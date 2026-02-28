Home ARTICOLI 10 dischi jazz da avere assolutamente in CD o vinile
10 dischi jazz da avere assolutamente in CD o vinile

Quali sono i 10 dischi di musica jazz da avere assolutamente in CD o vinile? Da Kind of Blue di Miles Davis a A Love Supreme di John Coltrane, una guida essenziale ai capolavori che hanno fatto la storia del jazz e che non possono mancare nella collezione di ogni appassionato.

Jazz

Il jazz non è solo un genere musicale, ma una vera e propria storia sonora del Novecento. Dai primi fermenti del bebop alle rivoluzioni modali e free, alcuni dischi hanno segnato un prima e un dopo, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori. Questa selezione raccoglie i 10 album jazz fondamentali, opere imprescindibili che ogni appassionato dovrebbe possedere in CD o vinile, non solo per il loro valore storico, ma per la loro forza espressiva senza tempo.

10 DISCHI DI MUSICA JAZZ

THELONIOUS MONKGenius of modern music: volume 1 e 2 (1951-52)

SONNY ROLLINSSaxophone colossus (1956)

ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERSMoanin’ (1958)

BILLIE HOLIDAYLady in satin (1958)

DAVE BRUBECK QUARTETTime out (1959)

ORNETTE COLEMANThe shape of jazz to come (1959)

CHARLES MINGUSMingus ah um (1959)

MILES DAVISKind of blue (1959)

STAN GETZ & JOÃO GILBERTOGetz/Gilberto (1963)

JOHN COLTRANEA love supreme (1965)

Conclusione

Questi dieci album non sono semplicemente grandi dischi jazz: sono pietre miliari della musica moderna. Ascoltarli su supporto fisico, in CD o vinile, significa entrare in contatto diretto con il suono, l’epoca e la visione artistica dei loro autori. Che tu sia un neofita o un collezionista esperto, questi titoli rappresentano una base solida e imprescindibile per comprendere davvero il jazz e il suo impatto culturale. (La redazione)

