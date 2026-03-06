Home ARTICOLI Il disco in evidenza: Fading Forward, 2026, Les Imprimés
I Les Imprimés, progetto di Morten Martens, pubblicano il nuovo album Fading Forward il 10 aprile 2026 per Big Crown Records. Il disco esplora temi come amore, perdita e resilienza con influenze soul, indie e hip-hop, mostrando la capacità dell’artista di unire strumenti, produzione e voce in modo coerente.

Les Imprimés è il progetto del musicista norvegese Morten Martens che annuncia il nuovo album Fading Forward, in uscita il 10 aprile 2026 per Big Crown Records, a tre anni dal debutto acclamato Rêverie. L’album rappresenta un passo importante nella carriera di Morten Martens, musicista autodidatta di Kristiansand, Norvegia, che ha scritto, suonato e prodotto quasi interamente il disco. Fading Forward approfondisce temi universali come amore, perdita e resilienza, mantenendo una coerenza stilistica con il retro-soul e le influenze indie e hip-hop che caratterizzano il progetto.

Un approccio musicale personale e completo

In Fading Forward, Morten Martens si conferma artista completo, curando arrangiamenti, produzione e interpretazione vocale. La sua capacità di suonare quasi tutti gli strumenti presenti nel disco permette di mantenere una voce musicale unica e coerente. La scrittura e le melodie riflettono influenze che spaziano dal soul degli anni ’60 e ’70, al doo-wop, ai pattern ritmici tipici dell’hip-hop, fino alla sensibilità melodica dell’alternative degli anni ’90 e 2000. Questo mix rende la musica allo stesso tempo classica e contemporanea, capace di colpire al primo ascolto e di crescere con l’ascoltatore nel tempo.

Tematiche emotive e introspezione

Uno dei punti di forza di Fading Forward è la chiarezza emotiva. I testi affrontano con delicatezza e profondità sentimenti di perdita, amore e resilienza, offrendo un ascolto immediato ma anche stratificato. Le canzoni, pur mantenendo una struttura accessibile, mostrano una sensibilità rara, grazie alla capacità di Morten Martens di combinare strumenti e voce in un equilibrio naturale, senza artifici, lasciando che la musica trasmetta le emozioni con autenticità.

Continuità e crescita artistica

Dopo il successo di Rêverie nel 2023, Fading Forward rappresenta una naturale evoluzione del progetto I Les Imprimes. L’album amplia le basi soul e trasversali già presenti nel debutto, esplorando nuovi territori sonori e consolidando uno stile personale, riconoscibile e coerente. La combinazione di songwriting, strumentazione e produzione autoprodotta rafforza la figura di Morten Martens come artista indipendente capace di costruire un universo musicale completo e distintivo.

Conclusione: un album da ascoltare con attenzione

Fading Forward si conferma un lavoro intenso, emotivamente diretto e musicalmente curato. Grazie alla fusione di influenze soul, indie e hip-hop, il nuovo disco di Morten Martens offre un ascolto ricco e stratificato, ideale per chi cerca una musica capace di arrivare al cuore senza perdere in originalità e coerenza stilistica. L’uscita è prevista per il 10 aprile 2026 per Big Crown Records. (La redazione)

