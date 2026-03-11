Il disco in evidenza: My Days of 58, 2026, Bill Callahan

My Days of 58 è l’ottavo album di Bill Callahan, pubblicato il 27 febbraio 2026 per l’etichetta Drag City. Si tratta del primo lavoro in studio dopo il 2022 e raccoglie dodici brani che ampliano ulteriormente la sua traiettoria artistica, confermando una scrittura capace di scavare nella quotidianità con lucidità e intensità. In questo nuovo capitolo, l’autore trasferisce in studio l’energia dei concerti, valorizzando l’imprevedibilità e il dialogo tra musicisti. Di conseguenza, il disco assume un carattere diretto e umano, dove anche l’errore può diventare parte integrante del risultato finale.

Un processo creativo fondato sull’ascolto e sull’imprevisto

Alla base di My Days of 58 c’è un principio chiaro: l’improvvisazione e l’imprevedibilità alimentano la motivazione artistica. Per questo Callahan ha lavorato preparando i brani con ciascun musicista separatamente, così da preservare freschezza e reattività. Seguendo un suggerimento dell’amico e autore Jerry DeCicca, ha registrato le tracce di base di quasi tutto l’album in duo con il batterista Jim White. Parallelamente, ha provato con il chitarrista Matt Kinsey, lavorando chitarra su chitarra, mentre al sassofonista Dustin Laurenzi ha chiesto di elaborare arrangiamenti per fiati in alcuni brani. Callahan ha costruito le linee melodiche e gli arrangiamenti in stretta collaborazione con i musicisti, lasciando ampio spazio a interventi spontanei. Ne è nato un album in equilibrio tra scrittura e istinto, in cui la struttura non limita l’espressione, ma la sostiene.

Il gruppo di riferimento e la continuità con il live

Il nucleo centrale dell’album è formato dagli stessi musicisti che hanno accompagnato Callahan nel tour di YTILAER [REALITY] del 2022: Matt Kinsey alla chitarra, Dustin Laurenzi al sax e Jim White alla batteria. La loro sintonia era già emersa chiaramente nel live Resuscitate! del 2024, dimostrando una capacità di adattamento totale alle idee del leader. Questa fiducia reciproca ha permesso a Callahan di spingersi oltre, certo che il gruppo potesse sostenere qualsiasi direzione musicale. Inoltre, la pratica condivisa dal vivo ha contribuito a rendere le registrazioni più dinamiche e naturali. Il risultato è un suono che non ricerca effetti spettacolari, bensì privilegia la coerenza espressiva e l’ascolto reciproco. Proprio per questo, l’album restituisce una sensazione di presenza reale, come se le canzoni si formassero davanti all’ascoltatore.

Un “living room record”: atmosfera e contributi aggiuntivi

Callahan ha definito My Days of 58 un “living room record”. Non si riferisce alla qualità tecnica della registrazione, ma piuttosto a un’attitudine sonora: un clima raccolto, rilassato, mai eccessivo. I fiati, ad esempio, sono stati pensati con un approccio disteso, quasi domestico, lontano da soluzioni enfatiche. Per arricchire ulteriormente il disco, sono intervenuti altri musicisti: Richard Bowden al fiddle, già apprezzato da Callahan per le sue collaborazioni con Terry Allen; il pianista Pat Thrasher; il bassista Chris Vreeland; e il trombonista Mike St. Clair. Particolare attenzione merita il contributo del pedal steel Bill McCullough, noto per la sua esperienza con Knife in the Water. Il suo approccio, descritto come astratto, si ispira a una visione quasi fotografica dello strumento, concepito come un sistema di piani sonori tra primo piano e sfondo. Questa prospettiva si integra con l’idea di Callahan di combinare elementi diversi in modo istintivo, senza seguire una ricetta fissa ma valorizzando ciò che è disponibile.

Un equilibrio tra istinto e costruzione

Con My Days of 58, Bill Callahan consolida un metodo creativo che unisce preparazione e rischio. L’album nasce da sessioni che partono da una condizione ideale, ma che devono necessariamente evolvere verso territori meno controllati per trovare autenticità. Attraverso dodici brani, il disco dimostra come la collaborazione, l’ascolto e l’apertura all’imprevisto possano generare una forma di espressione più profonda. Pubblicato il 27 febbraio 2026 da Drag City, questo ottavo lavoro in studio rappresenta una tappa coerente nel percorso dell’artista, mantenendo viva la tensione tra semplicità apparente e ricerca interiore. (La redazione)