[MUSIC NEWS LIVE ] Le notizie sul mondo della musica

REDAZIONE
News musica

Questa pagina permette di accedere alle principali notizie sul mondo della musica, raccolte dal web e indicizzate da Google News. Grazie all’integrazione con GN, è possibile consultare le ultime notizie musicali provenienti da fonti affidabili e aggiornate costantemente.

Principali notizie di musica indicizzate da Google News

Tecnologia e innovazione nella Musica

L’avanzamento della tecnologia sta trasformando la musica. Strumenti digitali, piattaforme di streaming e app innovative stanno rivoluzionando la produzione musicale, rendendola accessibile a professionisti e appassionati. L’uso dell’intelligenza artificiale nella composizione e nel mastering sta cambiando il suono e i processi creativi, ampliando le possibilità per artisti e pubblico.

  I Kings of Convenience tornano in Italia con cinque date estive
    REDAZIONE
    I Kings of Convenience annunciano il ritorno in Italia con cinque date estive tra Monforte d'Alba, Argenta, Gardone Riviera, Camigliatello Silano e Tindari. Il duo norvegese porterà dal vivo il proprio stile intimo accompagnato da un trio d'archi.
  Louis Armstrong e Lara Saint Paul al Festival di Sanremo del 1968
    REDAZIONE
    La performance di Louis Armstrong e Lara Saint Paul al Festival di Sanremo del 1968: un incontro magico tra jazz e canzone italiana.
  10 dischi jazz da avere assolutamente in CD o vinile
    REDAZIONE
    Quali sono i 10 dischi di musica jazz da avere assolutamente in CD o vinile? Da Kind of Blue di Miles Davis a A Love Supreme di John Coltrane, una guida essenziale ai capolavori che hanno fatto la storia del jazz e che non possono mancare nella collezione di ogni appassionato.
  La compilation di Sanremo 2026 in CD e vinile
    REDAZIONE
    La compilation ufficiale di Sanremo 2026 (76° edizione) è qui! Distribuita da Universal Music Italia in formato 2 CD o doppio vinile, contiene i 30 brani dei Big e le 4 Nuove Proposte. Include la bonus track "Emigrato italiano" di Welo, il jingle simbolo della kermesse nato a Sanremo Giovani.
  Sanremo 2026: ecco il vincitore del Festival (secondo noi)
    REDAZIONE
    Al 76° Festival della Canzone Italiana, tra show televisivo e trenta canzoni in gara, abbiamo finalmente scelto il nostro brano preferito. Una scelta che nasce dall'ascolto attento di tutte le composizioni e da una valutazione centrata sul testo, sulla musica e sulla capacità di andare oltre la semplice dimensione dello spettacolo.

Eventi, concerti e festival

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia. I grandi eventi musicali connettono artisti e fan, offrendo esperienze uniche. Anche chi non può partecipare fisicamente può seguire gli spettacoli in diretta streaming o tramite eventi ibridi, unendo il meglio delle esperienze dal vivo e digitali.

Music news live

In questa sezione denominata Music news live raccogliamo le notizie più rilevanti del panorama musicale internazionale. Accedendo a questa pagina, gli utenti possono restare aggiornati sul mondo della musica in modo semplice e immediato, consultando contenuti verificati dalla nostra redazione. Il flusso informativo è monitorato costantemente per garantire notizie attendibili, selezionate da fonti sicure e sempre aggiornate. (La redazione)

