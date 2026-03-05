Il disco in evidenza: E poi scegliere con cura le parole, 2026, Mauro Ermanno Giovanardi

Il 20 marzo 2026 arriva il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi, intitolato E poi scegliere con cura le parole e pubblicato da Woodworm Label. Il progetto nasce da un percorso lungo e articolato, costruito nel tempo tra scrittura, riflessione e una ricerca sonora che mette la voce e il peso delle parole al centro della musica.

Prima dell’uscita ufficiale del disco, il lavoro ha iniziato a prendere forma il 30 gennaio scorso con la pubblicazione del mini EP A tutti i costi, composto da quattro brani e accompagnato dai singoli Veloce e Anni zero. Questo primo passo ha introdotto l’atmosfera dell’album, che si sviluppa come un viaggio intimo ed esistenziale attraversato da una leggerezza consapevole.

Disponibile anche su Amazon

Un progetto musicale costruito tra suono e parola

E poi scegliere con cura le parole prende forma prima di tutto nella sua costruzione musicale. La produzione artistica del disco è stata realizzata insieme a Leziero Rescigno, mentre le registrazioni sono state curate da LeLe Battista.

Parallelamente, la scrittura dei testi nasce da un lavoro collettivo che coinvolge diversi autori e musicisti, chiamati a collaborare alla composizione dei brani. Tra i partecipanti figurano Francesco Bianconi, Colapesce, Kaballà, Alessandro Cremonesi dei La Crus, Cheope e Anastasi.

Il risultato è una forma di canzone d’autore contemporanea, caratterizzata da un impianto sonoro con elementi elettronici. Tuttavia l’attenzione resta concentrata sulla voce, che diventa il vero punto focale del progetto musicale.

La tracklist

Il disco si sviluppa attraverso tredici tracce che compongono un racconto musicale articolato. Alcuni brani erano già stati anticipati nei mesi precedenti, mentre altri completano il percorso narrativo dell’album.

Tracklist

Buio nella pelle Veloce La coscienza della mia generazione Anni zero Amore Giuda Di struggente amore Fermami Per cantare più forte Il numero che viene dopo Un errore Non credo nei miracoli Ogni volta di noi due Ha ragione Shopenhauer

La traccia Il numero che viene dopo sarà presente solo nella versione digitale e in quella su CD.

Nel complesso, il lavoro sviluppa una dimensione esistenziale che però evita il tono cupo, preferendo una riflessione attraversata da una leggerezza consapevole. Inoltre il progetto nasce da un percorso iniziato prima della pandemia e proseguito negli anni successivi, tra pause, riprese e nuove pubblicazioni.

Il tour 2026

Con l’uscita dell’album partono anche le prime date dal vivo. Il tour inizierà il 20 marzo a Busto Arsizio e proseguirà nei mesi successivi con diversi appuntamenti.

Prime date annunciate

20 marzo – Busto Arsizio (VA), BAFF – Teatro San Giovanni Bosco

10 aprile – Torino, CPG Torino

23 aprile – Como, Strade Blu – Nerolidio Music Factory (showcase e mini live)

2 maggio – Pesaro, Urbica

Sul palco Mauro Ermanno Giovanardi presenterà il disco in formazione minimale in trio, con due postazioni di tastiere. L’impostazione richiama un immaginario sonoro vicino alla new wave anglosassone degli anni Ottanta, pur mantenendo il carattere interpretativo che contraddistingue da tempo l’artista.

Una nuova tappa

Con E poi scegliere con cura le parole, Mauro Ermanno Giovanardi propone un lavoro che riunisce riflessione, scrittura condivisa e ricerca sonora. Il disco nasce da un percorso lungo e complesso, ma allo stesso tempo conserva un equilibrio tra introspezione e leggerezza. Di conseguenza l’album rappresenta una nuova tappa del percorso artistico del cantautore, che continua a muoversi tra canzone d’autore, sperimentazione sonora e centralità della voce. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon