Il disco in evidenza: Distracted, 2026, Thundercat

A sei anni di distanza dal suo ultimo LP, Thundercat torna con un nuovo capitolo discografico. Il bassista e autore californiano pubblicherà il suo quinto album in studio, Distracted, il 3 aprile per Brainfeeder. Un lavoro che riflette sul presente senza proclami, muovendosi tra ironia, disillusione e una rinnovata apertura emotiva.

Un album nato dal confronto con il presente

Distracted prende forma da uno sguardo critico sul concetto di progresso tecnologico. Thundercat osserva come l’innovazione abbia spesso ristretto l’immaginazione collettiva, tradendo le promesse di un futuro più ampio e visionario. I riferimenti alla fantascienza e ai sogni infantili di esplorazione spaziale lasciano spazio a una realtà fatta di aggiornamenti marginali e sistemi di controllo. La delusione non riguarda solo i dispositivi, ma il divario tra ciò che era stato promesso e ciò che è stato realmente ottenuto. Da questa frizione nasce il cuore concettuale dell’album.

Distrazione come limite e risorsa

Nel contesto dell’economia dell’attenzione, la distrazione appare come un deficit. Eppure Distracted ribalta questa lettura. Per un artista profondamente idiosincratico come Thundercat, la distrazione può diventare un modo alternativo di focalizzarsi. Allontanarsi dal centro, per osservare meglio. L’album attraversa questa ambiguità senza risolverla, suggerendo che anche dal rumore mentale possa emergere una forma di chiarezza creativa.

Produzione e collaborazioni

Sul piano sonoro, Distracted si presenta come un progetto corale. La produzione è affidata a Greg Kurstin, affiancato da Flying Lotus, Kenny Beats e The Lemon Twigs. Le collaborazioni ampliano ulteriormente l’orizzonte dell’album. A$AP Rocky, Tame Impala, Lil Yachty, Channel Tres, WILLOW e il compianto Mac Miller contribuiscono a un disco che riflette una visione condivisa. Brani come ThunderWave, con WILLOW, e This Thing We Call Love, sostenuto dal groove di Channel Tres, mostrano un equilibrio tra leggerezza e profondità. Funny Friends beneficia invece della presenza di A$AP Rocky, portando un’energia più espansiva.

Un’estetica che accompagna la crescita

Le dimensioni del progetto si percepiscono anche fuori dallo studio. L’artwork di Distracted è stato curato dal fotografo Neil Krug, rafforzando l’identità visiva di un disco che segna un momento di transizione nella carriera dell’artista. Questa crescita avviene senza rotture forzate, ma come naturale estensione di un percorso già ricco e stratificato.

Dal passato al presente: il percorso di Thundercat

Negli anni successivi a It Is What It Is, album premiato come Best Progressive R&B Album ai Grammy, la figura di Thundercat si è ulteriormente consolidata. Collaborazioni trasversali e incursioni nel mondo della televisione hanno ampliato il suo raggio d’azione, senza snaturarne la sensibilità musicale. Cresciuto a Los Angeles in una famiglia dove ritmo e disciplina erano centrali, Stephen Bruner ha sviluppato un approccio fondato sull’ascolto e sull’intenzione. Dall’esperienza nei Suicidal Tendencies fino all’affermazione solista, la sua musica ha sempre unito complessità tecnica ed emotività. Album come The Golden Age of Apocalypse e Apocalypse hanno anticipato questa traiettoria, mentre Drunk ne ha messo in scena la frammentazione emotiva. Distracted si colloca tra quella frenesia e la quiete riflessiva di It Is What It Is.

Il singolo e il tour europeo

L’album è stato anticipato dal singolo Did This To Myself con Lil Yachty, già disponibile sulle piattaforme digitali. Il 5 marzo, dall’Alcatraz di Milano, Thundercat darà il via al tour europeo di Distracted, segnando l’inizio di una nuova fase anche dal vivo.

Oltre il rumore, senza fuggire dal presente

Distracted non condanna il presente e non cerca vie di fuga. Attraversa la complessità dell’epoca contemporanea con uno sguardo umano e disarmato, concedendo spazio alla stanchezza, alla confusione e alla fragilità. In un tempo che richiede risposte immediate, Thundercat propone l’ascolto come atto radicale, offrendo il permesso di rallentare e di trasformare la distrazione in una forma inattesa di bellezza. (La redazione)

