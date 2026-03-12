10 album di heavy metal da avere assolutamente in CD o vinile

Scopri 10 dischi fondamentali dell’heavy metal, selezionati tra i più influenti e rappresentativi della storia del genere. Dai Black Sabbath ai Metallica, passando per gli Iron Maiden e AC/DC, una guida essenziale per appassionati e neofiti che vogliono conoscere album iconici, anno di uscita e disponibilità anche su Amazon.
L’heavy metal è uno dei generi più influenti nella storia della musica moderna, nato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 e sviluppatosi in decenni di innovazione, sperimentazione e virtuosismo. Alcuni album non hanno solo segnato tappe cruciali per la scena metal, ma hanno anche influenzato generazioni di musicisti e appassionati. Le scelte seguenti rappresentano pietre miliari del genere, riconosciute da critici e appassionati come essenziali per comprendere la storia e l’evoluzione dell’heavy metal.
|Artista
|Titolo
|Anno
|Disponibile
|Black Sabbath
|Paranoid
|1970
|anche su Amazon
|Judas Priest
|British Steel
|1980
|anche su Amazon
|Motörhead
|Ace of Spades
|1980
|anche su Amazon
|Iron Maiden
|The Number of the Beast
|1982
|anche su Amazon
|Metallica
|Master of Puppets
|1986
|anche su Amazon
|Slayer
|Reign in Blood
|1986
|anche su Amazon
|Megadeth
|Rust in Peace
|1990
|anche su Amazon
|Pantera
|Vulgar Display of Power
|1992
|anche su Amazon
|Ozzy Osbourne
|Blizzard of Ozz
|1980
|anche su Amazon
|AC/DC
|Back in Black
|1980
|anche su Amazon
Questi dieci album non sono semplicemente dischi: sono alcuni dei capisaldi della cultura metal, fondamentali per comprendere come il genere sia nato, si sia trasformato e abbia influenzato non solo la musica rock, ma intere generazioni. Che tu sia un appassionato veterano o un neofita curioso, queste opere rappresentano un percorso obbligato per esplorare la potenza e la profondità dell’heavy metal. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 12 Marzo 2026