Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

11 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

Domani

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


Corriere della Sera

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

la Repubblica

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

Il Sole 24 Ore

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

Il Fatto Quotidiano

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”
    È di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio di un incendio che ha interessato un autopostale , un pullman adibito a servizio di linea, in Svizzera. Secondo quanto riporta il giornale locale Blick, in un video un uomo coperto di fuliggine ha detto in albanese che “un […] L'articolo Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Modello Venezuela e rischi per i Paesi del Golfo: perché Trump ha chiesto a Israele di non colpire gli impianti energetici in Iran
    Per la prima volta dall’inizio degli attacchi contro l’Ira gli Stati Uniti richiamano Israele provando a porre delle restrizioni alle azioni dell’alleato. Gli Usa, secondo quanto riporta Axios, hanno infatti chiesto al governo guidato da Benjamin Netanyahu e all’esercito di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane. Il messaggio di Washington, scrive Axios citando tre […] L'articolo Modello Venezuela e rischi per i Paesi del Golfo: perché Trump ha chiesto a Israele di non colpire gli impianti energetici in Iran proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “È un cogli*ne, il peggiore”: lo sfogo di Jankto contro Davide Nicola
    È ormai virale sui social – in particolare tra X e TikTok – un video di Jakub Jankto, ex calciatore del Cagliari ritiratosi lo scorso nell’agosto del 2025, in cui accusa Davide Nicola, suo ex allenatore proprio al Cagliari. Il 30enne ceco, rispondendo a una domanda postata da un suo follower su TikTok che gli […] L'articolo “È un cogli*ne, il peggiore”: lo sfogo di Jankto contro Davide Nicola proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iran, le “due guerre” di Usa e Israele: Bibi punta ad abbattere il regime per vincere le elezioni, Trump teme gli effetti sulle mid-term
    Dal 28 febbraio gli eserciti di Stati Uniti e Israele bombardano in maniera coordinata l’Iran. Le operazioni – “Roaring Lion” per Tel Aviv e “Epic Fury” per Washington – sono state giustificate da Donald Trump e Benjamin Netanyahu con la necessità di eliminare una minaccia nucleare e ridurre l’influenza regionale di Teheran. Ma i due […] L'articolo Iran, le “due guerre” di Usa e Israele: Bibi punta ad abbattere il regime per vincere le elezioni, Trump teme gli effetti sulle mid-term proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump. Quando si preoccuperà per famiglie e imprese?”: l’affondo di Conte
    “Netanyahu continua i bombardamenti in Iran e anche il Pentagono dice che inizia la fase più dura. Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump, né si preoccupa degli interessi di famiglie e imprese che sono sommersi e soffrono per il caro energia che sta dilagando. Quando si preoccuperà di tutelare l’interesse […] L'articolo “Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump. Quando si preoccuperà per famiglie e imprese?”: l’affondo di Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il ministro dell’Energia Usa: “La Marina ha scortato una petroliera a Hormuz”. E il prezzo del petrolio va giù. Ma non è vero e lui cancella il post
    Prima fa un annuncio rilevante sui social, tanto da provocare una corsa al ribasso del prezzo del petrolio. Poi però cancella il post perché quella notizia, in realtà, non è vera. Il protagonista di questa vicenda è il ministro dell’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright. “La Marina Usa ha scortato con successo una petroliera attraverso […] L'articolo Il ministro dell’Energia Usa: “La Marina ha scortato una petroliera a Hormuz”. E il prezzo del petrolio va giù. Ma non è vero e lui cancella il post proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Commissione Ue contro la presenza della Russia: minaccia di stop ai fondi. E i ministri di 22 Paesi scrivono a Buttafuoco
    Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia fa insorgere la Commissione Europea e i ministri della Cultura e degli Esteri di 22 Paesi dell’Unione. Da un lato l’esecutivo Ue minaccia il taglio dei fondi all’esposizione internazionale d’arte, dall’altra gli esponenti dei governi definiscono “inaccettabile” la presenza della Federazione in Laguna “nelle attuali circostanze”. Esplode, […] L'articolo La Commissione Ue contro la presenza della Russia: minaccia di stop ai fondi. E i ministri di 22 Paesi scrivono a Buttafuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mafia, massoneria e sanità: l’inchiesta sul manager vicino a Schifani “terremota” la politica siciliana. Il Gip: “Suscita sfiducia verso le istituzioni”
    Un sistema che crea “grave allarme sociale e suscita sfiducia verso l’operato delle istituzioni“, così scrive il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Filippo Serio. L’inchiesta, non a caso, è già un terremoto politico in Sicilia, dove piovono le richieste di dimissioni, perfino nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani: “Questa inchiesta è […] L'articolo Mafia, massoneria e sanità: l’inchiesta sul manager vicino a Schifani “terremota” la politica siciliana. Il Gip: “Suscita sfiducia verso le istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caiazza l’avvocato “supergarantista” addita sui social due magistrati a un corteo per il No: “Come vi sentireste a essere giudicati da loro?”
    Bella voce (è un fatto, non un complimento) quella dell’avvocato Gian Domenico Caiazza, oggi presidente del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi, nato per sostenere il Sì alla legge costituzionale Nordio-Meloni. Nel 2017 era presidente dell’Unione delle Camere penali: all’epoca i penalisti presentarono alla Camera la legge d’iniziativa popolare per separare le carriere. Approdò a […] L'articolo Caiazza l’avvocato “supergarantista” addita sui social due magistrati a un corteo per il No: “Come vi sentireste a essere giudicati da loro?” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestra
    Mentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l’autonomia dell’istituzione conferma il padiglione russo andando allo scontro diretto con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, sull’altro fronte culturale lagunare la Fondazione Teatro La Fenice “blinda” Beatrice Venezi. Il Consiglio d’indirizzo, riunitosi oggi alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, ha infatti formalmente approvato la […] L'articolo La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestra proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • È morto a 50 anni Luca Conti, il punto di riferimento della blogosfera italiana
    È morto a 50 anni nella sua Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger, docente e consulente, una delle figure più influenti nella diffusione della cultura di Internet, dei social media e del marketing digitale in Italia. Luca Conti è stato per molti anni una figura centrale della blogosfera italiana e uno dei primi a comprendere le […] L'articolo È morto a 50 anni Luca Conti, il punto di riferimento della blogosfera italiana proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La nuova classifica dei miliardari globali: Musk resta il più ricco. Tra gli italiani sul podio Devasini, Ferrero e Pignataro
    Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, SpaceX e del social network X ammonta a 839 miliardi di dollari, contro i 342 miliardi di un anno fa. È quanto emerge dalla classifica stilata da Forbes e pubblicata oggi. Sul podio si piazzano gli ex fondatori di […] L'articolo La nuova classifica dei miliardari globali: Musk resta il più ricco. Tra gli italiani sul podio Devasini, Ferrero e Pignataro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazione
    Dopo 156 anni finisce la storia della casa editrice Hoepli, fondata nel 1870 dall’editore svizzero Ulrico. Una novantina di dipendenti corrono il rischio di restare disoccupati mentre Milano e l’Italia perdono un patrimonio culturale inestimabile. L’assemblea dei soci di Hoepli SpA, su proposta del consiglio di amministrazione, “all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla […] L'articolo Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il boss “Scarface” comandava dal carcere tra droga, estorsioni e pizzo: 19 arresti
