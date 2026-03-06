Il disco in evidenza: Fading Forward, 2026, Les Imprimés

I Les Imprimés, progetto di Morten Martens, pubblicano il nuovo album Fading Forward il 10 aprile 2026 per Big Crown Records. Il disco esplora temi come amore, perdita e resilienza con influenze soul, indie e hip-hop, mostrando la capacità dell’artista di unire strumenti, produzione e voce in modo coerente.
Les Imprimés è il progetto del musicista norvegese Morten Martens che annuncia il nuovo album Fading Forward, in uscita il 10 aprile 2026 per Big Crown Records, a tre anni dal debutto acclamato Rêverie. L’album rappresenta un passo importante nella carriera di Morten Martens, musicista autodidatta di Kristiansand, Norvegia, che ha scritto, suonato e prodotto quasi interamente il disco. Fading Forward approfondisce temi universali come amore, perdita e resilienza, mantenendo una coerenza stilistica con il retro-soul e le influenze indie e hip-hop che caratterizzano il progetto.
Il disco è disponibile anche su Amazon
In Fading Forward, Morten Martens si conferma artista completo, curando arrangiamenti, produzione e interpretazione vocale. La sua capacità di suonare quasi tutti gli strumenti presenti nel disco permette di mantenere una voce musicale unica e coerente. La scrittura e le melodie riflettono influenze che spaziano dal soul degli anni ’60 e ’70, al doo-wop, ai pattern ritmici tipici dell’hip-hop, fino alla sensibilità melodica dell’alternative degli anni ’90 e 2000. Questo mix rende la musica allo stesso tempo classica e contemporanea, capace di colpire al primo ascolto e di crescere con l’ascoltatore nel tempo.
Uno dei punti di forza di Fading Forward è la chiarezza emotiva. I testi affrontano con delicatezza e profondità sentimenti di perdita, amore e resilienza, offrendo un ascolto immediato ma anche stratificato. Le canzoni, pur mantenendo una struttura accessibile, mostrano una sensibilità rara, grazie alla capacità di Morten Martens di combinare strumenti e voce in un equilibrio naturale, senza artifici, lasciando che la musica trasmetta le emozioni con autenticità.
Dopo il successo di Rêverie nel 2023, Fading Forward rappresenta una naturale evoluzione del progetto I Les Imprimes. L’album amplia le basi soul e trasversali già presenti nel debutto, esplorando nuovi territori sonori e consolidando uno stile personale, riconoscibile e coerente. La combinazione di songwriting, strumentazione e produzione autoprodotta rafforza la figura di Morten Martens come artista indipendente capace di costruire un universo musicale completo e distintivo.
Fading Forward si conferma un lavoro intenso, emotivamente diretto e musicalmente curato. Grazie alla fusione di influenze soul, indie e hip-hop, il nuovo disco di Morten Martens offre un ascolto ricco e stratificato, ideale per chi cerca una musica capace di arrivare al cuore senza perdere in originalità e coerenza stilistica. L’uscita è prevista per il 10 aprile 2026 per Big Crown Records. (La redazione)
