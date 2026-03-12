10 album di heavy metal da avere assolutamente in CD o vinile

L’heavy metal è uno dei generi più influenti nella storia della musica moderna, nato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 e sviluppatosi in decenni di innovazione, sperimentazione e virtuosismo. Alcuni album non hanno solo segnato tappe cruciali per la scena metal, ma hanno anche influenzato generazioni di musicisti e appassionati. Le scelte seguenti rappresentano pietre miliari del genere, riconosciute da critici e appassionati come essenziali per comprendere la storia e l’evoluzione dell’heavy metal.

Dieci dischi di heavy metal

Capisaldi della cultura metal

Questi dieci album non sono semplicemente dischi: sono alcuni dei capisaldi della cultura metal, fondamentali per comprendere come il genere sia nato, si sia trasformato e abbia influenzato non solo la musica rock, ma intere generazioni. Che tu sia un appassionato veterano o un neofita curioso, queste opere rappresentano un percorso obbligato per esplorare la potenza e la profondità dell’heavy metal. (La redazione)