    “La priorità sono i carcerati e quello che resta dopo ce lo dividiamo noi”. L’intercettazione finita nell’inchiesta “Libeccio” rende l’idea di come i boss di Isola Capo Rizzuto, mentre erano detenuti, riuscissero a gestire gli affari del clan: dalle estorsioni al traffico di droga, passando per le frizioni avvenute dietro le sbarre. Martedì all’alba è […] L'articolo Il boss “Scarface” comandava dal carcere tra droga, estorsioni e pizzo: 19 arresti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nave Garibaldi all’Indonesia: battaglia nelle Commissioni dopo gli scoop del Fatto. Le opposizioni: “Ottenuto rinvio del voto al Senato”
    La cessione gratuita della portaerei Garibaldi all’Indonesia, finita al centro di un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano, scatena la battaglia politica in commissioni Esteri e Difesa. Le opposizioni accusano il governo di non aver adeguatamente presidiato la seduta alla Camera, dove il testo doveva essere incardinato, e si è scatenata la bagarre anche al Senato, […] L'articolo Nave Garibaldi all’Indonesia: battaglia nelle Commissioni dopo gli scoop del Fatto. Le opposizioni: “Ottenuto rinvio del voto al Senato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iran, perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico: l’ipotesi del ferimento o la paura dei raid
    “È ferito“, “Non si espone per paura di essere ucciso”, “Forse è morto“. Sono tante le voci su Mojtaba Khamenei, il nuovo leader dell’Iran eletto domenica sera nuova Guida Suprema della Repubblica islamica dall’Assemblea degli esperti, dopo l’uccisione del padre il 28 febbraio scorso. L’unica cosa certa è che il 56enne, secondogenito di Ali Khamenei […] L'articolo Iran, perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico: l’ipotesi del ferimento o la paura dei raid proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dietro le proteste degli agricoltori c’è un disagio reale. Ma è tutta la filiera che va ripensata
    di Yvan Sagnet e Simona Moscarelli Le proteste degli agricoltori che si sono svolte in questi giorni in diverse città europee hanno riportato al centro del dibattito pubblico la crisi del settore agricolo. Trattori nelle piazze e manifestazioni raccontano un disagio reale. Ma dietro queste mobilitazioni non c’è solo la protesta per i prezzi o […] L'articolo Dietro le proteste degli agricoltori c’è un disagio reale. Ma è tutta la filiera che va ripensata proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Contratti attivati senza consenso, multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni della privacy
    Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione da 2 milioni di euro ad Acea Energia per gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti legate alla stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. L’intervento dell’Autorità è arrivato dopo numerosi reclami presentati da utenti […] L'articolo Contratti attivati senza consenso, multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni della privacy proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “È uno scandalo” la sorella di Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate. Il femminicida Lorenzo Innocenti è libero
    Uccise la fidanzata con 24 coltellate, ma oggi è libero. Lorenzo Innocenti, l’architetto che l’8 febbraio 2025 uccise la compagna Eleonora Guidi a Rufina (provincia di Firenze), al momento non è nelle condizioni di partecipare al processo e non è socialmente pericoloso. L’assassino – dopo il femminicidio con in casa anche il figlio che all’epoca […] L'articolo “È uno scandalo” la sorella di Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate. Il femminicida Lorenzo Innocenti è libero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Tribunale “boccia” la Cisal e il contratto dei call center siglato con Assocontact
    La Cisal, il sindacato amico del governo Meloni, vale appena lo 0,46% dei lavoratori dei call center. Neanche mezzo addetto ogni cento: una percentuale messa nero su bianco in una sentenza appena pubblicata dal Tribunale del lavoro di Trani. Con questa pronuncia, la giudice Angela Arbore ha nuovamente bocciato il contratto collettivo firmato a fine […] L'articolo Il Tribunale “boccia” la Cisal e il contratto dei call center siglato con Assocontact proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Stampa

