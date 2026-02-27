Il disco in evidenza: Nothing’s About to Happen to Me, 2026, Mitski

Nothing’s About to Happen to Me è il nuovo album della cantautrice statunitense Mitski. Si tratta di un ritorno molto atteso dopo il successo di The Land Is Inhospitable and So Are We e del singolo My Love Mine All Mine. Con questo progetto, l’artista americana prosegue un percorso musicale coerente e riconoscibile. Inoltre, amplia la propria dimensione narrativa grazie al supporto di una band e di un’orchestra, elementi che contribuiscono a definire un suono ricco e strutturato.

Disponibile anche su Amazon in cassetta e vinile

Un ritorno discografico atteso dopo il successo globale

Dopo il grande riscontro ottenuto con The Land Is Inhospitable and So Are We e con il brano My Love Mine All Mine, Mitski pubblica Nothing’s About to Happen to Me, confermando la propria centralità nella scena indie contemporanea. Il precedente singolo ha raggiunto risultati rilevanti a livello globale, con quasi due miliardi di ascolti su Spotify. Questo dato consolida il percorso di un’artista che ha pubblicato sette album, quattro dei quali certificati oro.

Nel frattempo, la sua attività si è estesa anche oltre i confini dei propri lavori solisti. Ha scritto due brani per l’ultimo album di Florence and the Machine e ha collaborato con David Byrne e Son Lux alla canzone This Is A Life, candidata all’Oscar e parte della colonna sonora del film Everything Everywhere All at Once. Parallelamente, il primo film concerto Mitski: The Land è stato proiettato in oltre 600 cinema in 30 paesi nell’ottobre 2025. L’uscita è stata accompagnata da The Land: The Live Album, versione live legata al progetto cinematografico.

Struttura e visione artistica di Nothing’s About to Happen to Me

Nothing’s About to Happen to Me prosegue la linea musicale tracciata nel 2023. Infatti, ritroviamo la stessa live band e arrangiamenti d’ensemble che rafforzano la continuità stilistica. L’album presenta una narrazione definita. La protagonista è una donna solitaria in una casa disordinata. All’esterno viene percepita come deviante; all’interno delle mura domestiche, invece, trova uno spazio di libertà. Questo contrasto costruisce l’ossatura emotiva del disco e ne orienta l’atmosfera.

Mitski ha scritto tutte le canzoni e interpretato tutte le voci, mantenendo un controllo creativo totale. Il lavoro è stato prodotto e ingegnerizzato da Patrick Hyland, mentre il mastering è stato curato da Bob Weston. L’orchestra, elemento centrale dell’album, è stata registrata ai Sunset Sound e ai TTG Studios. Gli arrangiamenti e la direzione sono firmati da Drew Erickson, con ingegneria del suono affidata a Michael Harris. Inoltre, la copertina del disco è un dipinto realizzato da Marc Burkhardt, scelta che rafforza la dimensione artistica complessiva del progetto.

I singoli di lancio: If I Live, Where’s My Phone e I’ll Change For You

Ad anticipare l’uscita di Nothing’s About to Happen to Me sono stati tre brani. Il nuovo singolo If I Live accompagna la pubblicazione dell’album ed è disponibile online insieme al relativo video. Nelle settimane precedenti, invece, erano già stati presentati Where’s My Phone e I’ll Change For You. Entrambi hanno introdotto il pubblico alle sonorità e ai temi del disco, offrendo un primo sguardo sulla nuova fase artistica di Mitski. Questi singoli hanno sostenuto l’annuncio ufficiale del progetto, contribuendo a costruire un percorso di avvicinamento graduale e coerente. Di conseguenza, l’album arriva dopo un periodo di attesa accompagnato da contenuti mirati e da una strategia di pubblicazione ben definita.

Un nuovo capitolo coerente e personale

Con Nothing’s About to Happen to Me, Mitski consolida il proprio percorso artistico attraverso un lavoro compatto, narrativo e curato in ogni dettaglio produttivo. La continuità con il disco precedente è evidente, ma al tempo stesso emerge una nuova intensità orchestrale che amplia la prospettiva sonora. Inoltre, la scelta di mantenere la scrittura e l’interpretazione interamente nelle proprie mani conferma una visione personale e riconoscibile. Il risultato è un album che si inserisce con coerenza nella discografia dell’artista, mantenendo saldo il legame con il passato recente e aprendo a una nuova fase espressiva. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon in cassetta e vinile