindari. Cinque appuntamenti che confermano una presenza diffusa e attesa lungo tutta la penisola.

Il suono dei Kings of Convenience dal vivo

Da oltre vent’anni i Kings of Convenience rappresentano il lato più raccolto e raffinato dell’indie pop nordico. Il loro linguaggio musicale si fonda su armonie vocali e chitarre acustiche, capaci di creare un dialogo diretto e delicato con il pubblico. Per questo tour italiano, il duo sarà accompagnato da un trio d’archi composto da Tobias Hett alla viola, Naomi Berrill al violoncello e Davide Bettolini al contrabbasso. Una scelta che arricchisce l’impianto sonoro senza snaturarne l’essenza.

Dalle origini a Bergen alla scena europea

I Kings of Convenience nascono a Bergen dall’incontro tra Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, entrambi nati nel 1975 e amici fin dai tempi delle scuole superiori. Alla fine degli anni Novanta, il duo norvegese inizia a costruirsi la propria identità artistica partecipando a diversi festival estivi europei. Nel 1999 firmano con l’etichetta americana Kindercore e pubblicano l’album di debutto, aprendo un percorso internazionale che li porterà a diventare un riferimento stabile dell’indie pop nordico, grazie a uno stile essenziale e riconoscibile.

Il ritorno dei Kings of Convenience

Il ritorno dei Kings of Convenience in Italia conferma la forza di una proposta musicale che continua a distinguersi per coerenza e sensibilità. Le date estive offriranno un’occasione preziosa per ritrovare dal vivo un progetto che ha segnato profondamente la scena indie europea, mantenendo intatta la propria identità. (La redazione)

