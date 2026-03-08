La compilation di Sanremo 2026 in CD e vinile

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Italia, ma rappresenta anche un momento centrale per l’industria discografica. Ogni anno, la manifestazione diventa una vetrina per nuovi singoli, album e collaborazioni, contribuendo a definire le tendenze della musica italiana. In questo contesto, la compilation ufficiale del Festival e le nuove uscite degli artisti in gara assumono un ruolo fondamentale per pubblico e addetti ai lavori.

La compilation di Sanremo 2026 su Amazon

La compilation ufficiale e le novità discografiche

La compilation di Sanremo 2026 raccoglie tutte le trenta canzoni in gara, offrendo una panoramica completa dell’edizione e dei suoi protagonisti. Disponibile dal 27 febbraio 2026 in formato digitale, doppio CD e vinile, include anche i brani delle Nuove Proposte nella versione fisica, oltre al jingle ufficiale della manifestazione. Questa raccolta rappresenta una fotografia fedele della scena musicale contemporanea, che spazia dal pop alla canzone d’autore, dall’urban alle contaminazioni elettroniche.

Tra i protagonisti spiccano artisti affermati e nuove voci, con brani che riflettono sensibilità diverse e raccontano temi attuali. La compilation diventa così uno strumento utile non solo per rivivere il Festival, ma anche per scoprire nuove sonorità e interpretazioni. Parallelamente, molti cantanti in gara pubblicano nuovi album o riedizioni tra febbraio e primavera, trasformando Sanremo in un punto di partenza per progetti discografici più ampi. Questa strategia rafforza la visibilità degli artisti e alimenta l’interesse del pubblico anche dopo la fine della competizione.

Tracklist Sanremo 2026

Disco: 1

1 I romantici – Tommaso Paradiso 2 MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini 3 Che fastidio! – Ditonellapiaga 4 Ti penso sempre – chiello 5 Stupida sfortuna – Fulminacci 6 UOMO CHE CADE – Tredici Pietro 7 AI AI – Dargen D’Amico 8 La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre 9 Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti 10 Qui con me – Serena Brancale 11 le cose che non sai di me – Mara Sattei 12 Naturale – Leo Gassmann 13 Avvoltoi – Eddie Brock 14 Poesie Clandestine – LDA & Aka 7even 15 ITALIA STARTER PACK – J-AX 16 MANIFESTAZIONE D’AMORE – Mazzariello 17 Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko

Disco: 2

1 Magica favola – Arisa 2 Per sempre si – Sal Da Vinci 3 animali notturni – Malika Ayane 4 Stella stellina – Ermal Meta 5 SEI TU – Levante 6 OSSESSIONE – Samurai Jay 7 Voilà – Elettra Lamborghini 8 Labirinto – Luchè 9 Prima che – nayt 10 TU MI PIACI TANTO – Sayf 11 Resta Con Me – Bambole Di Pezza 12 Prima o poi – Michele Bravi 13 Ora e per sempre – Raf 14 Il meglio di me – Francesco Renga 15 Opera – Patty Pravo 16 Mattone – Angelica Bove 17 Laguna – Nicolò Filippucci 18 EMIGRATO (ITALIANO) – Welo

Le bonus track

Sanremo 2026 è la compilation ufficiale della 76° edizione, distribuita da Universal Music Italia in 2 CD. La raccolta include i 30 brani dei Big e le 4 canzoni delle Nuove Proposte. Come bonus track speciale è presente il jingle della kermesse, Emigrato (italiano) di Welo, nato a Sanremo Giovani e rielaborato per l’Ariston. Un’antologia completa per ascoltare tutta la musica del Festival.

Conclusione

La compilation di Sanremo 2026 e le nuove uscite degli artisti confermano il ruolo centrale del Festival nella promozione della musica italiana. Non si tratta solo di una gara, ma di un evento capace di orientare il mercato e di raccontare le evoluzioni del panorama musicale. Ascoltare questa raccolta significa entrare in contatto con le tendenze del presente e con le voci che caratterizzeranno il futuro della scena italiana. (La redazione)

