[DIRETTA TV] Sanremo 2026: news, scaletta, ospiti e cantanti del 76° Festival della Canzone Italiana [LIVE STREAMING]

Il Festival di Sanremo 2026 segna un passaggio rilevante nella storia della manifestazione. La settantaseiesima edizione si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026, con Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, affiancato nel corso delle cinque serate da Laura Pausini. L’evento riunirà trentaquattro artisti e proporrà un impianto organizzativo articolato, tra musica, competizione e rinnovata attenzione istituzionale.

La compilation di Sanremo 2026 su Amazon

DIRETTA LIVE STREAMING TV SANREMO 2026

SEGUI LA DIRETTA LIVE TV STREAMING DI SANREMO 2026 – CLICCA QUI

(Attenzione: LINK PUBBLICO ESTERNO NON RICONDUCIBILE A QUESTO SITO)

Tutte le ultime notizie sul Festival di Sanremo 2026

Tutte le notizie del web in tempo reale sul Festival della Canzone Italiana 2026.

Date ufficiali e conduzione

Il Festival tornerà in scena a fine febbraio per evitare sovrapposizioni con i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina. Le cinque serate si terranno dal 24 al 28 febbraio 2026, confermando il Teatro Ariston come sede storica. Carlo Conti guiderà l’intera edizione, curando anche la direzione artistica. Durante le serate sarà affiancato da Laura Pausini, presenza stabile al suo fianco.

Artisti in gara e sezioni

I partecipanti saranno trentaquattro, suddivisi in due sezioni.

Sezione Campioni

La sezione principale vedrà in gara trenta artisti, ciascuno con un brano inedito. Tra i nomi presenti figurano Arisa con Magica favola, Ermal Meta con Stella stellina, Malika Ayane con Animali notturni, Patty Pravo con Opera, Raf con Ora e per sempre e Tommaso Paradiso con I romantici. Il vincitore della sezione Campioni, salvo rinuncia, avrà diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Sezione Nuove proposte

La sezione Nuove proposte comprenderà quattro artisti emergenti, due selezionati tramite Sanremo Giovani 2025 e due attraverso Area Sanremo 2025. I finalisti porteranno sul palco i brani già presentati nelle rispettive competizioni, tra cui Mattone di Angelica Bove e Laguna di Nicolò Filippucci.

Organizzazione e bando pubblico

L’edizione 2026 arriva dopo una complessa fase istituzionale. Nel dicembre 2024 il TAR della Liguria ha stabilito l’obbligo di un bando pubblico per l’organizzazione del Festival a partire dal 2026. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato nel maggio 2025. Il Comune di Sanremo ha quindi pubblicato il bando il 9 aprile 2025. L’unica emittente candidata è stata la Rai, con cui sono seguite trattative articolate, anche a causa della disputa sulla titolarità del marchio. L’accordo definitivo è stato raggiunto il 2 settembre 2025, garantendo lo svolgimento del Festival fino al 2028. La conferma delle date di febbraio 2026 ha chiuso una fase di incertezza durata mesi.

Programma delle serate

Il Festival si svilupperà su cinque appuntamenti consecutivi.

Prima serata

Si esibiranno tutti i trenta Campioni. Le votazioni saranno affidate alla giuria della sala stampa, TV e Web. Verranno comunicate le prime cinque posizioni senza ordine.

Seconda serata

Apriranno le quattro Nuove proposte in due sfide dirette. Seguiranno quindici Campioni. Il voto sarà suddiviso tra stampa, radio e televoto.

Terza serata

Sul palco saliranno i restanti quindici Campioni. A seguire, la finale delle Nuove proposte, con sistema di voto misto.

Quarta serata – Cover

I trenta Campioni interpreteranno un brano italiano o internazionale, accompagnati da ospiti. La classifica della serata cover non influirà sul risultato finale.

Quinta serata – Finale

Tutti i Campioni torneranno in gara. Dopo una prima classifica generale, una votazione finale decreterà il brano vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Ospiti e appuntamenti collaterali

Durante tutte le serate è prevista la presenza di Max Pezzali, in collegamento dalla Costa Toscana. Dal 21 al 28 febbraio andrà in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Dal 24 al 27 febbraio tornerà anche il DopoFestival, con Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi alla direzione musicale.

Controversie e dibattito mediatico

Dopo l’annuncio del cast, una discussione pubblica ha riguardato le reazioni degli artisti alla selezione ufficiale. Il tema ha alimentato un dibattito sul meccanismo di comunicazione del Festival e sulla percezione pubblica delle dinamiche interne alla kermesse. Il confronto mediatico si inserisce nella tradizione di attenzione critica che accompagna ogni edizione del Festival.

Un Festival tra tradizione e transizione

Il Festival di Sanremo 2026 si presenta come un’edizione di equilibrio, tra continuità artistica e cambiamenti organizzativi. La conferma delle date, il ritorno di Carlo Conti e la definizione del quadro istituzionale offrono una base solida per una manifestazione centrale nel panorama musicale italiano, pronta a rinnovare il proprio ruolo anche sul piano internazionale. (La redazione)