Concerti e festival in Italia: calendario, date, eventi, live, spettacoli, aggiornamenti [NEWS]

Concerti e festival in programma Lucilla at Palateknoship (08 Mar 26) live domenica 8 marzo 2026 – Palateknoship, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy

live domenica 8 marzo 2026 – Palateknoship, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy Malte Marten at Spazio Teatro 89 (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Ensemble Symphony Orchestra at Cinema Teatro Nuovo (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital

live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital mobrici at Alcatraz Milano (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy Shawn James at Spazio 211 (12 Mar 26) with Gravedancer live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Shawn James at The Cage Theatre (13 Mar 26) with Gravedancer live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor

live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor Laila Al Habash at Santeria Toscana 31 (13 Mar 26) live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Johnny Mox at Spazio Teatro 89 (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Giorgio Poi at Atlantico Roma (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome

live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome Yazz Ahmed at Auditorium Comunale di Precenicco (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen

live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen Ensemble Symphony Orchestra at Teatro Lyrick (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange The Rumjacks at Santeria Toscana 31 (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live domenica 15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Abba Dream at Teatro Lyrick (17 Mar 26) live martedì 17 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

live martedì 17 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange IST IST at Santeria Toscana 31 (17 Mar 26) live martedì 17 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 17 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Renato Zero at Prealpi SanBiagio Arena (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Concerti della settimana Malte Marten at Spazio Teatro 89 (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Ensemble Symphony Orchestra at Cinema Teatro Nuovo (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital

live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital mobrici at Alcatraz Milano (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy Shawn James at Spazio 211 (12 Mar 26) with Gravedancer live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Shawn James at The Cage Theatre (13 Mar 26) with Gravedancer live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor

live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor Laila Al Habash at Santeria Toscana 31 (13 Mar 26) live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Johnny Mox at Spazio Teatro 89 (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Giorgio Poi at Atlantico Roma (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome

live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome Yazz Ahmed at Auditorium Comunale di Precenicco (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen

live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen Ensemble Symphony Orchestra at Teatro Lyrick (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange The Rumjacks at Santeria Toscana 31 (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

Concerti di marzo 2026 Lucilla at Palateknoship (08 Mar 26) live domenica 8 marzo 2026 – Palateknoship, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy

live domenica 8 marzo 2026 – Palateknoship, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy Malte Marten at Spazio Teatro 89 (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Ensemble Symphony Orchestra at Cinema Teatro Nuovo (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital

live mercoledì 11 marzo 2026 – Cinema Teatro Nuovo, Via IV Novembre, 28021, Borgomanero, Ital mobrici at Alcatraz Milano (11 Mar 26) live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

live mercoledì 11 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy Shawn James at Spazio 211 (12 Mar 26) with Gravedancer live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live giovedì 12 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Shawn James at The Cage Theatre (13 Mar 26) with Gravedancer live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor

live venerdì 13 marzo 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor Laila Al Habash at Santeria Toscana 31 (13 Mar 26) live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 13 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Johnny Mox at Spazio Teatro 89 (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

live sabato 14 marzo 2026 – Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy Giorgio Poi at Atlantico Roma (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome

live sabato 14 marzo 2026 – Atlantico Roma, Viale dell'Oceano Atlantico, 271D, 00144, Rome Yazz Ahmed at Auditorium Comunale di Precenicco (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen

live sabato 14 marzo 2026 – Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen Ensemble Symphony Orchestra at Teatro Lyrick (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

live domenica 15 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange The Rumjacks at Santeria Toscana 31 (15 Mar 26) live domenica 15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live domenica 15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Abba Dream at Teatro Lyrick (17 Mar 26) live martedì 17 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

live martedì 17 marzo 2026 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange IST IST at Santeria Toscana 31 (17 Mar 26) live martedì 17 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 17 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Renato Zero at Prealpi SanBiagio Arena (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia

live mercoledì 18 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia Fox Lake, Poppy, and Ocean Grove at Alcatraz Milano (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

live mercoledì 18 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy Vincen García at Santeria Toscana 31 (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live mercoledì 18 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Renato Zero at Prealpi SanBiagio Arena (20 Mar 26) live venerdì 20 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia

live venerdì 20 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia Il Divo at Fantasy Springs Resort Casino (21 Mar 26) live sabato 21 marzo 2026 – Fantasy Springs Resort Casino, 84-245 Indio Springs Pkwy., 92203

live sabato 21 marzo 2026 – Fantasy Springs Resort Casino, 84-245 Indio Springs Pkwy., 92203 Ensemble Symphony Orchestra at Teatro Dino Buzzati (22 Mar 26) live domenica 22 marzo 2026 – Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno

live domenica 22 marzo 2026 – Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno Elephant Brain at Santeria Toscana 31 (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Ana Carla Maza at Teatro Dino Buzzati (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno

live giovedì 26 marzo 2026 – Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno Eddie Brock at Santeria Toscana 31 (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Francesco Gabbani at Prealpi SanBiagio Arena (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia

live venerdì 27 marzo 2026 – Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Coneglia BardoMagno at Spazio 211 (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Squeeze at Santeria Toscana 31 (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Dotan at Spazio 211 (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Francesco Gabbani at Palageorge (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Palageorge, Via G. Falcone, 24, 25018, Montichiari, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Palageorge, Via G. Falcone, 24, 25018, Montichiari, Italy Savana Funk at Santeria Toscana 31 (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Pink Sonic at Teatro Alessandrino (29 Mar 26) live domenica 29 marzo 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria

live domenica 29 marzo 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria High Fade at Spazio Marte - Sala 2 (30 Mar 26) live lunedì 30 marzo 2026 – Spazio Marte - Sala 2, Via Silvio Corbari 185, 47521, Cesena

live lunedì 30 marzo 2026 – Spazio Marte - Sala 2, Via Silvio Corbari 185, 47521, Cesena Finley at Alcatraz Milano (31 Mar 26) live martedì 31 marzo 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

CD e vinili più venduti su Amazon

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

CD e vinili più venduti su Amazon