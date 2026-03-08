[SONDAGGI] Referendum costituzionale confermativo: si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 [NEWS]

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, che indice il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025. Il referendum si terrà domenica 22 marzo 2026 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15, con lo scrutinio che inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

IL QUESITO REFERENDARIO

Il quesito referendario, come riformulato dal D.P.R. 7 febbraio 2026, è il seguente:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

GLI ELETTORI ALL’ESTERO

Gli elettori italiani residenti all’estero hanno potuto votare per corrispondenza, con la possibilità di votare in Italia previa opzione entro sabato 24 gennaio 2026, inviando e utilizzando preferibilmente all’Ufficio consolare competente il modulo disponibile sul sito della Prefettura. Durante tutta la campagna elettorale si applicano le norme della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione e sul divieto di comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, eccetto quelle impersonali e indispensabili.

ULTIMI SONDAGGI REFERENDUM GIUSTIZIA

Secondo quanto riportato dai principali organi di informazione italiani, i sondaggi pubblicati nelle ultime settimane offrono un quadro del dibattito in corso nel Paese e delle possibili tendenze dell’elettorato, pur con risultati che possono evolvere fino ai giorni immediatamente precedenti al voto. Ecco gli ultimi RSS dei principali giornali e magazine sul tema di sondaggi referendum.

RIVELAZIONI DEMOSCOPICHE

Nel complesso, le rilevazioni demoscopiche vengono presentate dai media soprattutto come uno strumento per leggere il clima politico e l’interesse dei cittadini verso il referendum. Come spesso accade nelle consultazioni referendarie, gli orientamenti possono cambiare durante la campagna elettorale e l’esito finale dipenderà sia dalle scelte degli elettori sia dal livello di partecipazione alle urne nelle giornate del 22 e 23 marzo 2026. (La redazione)