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

Il Messaggero

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

Il Giornale

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Libero

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

Il Manifesto

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Meloni oggi in aula sotto lo sguardo vigile del Quirinale
    Oggi, a oltre 10 giorni dall’inizio della guerra in Iran, la premier sarà finalmente in Parlamento e dovrebbe decidersi a far sapere qual è il giudizio del governo italiano sull’attacco […] The post Meloni oggi in aula sotto lo sguardo vigile del Quirinale first appeared on il manifesto.
  • Un atomo tira l’altro, l’Europa in crisi vuole più centrali per tutti
    I paesi industrializzati dopati dalle energie fossili, che tremano di fronte al rialzo dei prezzi causato dalla guerra contro l’Iran, si illudono di aver trovato la via d’uscita: il rilancio […] The post Un atomo tira l’altro, l’Europa in crisi vuole più centrali per tutti first appeared on il manifesto.
  • Caro-carburanti: quando l’inazione è sovrana
    Oggi Meloni arriva al rodeo delle Camere dopo avere rinviato le decisioni sul caro-carburanti e il taglio delle accise al prossimo Consiglio dei ministri. Quello di ieri è andato a […] The post Caro-carburanti: quando l’inazione è sovrana first appeared on il manifesto.
  • «La terra trema» a Teheran
    Mentre gli abitanti di Teheran vivono un’altra notte sotto i bombardamenti intensi di Stati Uniti e Israele, dall’amministrazione americana arriva un groviglio di messaggi contraddittori. La missione americana che doveva […] The post «La terra trema» a Teheran first appeared on il manifesto.
  • Opposizioni divise, salta la risoluzione unitaria
    La giornata parlamentare del centrosinistra, alla vigilia dell’informativa della premier Meloni alle Camere, prometteva fulmini e saette ma alla fine non ha neanche piovuto. Non ci sarà nessuna risoluzione unitaria […] The post Opposizioni divise, salta la risoluzione unitaria first appeared on il manifesto.
  • Bartolozzi blindata. Ma da Palazzo Chigi trapela «irritazione»
    Dovevano essere i giorni del ritorno sulla scena della campagna referendaria di Giorgia Meloni, ma la premier fatica a far sentire la sua voce. Per la guerra e le reazioni […] The post Bartolozzi blindata. Ma da Palazzo Chigi trapela «irritazione» first appeared on il manifesto.
  • Semplificare e investire, così la Difesa diventa un’azienda
    Che nessuno la chiami riforma delle Forze armate, troppo limitante. Questo è il suggerimento che viene dal ministero della Difesa riguardo il corposo disegno di legge allo studio del ministro […] The post Semplificare e investire, così la Difesa diventa un’azienda first appeared on il manifesto.
  • Petrolio ingolfato, è allarme: «Effetti globali catastrofici»
    Il picco del petrolio a 120 dollari al barile lunedì è durato poche ore. Poi il Brent è sceso sotto i 90 dollari, come il WTI. Il motivo? Il G7 […] The post Petrolio ingolfato, è allarme: «Effetti globali catastrofici» first appeared on il manifesto.
  • Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al Viminale
    Un’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su quanto sta accadendo nel Cpr di Gjader. È la richiesta avanzata ieri in Aula dalla deputata Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI. […] The post Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al Viminale first appeared on il manifesto.
  • Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto
    La sirena che segnala l’arrivo di un missile iraniano genera allarme immediato tra i clienti del Cookie Cafè di via Giaffa, in pieno centro a Gerusalemme Ovest. Si alzano, lasciano […] The post Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto first appeared on il manifesto.
