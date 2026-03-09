La TV con Zappr: come guardare gratis il digitale terrestre online

Guardare la televisione tramite internet è diventato sempre più semplice. Zappr è una piattaforma che permette di vedere gratuitamente il digitale terrestre, includendo sia canali nazionali sia locali, insieme ai contenuti disponibili su Samsung TV Plus e Pluto TV. Il funzionamento è diretto e pensato per rendere immediato l’accesso ai canali. Tuttavia, per utilizzare correttamente il servizio è importante impostare la propria regione nelle impostazioni, così da visualizzare l’elenco corretto delle emittenti disponibili. Inoltre, il sistema di navigazione consente di passare rapidamente da un canale all’altro, offrendo un’esperienza simile a quella della televisione tradizionale.

Come vedere i canali su Zappr

Per iniziare a guardare la televisione su Zappr è sufficiente selezionare il canale desiderato con un clic. In alternativa, è possibile digitare direttamente il numero del canale sulla tastiera e premere Invio, proprio come avviene con il telecomando di una TV.

Questo sistema permette di raggiungere rapidamente la programmazione preferita. Inoltre, la piattaforma integra anche i contenuti disponibili attraverso Samsung TV Plus e Pluto TV, ampliando così l’offerta visibile dalla stessa interfaccia.

Di conseguenza, l’utente può passare facilmente da un canale all’altro senza procedure complesse, mantenendo una modalità di utilizzo intuitiva e immediata.

Come fare zapping tra i canali

Oltre alla selezione diretta dei canali, Zappr include una funzione pensata per replicare lo zapping tradizionale. Per scorrere rapidamente tra le emittenti è possibile usare i tasti PageDown e PageUp della tastiera.

In questo modo, l’utente può passare da un canale al successivo oppure tornare a quello precedente con un semplice comando. Di conseguenza, l’esperienza di navigazione risulta più fluida e vicina all’uso di un telecomando.

Questa modalità permette quindi di consultare rapidamente diversi programmi senza dover cercare ogni volta il numero del canale.

La guida TV fino a sette giorni

Un’altra funzione disponibile riguarda la guida alla programmazione. Quando un canale dispone della guida TV, è possibile cliccare sul nome del programma in onda per accedere al palinsesto completo.

Successivamente, la piattaforma mostra la programmazione disponibile fino a sette giorni a partire dal giorno corrente. Questo strumento consente quindi di verificare in anticipo cosa verrà trasmesso, facilitando la scelta dei contenuti da guardare.

Di conseguenza, Zappr non si limita alla visione in diretta ma offre anche un modo semplice per consultare la programmazione futura.

Conclusione

Zappr propone un modo immediato per guardare gratis il digitale terrestre online, integrando canali nazionali, locali e contenuti provenienti da Samsung TV Plus e Pluto TV.

Grazie alla selezione diretta dei canali, allo zapping tramite tastiera e alla guida TV fino a sette giorni, la piattaforma riproduce molte delle funzioni tipiche della televisione tradizionale. Inoltre, impostando correttamente la propria regione, l’utente può accedere rapidamente ai canali disponibili nel proprio territorio. (La redazione)

