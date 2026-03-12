12 album di musica reggae da avere in CD o vinile (prima parte)

Il reggae non è mai stato solo un genere musicale, ma un movimento spirituale e sociale che ha dato voce a chi non ne aveva. Tra la metà degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, questa musica ha varcato i confini dei ghetti di Kingston per conquistare il mondo, portando con sé messaggi di redenzione, resistenza e amore universale. La lista che segue non è solo una raccolta di canzoni, ma una mappa dei momenti in cui il “riddim” ha cambiato la storia della musica.

Dodici album di musica reggae (prima parte)

Bob Marley & The Wailers – Exodus (1977)

Burning Spear – Marcus Garvey (1975)

Peter Tosh – Legalize It (1976)

Black Uhuru – Anthem (1984)

Toots and the Maytals – Funky Kingston (1973)

Steel Pulse – Handsworth Revolution (1978)

Culture – Two Sevens Clash (1977)

Augustus Pablo – King Tubbys Meets Rockers Uptown (1976)

Max Romeo – War Ina Babylon (1976)

Yellowman – King Yellowman (1984)

Linton Kwesi Johnson – Bass Culture (1980)

Prince Douglas – Dub Roots (1980)

Oltre la Musica

Questi 12 album rappresentano l’evoluzione completa di un suono unico: dalla spiritualità profonda del roots di Burning Spear e Culture, alle sperimentazioni dub psichedeliche e poetiche di Augustus Pablo e Linton Kwesi Johnson fino all’energia travolgente della dancehall di Yellowman, passando attraverso il dub roots dell’inconfondibile Prince Douglas. Insomma, che si tratti di denunciare le ingiustizie sociali o di celebrare la gioia di vivere, questi dischi rimangono testimonianze intramontabili di come un’isola così piccola sia riuscita a influenzare la cultura globale in modo così profondo. Mettere sul piatto uno di questi lavori significa, ancora oggi, sintonizzarsi sulla frequenza del cambiamento. (La redazione)