  • Quell’ufficiale druso e il senso di Israele per il settarismo altrui
    L’uccisione nel sud del Libano di un soldato israeliano originario della Siria e le incursioni israeliane contro Hezbollah partite proprio dalla Siria non sono episodi isolati, ma i segnali di […] The post Quell’ufficiale druso e il senso di Israele per il settarismo altrui first appeared on il manifesto.
  • Crisi energetica: l’Italia in direzione ostinata e contraria
    La guerra in Iran riporta al centro del dibattito un fatto che per comodità continuiamo a rimuovere: la dipendenza dai combustibili fossili non è solo un problema climatico, ma una […] The post Crisi energetica: l’Italia in direzione ostinata e contraria first appeared on il manifesto.
  • Un quinto dei libanesi è sfollato. Pioggia di raid israeliani da Beirut al sud
    Arrivano nel primo pomeriggio gli ordini di evacuazione per sette quartieri della Dahiyeh, epicentro dei bombardamenti sulla capitale del Libano. Ordini che ricalcano quelli di sgombero generale delle quattro municipalità […] The post Un quinto dei libanesi è sfollato. Pioggia di raid israeliani da Beirut al sud first appeared on il manifesto.
  • L’ingegnere ex rapper Balen spazza via il vecchio Nepal
    Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan e Nepal. Quattro Paesi dell’Asia meridionale in cui, negli ultimi cinque anni, la società civile si è mobilitata in massa contro potentati locali più o meno […] The post L’ingegnere ex rapper Balen spazza via il vecchio Nepal first appeared on il manifesto.
  • “Regime change”, la menzogna al comando
    La guerra è il regno della menzogna, della mistificazione, dell’inganno. Non ne proviene mai una parola di verità se non tra le righe, per errore, per svista, per una narcisistica […] The post “Regime change”, la menzogna al comando first appeared on il manifesto.
  • Volkswagen lacrime e sangue, via 50mila lavoratori in 5 anni
    Cinquantamila lavoratori da licenziare nei prossimi cinque anni. Significa 1 su 6 del totale dei dipendenti impiegati negli stabilimenti del Gruppo in Germania. È peggio di una decimazione. DUE GIORNI […] The post Volkswagen lacrime e sangue, via 50mila lavoratori in 5 anni first appeared on il manifesto.
  • Il giudice Silvestri: «Nessun plotone, siamo al servizio della società»
    Simone Silvestri, gip del tribunale di Lucca e membro dell’esecutivo di Magistratura democratica, dobbiamo necessariamente partire dalla cronaca, cioè dall’ultima uscita della capa di gabinetto del ministero della giustizia, Giusi […] The post Il giudice Silvestri: «Nessun plotone, siamo al servizio della società» first appeared on il manifesto.
  • Niente casa, in Italia accoglienza a metà per i palestinesi di Gaza
    Quando il 27 maggio 2025 Mohammed Al-Hazki è sceso dal pullman su cui era salito poche ore prima a Fiumicino, erano trascorsi 15 mesi da quando aveva visto per l’ultima […] The post Niente casa, in Italia accoglienza a metà per i palestinesi di Gaza first appeared on il manifesto.
  • «The Beauty», l’ossessione della bellezza è un virus contemporaneo
    Provereste mai un farmaco capace di trasformarvi in una versione geneticamente perfetta di voi stessi? Vedendo come è andata con l’Ozempic, sicuramente qualcuno un pensiero ce lo farebbe. Gli unici […] The post «The Beauty», l’ossessione della bellezza è un virus contemporaneo first appeared on il manifesto.
  • L’Italia ci sta, Pichetto Fratin: «Avanti con il piano europeo»
    «L’Italia ha deciso di aderire all’impegno di triplicare la capacità nucleare globale». Ha il tono delle decisioni importanti, l’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante […] The post L’Italia ci sta, Pichetto Fratin: «Avanti con il piano europeo» first appeared on il manifesto.

