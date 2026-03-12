Premi Oscar 2026: diretta, nomination e novità della 98ª edizione degli Academy Awards

La 98ª edizione dei premi Oscar si terrà il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia sarà presentata ancora una volta da Conan O’Brien, alla sua seconda conduzione consecutiva dopo l’edizione del 2025. Anche in Italia l’evento avrà un’ampia copertura televisiva. Rai 1 trasmetterà la lunga diretta “Oscars – La notte in diretta” a partire dalle 23.30, accompagnando il pubblico durante tutta la cerimonia degli Academy Awards, considerata la notte più importante del cinema internazionale. Le nomination sono state annunciate il 22 gennaio 2026 al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills dall’attrice Danielle Brooks e dall’attore Lewis Pullman. Nel frattempo, l’Academy ha già organizzato alcune tappe fondamentali legate alla stagione dei premi e ha introdotto novità importanti nel sistema di voto e nelle categorie.

DIRETTA TV

Quando si tengono gli Oscar 2026 e dove vedere la cerimonia

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà a Los Angeles, al Dolby Theatre, uno dei luoghi simbolo dell’industria cinematografica. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con uno speciale televisivo dedicato. La programmazione partirà domenica 15 marzo 2026 alle 23.30 con il programma Oscars – La notte in diretta, che accompagnerà il pubblico durante tutta la premiazione. Nel calendario degli eventi collegati agli Academy Awards figurano anche altri appuntamenti. Il 16 novembre 2025 si è svolta la 16ª cerimonia dei Governors Awards presso la Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood. Inoltre, gli Academy Scientific and Technical Awards saranno consegnati il 28 aprile 2026 all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. A partire da questa edizione entrerà in vigore anche una nuova regola: i membri dell’Academy dovranno aver visto tutti i film nominati in una categoria prima di votare nel round finale.

DIRETTA TV

Le principali nomination agli Oscar 2026

Tra i candidati al premio per il miglior film figurano produzioni molto diverse tra loro, sia per stile sia per provenienza. I titoli selezionati sono Bugonia, F1 – Il film, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, Una battaglia dopo l’altra, L’agente segreto, Sentimental Value, I peccatori e Train Dreams.

Per la categoria miglior regista sono in corsa Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra, Ryan Coogler per I peccatori, Josh Safdie per Marty Supreme, Joachim Trier per Sentimental Value e Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio.

Tra gli interpreti candidati al premio come miglior attore protagonista ci sono Timothée Chalamet per Marty Supreme, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Michael B. Jordan per I peccatori e Wagner Moura per L’agente segreto.

Per la categoria miglior attrice protagonista sono nominate Jessie Buckley per Hamnet – Nel nome del figlio, Rose Byrne per Se solo potessi ti prenderei a calci, Kate Hudson per Song Sung Blue – Una melodia d’amore, Renate Reinsve per Sentimental Value ed Emma Stone per Bugonia.

Tra i candidati come miglior attore non protagonista compaiono Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn e Stellan Skarsgård. Le nominate come miglior attrice non protagonista sono invece Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor.

DIRETTA TV

Nuove categorie e premi speciali

Una delle novità più rilevanti degli Oscar 2026 riguarda l’introduzione di una nuova categoria competitiva. Per la prima volta sarà assegnato il premio per il miglior casting, portando il totale delle categorie a 24. Tra i candidati in questa nuova sezione figurano Nina Gold per Hamnet – Nel nome del figlio, Jennifer Venditti per Marty Supreme, Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l’altra, Gabriel Domingues per L’agente segreto e Francine Maisler per I peccatori. Durante la stagione degli Academy Awards sono previsti anche premi speciali alla carriera e all’impegno umanitario. L’Oscar onorario sarà assegnato a Debbie Allen, Tom Cruise e Wynn Thomas. Il premio umanitario Jean Hersholt sarà invece conferito a Dolly Parton.

Conclusione: una cerimonia tra nomination e novità

Gli Oscar 2026 si preparano quindi a celebrare il meglio del cinema internazionale con una selezione ampia di film, interpreti e professionisti del settore. La 98ª edizione degli Academy Awards, in programma il 15 marzo 2026, introdurrà nuove regole per il voto e una categoria dedicata al casting, mentre la cerimonia continuerà a essere seguita in tutto il mondo anche grazie alle trasmissioni televisive dedicate, come la diretta italiana su Rai 1. (La redazione)

DIRETTA TV