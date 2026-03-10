Il disco in evidenza: Singing, 2026, Gia Margaret

La cantautrice Gia Margaret annuncia il suo nuovo album Singing, in uscita il 24 aprile 2026 per l’etichetta Jagjaguwar. Dopo anni di sperimentazioni quasi interamente strumentali, l’artista di Chicago ritorna con un progetto cantato, che unisce sensibilità pop e ambient e riflette un percorso artistico segnato dal silenzio e dalla riscoperta della propria voce.

Dalla perdita alla rinascita della voce

Per Gia Margaret, trovare la propria voce è stato possibile solo dopo averla persa a causa di un infortunio che per anni le ha impedito di cantare. Durante questo periodo, ha sviluppato un linguaggio musicale originale, avvicinandosi a una forma intima di ambient music, ispirata a figure come Ernest Hood e The Books. I due album pubblicati tra il 2020 e il 2023 hanno esplorato le possibilità emotive del suono puro, creando paesaggi sonori profondamente evocativi.

Ora che la voce è tornata, Singing rappresenta il punto di incontro tra esperienza personale e capacità artistica, con linee di pianoforte delicate e un senso di armonia naturale che accompagna ogni brano.

L’evoluzione musicale tra pop e ambient

Il percorso iniziato con Romantic Piano ha già mostrato il talento di Gia Margaret nel combinare emozioni contrastanti in melodie originali, come nel brano Hinoki Wood, diventato virale per la sua atmosfera nostalgica. Singing prosegue questa linea, integrando l’attenzione al dettaglio sonora con la vitalità del pop.

Ogni canzone mantiene una struttura immediatamente riconoscibile, pur muovendosi con fluidità e armonia tipiche dell’ambient, creando un senso di giardino musicale in cui ogni elemento cresce in equilibrio con gli altri. La capacità dell’artista di produrre e comporre personalmente ogni traccia rende il disco coerente e ricco di sfumature emotive.

Collaborazioni e registrazioni tra Londra, Eau Claire e Chicago

Singing è stato registrato tra Londra, Eau Claire e Chicago tra il 2024 e il 2025, con la partecipazione di artisti come Guy Sigsworth (Frou Frou), David Bazan, Amy Millan, Deb Talan, Kurt Vile e Sean Carey. Doug Saltzman, collaboratore di lunga data, ha contribuito alla produzione e alla performance di gran parte dei brani.

Le collaborazioni hanno permesso a Gia Margaret di riscoprire la propria identità artistica, sperimentando la produzione condivisa senza perdere il controllo creativo. Brani come Everyone Around Me Dancing e Good Friend mostrano come ogni nota e ogni strato sonoro siano costruiti con cura, trasformando le lezioni del silenzio e del suono puro in una voce finalmente completa.

Il cerchio della creatività

Con Singing, Gia Margaret chiude un ciclo iniziato anni fa, trasformando la sua esperienza di silenzio e recupero della voce in un progetto coerente e personale. Ogni brano racconta la fusione tra passato e presente, in cui la produzione artigianale e la sensibilità emotiva creano un disco di grande respiro.

L’artista di Chicago conferma il suo ruolo tra le voci più originali del cantautorato contemporaneo americano, combinando talento compositivo, capacità vocale e cura del dettaglio in un’opera che unisce pop e ambient con naturalezza. (La redazione)

