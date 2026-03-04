Home ARTICOLI La compilation di Sanremo 2026 in CD e vinile
La compilation di Sanremo 2026 in CD e vinile

La compilation ufficiale di Sanremo 2026 (76° edizione) è qui! Distribuita da Universal Music Italia in formato 2 CD o doppio vinile, contiene i 30 brani dei Big e le 4 Nuove Proposte. Include la bonus track "Emigrato italiano" di Welo, il jingle simbolo della kermesse nato a Sanremo Giovani. Rivivi tutta la musica del Festival con questa raccolta imperdibile.

4 Marzo 2026

Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Italia, ma rappresenta anche un momento centrale per l’industria discografica. Ogni anno, la manifestazione diventa una vetrina per nuovi singoli, album e collaborazioni, contribuendo a definire le tendenze della musica italiana. In questo contesto, la compilation ufficiale del Festival e le nuove uscite degli artisti in gara assumono un ruolo fondamentale per pubblico e addetti ai lavori.

La compilation ufficiale e le novità discografiche

La compilation di Sanremo 2026 raccoglie tutte le trenta canzoni in gara, offrendo una panoramica completa dell’edizione e dei suoi protagonisti. Disponibile dal 27 febbraio 2026 in formato digitale, doppio CD e vinile, include anche i brani delle Nuove Proposte nella versione fisica, oltre al jingle ufficiale della manifestazione. Questa raccolta rappresenta una fotografia fedele della scena musicale contemporanea, che spazia dal pop alla canzone d’autore, dall’urban alle contaminazioni elettroniche.

Tra i protagonisti spiccano artisti affermati e nuove voci, con brani che riflettono sensibilità diverse e raccontano temi attuali. La compilation diventa così uno strumento utile non solo per rivivere il Festival, ma anche per scoprire nuove sonorità e interpretazioni. Parallelamente, molti cantanti in gara pubblicano nuovi album o riedizioni tra febbraio e primavera, trasformando Sanremo in un punto di partenza per progetti discografici più ampi. Questa strategia rafforza la visibilità degli artisti e alimenta l’interesse del pubblico anche dopo la fine della competizione.

Tracklist Sanremo 2026

Disco: 1

1I romantici – Tommaso Paradiso
2MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini
3Che fastidio! – Ditonellapiaga
4Ti penso sempre – chiello
5Stupida sfortuna – Fulminacci
6UOMO CHE CADE – Tredici Pietro
7AI AI – Dargen D’Amico
8La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre
9Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti
10Qui con me – Serena Brancale
11le cose che non sai di me – Mara Sattei
12Naturale – Leo Gassmann
13Avvoltoi – Eddie Brock
14Poesie Clandestine – LDA & Aka 7even
15ITALIA STARTER PACK – J-AX
16MANIFESTAZIONE D’AMORE – Mazzariello
17Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko

Disco: 2

1Magica favola – Arisa
2Per sempre si – Sal Da Vinci
3animali notturni – Malika Ayane
4Stella stellina – Ermal Meta
5SEI TU – Levante
6OSSESSIONE – Samurai Jay
7Voilà – Elettra Lamborghini
8Labirinto – Luchè
9Prima che – nayt
10TU MI PIACI TANTO – Sayf
11Resta Con Me – Bambole Di Pezza
12Prima o poi – Michele Bravi
13Ora e per sempre – Raf
14Il meglio di me – Francesco Renga
15Opera – Patty Pravo
16Mattone – Angelica Bove
17Laguna – Nicolò Filippucci
18EMIGRATO (ITALIANO) – Welo

Le bonus track

Sanremo 2026 è la compilation ufficiale della 76° edizione, distribuita da Universal Music Italia in 2 CD. La raccolta include i 30 brani dei Big e le 4 canzoni delle Nuove Proposte. Come bonus track speciale è presente il jingle della kermesse, Emigrato (italiano) di Welo, nato a Sanremo Giovani e rielaborato per l’Ariston. Un’antologia completa per ascoltare tutta la musica del Festival.

Conclusione

La compilation di Sanremo 2026 e le nuove uscite degli artisti confermano il ruolo centrale del Festival nella promozione della musica italiana. Non si tratta solo di una gara, ma di un evento capace di orientare il mercato e di raccontare le evoluzioni del panorama musicale. Ascoltare questa raccolta significa entrare in contatto con le tendenze del presente e con le voci che caratterizzeranno il futuro della scena italiana. (La redazione)

