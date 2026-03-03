Nala Sinephro: un viaggio nel jazz sperimentale e nell’ambient

Nala Sinephro, nata nel 1996 in Belgio, è una musicista di jazz sperimentale con base a Londra. Si distingue per le sue composizioni di ambient jazz, nelle quali suona prevalentemente l’arpa a pedale, il sintetizzatore modulare, la tastiera e il pianoforte. La sua carriera discografica inizia con il debutto Space 1.8 nel 2021, nostro disco dell’anno, seguito dal secondo album Endlessness nel 2024, entrambi accolti positivamente dalla critica.

Infanzia e formazione musicale

La Sinephro cresce nei dintorni di Bruxelles, immersa nella natura e nella musica. Sua madre belga insegna pianoforte classico, mentre suo padre, originario della Martinica e della Guadalupa, suona il sassofono jazz. Inizialmente interessata alla biochimica, Nala cambia percorso trasferendosi in un liceo artistico con indirizzo jazz, dove incontra l’arpa e instaura un legame profondo con lo strumento. Frequenta per un anno il Berklee College of Music di Boston, ma abbandona gli studi per concentrarsi sul lavoro come tecnico del suono, ritenuto più formativo. Si trasferisce a Londra, si iscrive a un secondo college jazz e si allontana presto dagli studi per perseguire progetti musicali indipendenti.

Carriera musicale e primi successi

A Londra, la Sinephro entra in contatto con musicisti come Shabaka Hutchings, Nubya Garcia e il collettivo di improvvisazione jazz Steam Down, sviluppando uno stile unico. Collabora regolarmente con London Contemporary Orchestra e nel 2020 conduce una trasmissione su NTS Radio, consolidando la sua presenza nel panorama musicale contemporaneo. La scrittura del primo album Space 1.8 inizia tra il 2018 e il 2019: registra parti di pianoforte, arpa e sintetizzatore modulare a casa e completa le registrazioni in studio insieme a saxofonisti, batteristi e bassisti, seguendo un approccio minimalista e intenzionale. L’album riceve un’accoglienza positiva e si posiziona in varie classifiche di fine anno.

Endlessness e la musica per il cinema

Il secondo album, Endlessness, pubblicato il 6 settembre 2024, vede la partecipazione di musicisti come Nubya Garcia, James Mollison, Lyle Barton, Natcyet Wakili, Morgan Simpson, Sheila Maurice-Grey e Wonky Logic. Anche questo lavoro riceve riconoscimenti e appare in alcune classifiche dei migliori album del 2024. Nel 2025, la Sinephro compone la colonna sonora del film sportivo biografico The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie e interpretato da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, con la soundtrack pubblicata il 3 ottobre dello stesso anno.

Musicista unica nel jazz contemporaneo

Nala Sinephro rappresenta una figura distintiva nel panorama del jazz sperimentale contemporaneo. Il suo percorso unisce esperienze personali, formazione classica e collaborazioni con musicisti di alto profilo, consolidando un approccio musicale caratterizzato da ambientazioni sonore complesse, minimalismo consapevole e una ricerca costante di nuove sonorità, sia nei suoi album sia nelle colonne sonore cinematografiche. (La redazione)