Il Foglio

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata
       L’Iran “sta perdendo malamente”, ha detto il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, in una con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Von der Leyen seppellisce l’ordine globale
      Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ieri si è allineata al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il Pentagono in tribunale su ricorso di Anthropic
                                                         N… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La sinfonia del terrore antisemita, da Toronto a Liegi
      Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma d… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il vuoto normativo che fa male alla salute
    Esistono emergenze che esplodono all’improvviso e altre che si annunciano con largo anticipo, attraverso segnali chiari e ripetuti che qualcuno sceglie di non raccogliere. Il blocco dei da… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra elettorale di Orbán, lo scontro con Kyiv, l’arresto di sette ucraini
    Il premier ungherese Viktor Orbán ha trascinato l’Ucraina dentro alla sua campagna elettorale, al punto che sembra che il voto del 12 aprile dovrà essere un referendum su … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra gemella di Islamabad contro l'Afghanistan dei talebani
    Ieri il Pakistan ha riaperto i collegamenti aerei con l’Arabia Saudita. Poche ore prima, il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar aveva di nuovo parlato al telefono con il suo omologo… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • L’euro digitale non è una barzelletta
                             Fernando Navarrete Rojas è l’uomo che ha dichiarato guerra all’eu… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Ancora il cartello alla pompa, no grazie
    Le disgrazie non arrivano mai da sole. La guerra in Medio oriente produce un aumento del presso del petrolio e un aumento del costo dell’energia attiva il ministro Adolfo Urso. Cos… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Le inutili polemiche sull’energia
    A ogni aumento dei prezzi, la politica grida alla speculazione e invoca interventi polizieschi. Così, nei giorni scorsi, Mister Prezzi ha scritto alle compagnie petrolifere per chi… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Lo scandalo inglese delle spie di Xi Jinping
    L’altro ieri tre uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l’accusa di aver aiutato i servizi di intelligence cinesi nell’ennesima indagine inglese sulla sicurezza nazionale che coinvolge l’a… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa reciproca dell’Ue (solo su carta)
    La minaccia che la guerra in medio oriente possa coinvolgere direttamente l’Unione europea è considerevolmente aumentata dopo che un drone ha colpito una base aerea britannica a Cipro. Altri droni sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano all’isola. Il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, nega con veemenza che il suo paese fosse il bersaglio dell’Iran (o di Hezbollah). Due basi militari presenti nell’isola sono sotto sovranità del Regno Unito. L’attacco è avvenuto appena dopo che il premier britannico, Keir Starmer, aveva annunciato la concessione delle basi agli Stati Uniti nell’ambito degli attacchi contro l’Iran. Cipro, che ha coltivato buone relazioni con tutti […]
  • Eh no, Parolin. Le gru sono solo a Teheran
    In una lunga intervista concessa ai media vaticani, il segretario di stato Pietro Parolin ha detto molte cose giuste. Inta… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Italia, il fisco peggiore d’Europa
    L’Italia ha il peggiore fisco d’Europa. Lo dice la Tax Foundation nella sua classifica annuale sui sistemi tributari europei, che i… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Oltre il processo a Lovaglio. Le sfide di Mps per convincere il mercato sulla partita centrale del risiko bancario
    A prescindere da quali saranno i nomi scelti per guidare in futuro il gruppo Mps (gli ultimi rumors che circolava prima della fine del cda e della chiusura di questo giornale davano in vantagg… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Così Trump ha “aggirato” il Congresso per iniziare la guerra contro l’Iran
    Da quando è cominciata la guerra degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, l’autorizzazione da parte del Congresso non è ancora arrivata. L’operazione “Furia epica” quindi è illegale? Non esattame… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si può
       A pochi anni dalla crisi ucraina l’Italia si trova a dover riaffrontare il problema dei prezzi dell’energia. L’incer… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Buy European, ma non troppo
    La Commissione di Ursula von der Leyen
  • L’incertezza sulla strategia in Iran spaventa le borse. Segnali da seguire
    Lunedì 23 giugno 2025 il giorno dopo che il “Martello di mezzanotte” s’è abbattuto sull’Iran, le borse avevano “mantenuto i nervi saldi”, a cominciare da Wall Street: in calo, ma leggero, … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra tra Pakistan e Afghanistan riaccende le mire di Trump
    La concomitanza con l’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta distraendo l’attenzione pubblica occidentale dalla guerra parallela che si sta svolgendo a est dell’Iran, tra il … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

Adnkronos

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

