[NEWS] Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina dal 6 marzo al 15 marzo 2026

I XIV Giochi paralimpici invernali si svolgono dal 6 al 15 marzo 2026 tra Milano e Cortina d’Ampezzo, coinvolgendo anche alcune località che avevano già ospitato i XXV Giochi olimpici invernali. L’evento rappresenta un momento significativo per lo sport paralimpico e per il movimento sportivo internazionale.

Si tratta infatti della terza manifestazione paralimpica organizzata in Italia, dopo l’edizione estiva del 1960 a Roma e quella invernale del 2006 a Torino. Inoltre, l’organizzazione segue l’accordo tra il Comitato Paralimpico Internazionale e il Comitato Olimpico Internazionale, secondo cui il Paese che ospita i Giochi olimpici deve accogliere anche i corrispondenti Giochi paralimpici.

L’assegnazione dei Giochi a Milano e Cortina

La scelta della sede dei Giochi paralimpici è legata direttamente alla designazione della città ospitante delle Olimpiadi invernali. L’elezione si è svolta il 24 giugno 2019 a Losanna, durante la 134ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale.

In quella occasione la candidatura Milano-Cortina d’Ampezzo ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, superando la proposta rivale di Stoccolma-Åre. Di conseguenza l’Italia ha ottenuto il diritto di organizzare sia i Giochi olimpici sia quelli paralimpici del 2026.

Secondo Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, l’organizzazione della manifestazione non riguarda soltanto l’evento sportivo in sé. Piuttosto, l’appuntamento rappresenta anche un percorso di preparazione e crescita per il movimento paralimpico nazionale, con l’obiettivo di costruire un avvicinamento concreto alla competizione.

Per ospitare gli atleti sono stati previsti tre villaggi paralimpici situati rispettivamente a Milano, Cortina d’Ampezzo e Predazzo, così da garantire strutture adeguate e una distribuzione funzionale delle delegazioni sportive.

L’emblema dei Giochi paralimpici Milano Cortina 2026

L’emblema ufficiale dei Giochi paralimpici è stato presentato il 30 marzo 2021 durante un evento trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del comitato organizzatore. La presentazione si è svolta contemporaneamente dal Salone d’onore del Palazzo H del Foro Italico a Roma e dalla Torre Isozaki di Milano.

All’evento hanno partecipato Giovanni Malagò, presidente del CONI, Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano.

Il simbolo riprende la forma del logo scelto per i Giochi olimpici. Tuttavia si distingue per i colori: il numero “26” presenta una sfumatura rosso, blu e verde, tonalità già presenti nel logo del Comitato Paralimpico Internazionale. Inoltre la grafica richiama visivamente l’aurora boreale.

Questa scelta cromatica non ha soltanto un valore simbolico. Infatti è stata pensata anche per garantire una migliore visibilità dell’emblema alle persone ipovedenti, rendendo il logo più facilmente riconoscibile.

Milo, la mascotte paralimpica dei Giochi

La mascotte paralimpica di Milano Cortina 2026 si chiama Milo, un nome che deriva direttamente da Milano, città ospitante della manifestazione. Parallelamente la mascotte olimpica si chiama Tina, in riferimento a Cortina.

Secondo la storia ufficiale del personaggio, Milo è nato senza una zampetta. Con creatività e determinazione ha però imparato a usare la coda per superare gli ostacoli, trasformando la propria diversità in una risorsa.

Il personaggio vive in montagna e ama costruire oggetti utilizzando il legno dei boschi in cui abita. Nel tempo si è specializzato anche nella realizzazione di strumenti musicali, che nella narrazione vengono poi suonati da Tina.

Milo è descritto come vivace, curioso e sempre in movimento. Corre, salta e si arrampica sugli alberi, ama i giochi sulla neve ed è competitivo, ma sa accettare anche la sconfitta. Inoltre il personaggio è gentile e ospitale, mentre mostra particolare attenzione al rispetto della montagna e dell’ambiente naturale.

Conclusione

I Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026 rappresentano un appuntamento centrale per lo sport paralimpico internazionale e per l’Italia. L’evento riporta nel Paese una grande manifestazione paralimpica dopo diversi anni e coinvolge città e territori già protagonisti dei Giochi olimpici.

Allo stesso tempo l’organizzazione della manifestazione si inserisce in un percorso più ampio che riguarda la crescita del movimento paralimpico, la promozione dello sport e la valorizzazione delle strutture ospitanti. In questo contesto simboli come l’emblema ufficiale e la mascotte Milo contribuiscono a raccontare lo spirito dell’evento e il legame con il territorio. (La redazione)