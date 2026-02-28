10 dischi jazz da avere assolutamente in CD o vinile

Il jazz non è solo un genere musicale, ma una vera e propria storia sonora del Novecento. Dai primi fermenti del bebop alle rivoluzioni modali e free, alcuni dischi hanno segnato un prima e un dopo, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori. Questa selezione raccoglie i 10 album jazz fondamentali, opere imprescindibili che ogni appassionato dovrebbe possedere in CD o vinile, non solo per il loro valore storico, ma per la loro forza espressiva senza tempo.

10 DISCHI DI MUSICA JAZZ

THELONIOUS MONK ★ Genius of modern music: volume 1 e 2 (1951-52)

SONNY ROLLINS ★ Saxophone colossus (1956)

ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERS ★ Moanin’ (1958)

BILLIE HOLIDAY ★ Lady in satin (1958)

DAVE BRUBECK QUARTET ★ Time out (1959)

ORNETTE COLEMAN ★ The shape of jazz to come (1959)

CHARLES MINGUS ★ Mingus ah um (1959)

MILES DAVIS ★ Kind of blue (1959)

STAN GETZ & JOÃO GILBERTO ★ Getz/Gilberto (1963)

JOHN COLTRANE ★ A love supreme (1965)

Conclusione

Questi dieci album non sono semplicemente grandi dischi jazz: sono pietre miliari della musica moderna. Ascoltarli su supporto fisico, in CD o vinile, significa entrare in contatto diretto con il suono, l’epoca e la visione artistica dei loro autori. Che tu sia un neofita o un collezionista esperto, questi titoli rappresentano una base solida e imprescindibile per comprendere davvero il jazz e il suo impatto culturale. (La redazione)