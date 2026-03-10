Atalanta-Bayern Monaco: a Bergamo una sfida decisiva negli ottavi di Champions League [DIRETTA LIVE STREAMING NEWS]

La Champions League torna a illuminare Bergamo con una partita che mette l’Atalanta davanti a una delle squadre più forti del continente. Dopo aver superato il Borussia Dortmund nei play-off, la formazione nerazzurra affronta il Bayern Monaco negli ottavi di finale, in una sfida che rappresenta l’unica possibilità per un club italiano di raggiungere i quarti di finale.

L’appuntamento alla New Balance Arena porta con sé grande attesa. Da una parte c’è la squadra guidata da Raffaele Palladino, costruita negli anni attraverso un percorso di crescita costante. Dall’altra c’è il Bayern Monaco allenato da Vincent Kompany, una formazione che in stagione ha già raggiunto 128 gol complessivi e che arriva a Bergamo con numeri offensivi di altissimo livello.

La strategia dell’Atalanta contro la potenza offensiva del Bayern

Per affrontare il Bayern Monaco servirà una partita attenta ma anche coraggiosa. L’Atalanta, infatti, non può limitarsi a difendere perché contro una squadra con così tante soluzioni offensive la sola resistenza rischierebbe di diventare una trappola tattica.

Per questo motivo la squadra di Raffaele Palladino dovrà scendere in campo con leggerezza mentale e fiducia nei propri mezzi, elementi che spesso hanno accompagnato le migliori notti europee dei nerazzurri. Inoltre, quando si presenterà l’occasione, l’Atalanta dovrà provare ad attaccare per mettere sotto pressione la difesa bavarese.

Il piano partita passerà soprattutto dalla zona tra centrocampo e attacco. Lazar Samardzic e Nicola Zalewski agiranno alle spalle di Gianluca Scamacca, cercando di creare spazi nella struttura difensiva tedesca. Zalewski tenderà ad accentrarsi per costringere i centrocampisti del Bayern ad abbassarsi, mentre Samardzic dovrà accelerare il gioco con passaggi rapidi e precisi.

Allo stesso tempo sarà determinante il contributo degli esterni. Davide Zappacosta e Bernasconi avranno il compito di arrivare sul fondo e mettere cross mirati verso Scamacca, sfruttando la fisicità dell’attaccante italiano per creare occasioni pericolose.

Il pericolo Harry Kane e la qualità offensiva dei bavaresi

La principale minaccia per la difesa dell’Atalanta resta Harry Kane, protagonista di una stagione impressionante. L’attaccante inglese ha già realizzato 45 gol in 37 presenze stagionali, con 8 reti segnate in questa Champions League.

Il Bayern Monaco può contare anche su un reparto offensivo molto ricco. Il recupero di Jamal Musiala aggiunge qualità a un gruppo di trequartisti che comprende Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Diaz, tutti giocatori capaci di creare pericoli costanti.

Per questo motivo il lavoro del centrocampo nerazzurro sarà fondamentale. Marten de Roon e Mario Pasalic dovranno pressare con continuità Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, cioè i due registi del gioco bavarese. Se l’Atalanta riuscirà a limitare la costruzione del Bayern, allora potrà rendere la partita più equilibrata.

Il quadro delle altre partite degli ottavi di Champions

La serata europea non riguarda soltanto la sfida di Bergamo. Il programma del martedì propone infatti altri incontri molto attesi negli ottavi di finale della Champions League.

Tra le partite in calendario ci sono Newcastle-Barcellona, Galatasaray-Liverpool e Atletico Madrid-Tottenham. Il giorno successivo il torneo proseguirà con Real Madrid-Manchester City, Psg-Chelsea, Bodo/Glimt-Sporting e Leverkusen-Arsenal.

Si tratta di un turno che riunisce alcune delle squadre più competitive d’Europa e che potrebbe delineare un quadro molto interessante per i quarti di finale.

Atalanta-Bayern Monaco rappresenta una sfida complessa ma anche ricca di significato per il calcio italiano. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dopo aver superato il Borussia Dortmund e ora affrontano una delle squadre più prolifiche della stagione.

Per restare in corsa serviranno organizzazione, intensità e la capacità di sfruttare ogni occasione offensiva. Inoltre, la gestione della pressione e il lavoro collettivo contro la qualità del Bayern saranno fattori decisivi in una notte europea che potrebbe diventare molto importante per Bergamo. (La redazione)