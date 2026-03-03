Home ARTICOLI 10 album di heavy metal da avere assolutamente in CD o vinile
10 album di heavy metal da avere assolutamente in CD o vinile

Scopri 10 dischi fondamentali dell’heavy metal, selezionati tra i più influenti e rappresentativi della storia del genere. Dai Black Sabbath ai Metallica, passando per gli Iron Maiden e AC/DC, una guida essenziale per appassionati e neofiti che vogliono conoscere album iconici, anno di uscita e disponibilità anche su Amazon.

Heavy Metal

L’heavy metal è uno dei generi più influenti nella storia della musica moderna, nato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 e sviluppatosi in decenni di innovazione, sperimentazione e virtuosismo. Alcuni album non hanno solo segnato tappe cruciali per la scena metal, ma hanno anche influenzato generazioni di musicisti e appassionati. Le scelte seguenti rappresentano pietre miliari del genere, riconosciute da critici e appassionati come essenziali per comprendere la storia e l’evoluzione dell’heavy metal.

Dieci dischi di heavy metal

ArtistaTitoloAnnoDisponibile
Black SabbathParanoid1970anche su Amazon
Judas PriestBritish Steel1980anche su Amazon
MotörheadAce of Spades1980anche su Amazon
Iron MaidenThe Number of the Beast1982anche su Amazon
MetallicaMaster of Puppets1986anche su Amazon
SlayerReign in Blood1986anche su Amazon
MegadethRust in Peace1990anche su Amazon
PanteraVulgar Display of Power1992anche su Amazon
Ozzy OsbourneBlizzard of Ozz1980anche su Amazon
AC/DCBack in Black1980anche su Amazon

Capisaldi della cultura metal

Questi dieci album non sono semplicemente dischi: sono alcuni dei capisaldi della cultura metal, fondamentali per comprendere come il genere sia nato, si sia trasformato e abbia influenzato non solo la musica rock, ma intere generazioni. Che tu sia un appassionato veterano o un neofita curioso, queste opere rappresentano un percorso obbligato per esplorare la potenza e la profondità dell’heavy metal. (La redazione)

