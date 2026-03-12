Home ARTICOLI Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali
Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

12 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime”. Il Consiglio di Sicurezza Onu condanna gli attacchi di Teheran. Trump: “In Iran non abbiamo finito”
    L'articolo Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime”. Il Consiglio di Sicurezza Onu condanna gli attacchi di Teheran. Trump: “In Iran non abbiamo finito” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ripetete con me: dalla parte dell’Italia”: il nuovo tormentone di Montaruli (Fdi) nell’intervento alla Camera
    “Da che parte sta il governo dalla parte del diritto internazionale o dalla parte di Trump e Netanyahu?”. Questa la domanda che ha attraversato Camera e Senato e si è ripetuta più volte negli interventi di tanti esponenti dei partiti di opposizione al governo Meloni nella giornata in cui il Parlamento ha affrontato la crisi […] L'articolo “Ripetete con me: dalla parte dell’Italia”: il nuovo tormentone di Montaruli (Fdi) nell’intervento alla Camera proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scontro Meloni-Conte in Aula: “Nel 2020 non condannò gli Usa che uccisero un generale iraniano”. “Priva di scrupoli, paragona un drone di reazione al silenzio complice di un genocidio”.
    Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte durante le repliche in Aula alla Camera in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio sulla guerra in Iran e il Consiglio Ue. La premier ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle: “Sulla scuola iraniana…vedete io mi sono convinta che vi è dispiaciuto che stamattina […] L'articolo Scontro Meloni-Conte in Aula: “Nel 2020 non condannò gli Usa che uccisero un generale iraniano”. “Priva di scrupoli, paragona un drone di reazione al silenzio complice di un genocidio”. proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Paralimpiadi, l’Ucraina accusa: “Rimossa nostra bandiera”. La replica: “Solo spostata nella loro area residenziale”
    È ancora polemica tra il Comitato paralimpico dell’Ucraina e il Comitato Paralimpico Internazionale in occasione dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Dopo le proteste per l’ammissione degli atleti di Russia e Bielorussia con tanto di inno e bandiera, che ha portato a disertare la Cerimonia inaugurale, ora arriva l’accusa secondo cui sarebbero state rimosse le […] L'articolo Paralimpiadi, l’Ucraina accusa: “Rimossa nostra bandiera”. La replica: “Solo spostata nella loro area residenziale” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Epstein mi chiese di spogliarmi e di fargli un massaggio mentre era in vivavoce con Trump”: nuova testimone parla del rapporto tra il finanziere e il tycoon
    Donald Trump di nuovo al centro di un file del caso Epstein. Una vittima ha dichiarato che il finanziere pedofilo disse a una ragazza di 16 anni di spogliarsi e di fargli un massaggio mentre lui era impegnato al telefono con Trump in una chiamata in vivavoce. La notizia, riferita dal Daily Mail, testimonierebbe un […] L'articolo “Epstein mi chiese di spogliarmi e di fargli un massaggio mentre era in vivavoce con Trump”: nuova testimone parla del rapporto tra il finanziere e il tycoon proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Ue impone nuove sanzioni all’Iran, ma si dimentica dei crimini a Gaza
    Mentre chiede una de-escalation rapida del nuovo conflitto mediorientale scatenato dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, l’Unione europea, già finita sotto accusa per l’appoggio esplicito all’azione di Washington e Tel Aviv, aumenta la pressione su Teheran. Con un post su X, l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha annunciato che altri […] L'articolo L’Ue impone nuove sanzioni all’Iran, ma si dimentica dei crimini a Gaza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scontro in Senato sulle accise carburanti. Meloni: “Sono allineate”. Renzi: “No, le avete aumentate”
    “Ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise sui carburanti, noi abbiamo allineato le accise perché avevamo un impegno che il precedente governo, i precedenti governi, avevano tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. È la versione fornita oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula del Senato durante la replica al dibattito […] L'articolo Scontro in Senato sulle accise carburanti. Meloni: “Sono allineate”. Renzi: “No, le avete aumentate” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Israele sposta la Brigata Golani da Gaza al Comando Nord: i ‘baschi marroni’ pronti a entrare nel Sud del Libano
    Il basco marrone sulla testa, colore della terra promessa punteggiata dagli olivi simbolo della Brigata. Per questa terra, fin dalla Guerra d’Indipendenza israeliana, la Golani ha versato il proprio sangue. Oggi continua a difenderla e, soprattutto, a conquistarla a scapito delle popolazioni arabe che la abitano. L’ordine del suo trasferimento dal Comando Sud, dove ha […] L'articolo Israele sposta la Brigata Golani da Gaza al Comando Nord: i ‘baschi marroni’ pronti a entrare nel Sud del Libano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Epstein, i processi a Netanyahu e il ricatto a Trump: ecco cosa ci sarebbe dietro l’attacco all’Iran
    di Eugenio Lanza “Edizione straordinaria: il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?”. Questo gridava a squarciagola un contadino nel 1995, non nella vita reale, ma nell’intro di un popolare brano di Zucchero, chiamato appunto Per colpa di chi?. Il rock blues cui poi dava vita il Fornaciari non è purtroppo più attuale, mentre […] L'articolo Epstein, i processi a Netanyahu e il ricatto a Trump: ecco cosa ci sarebbe dietro l’attacco all’Iran proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mandiamo i presidenti al fronte”: l’idea di Cantona per far cessare le guerre
    Quando parla, Eric Cantona non usa mezzi termini. Soprattutto dopo essersi allontanato dal mondo del calcio, l’ex attaccante del Manchester United e della nazionale francese non esita a prendere posizione politica nelle sue rare interviste, ma forti interviste. Lo ha fatto anche durante un’intervista a Clique, il programma di Canal+ condotto da Mouloud Achour. Invitato […] L'articolo “Mandiamo i presidenti al fronte”: l’idea di Cantona per far cessare le guerre proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Migranti rientrati dall’Albania, Meloni attacca i giudici. Ma sarebbe bastato non trasferirli: ecco cosa dice la legge
    A dieci giorni dal referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni torna ad attaccare la magistratura. Lo fa durante le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente, che chiude parlando di immigrazione e in particolare degli stranieri trasferiti nei centri in Albania. Che, assicura, sono “pienamente in linea col diritto […] L'articolo Migranti rientrati dall’Albania, Meloni attacca i giudici. Ma sarebbe bastato non trasferirli: ecco cosa dice la legge proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail. I sindacati: “Sconcertati”
    Il gruppo Citynews ha licenziato improvvisamente 4 giornalisti e interrotto o rimodulato 16 collaborazioni. Tutto via pec. Subito si sono schierati a difesa dei giornalisti coinvolti sia il Comitato di redazione che il sindacato dei giornalisti Figec. Il Cdr di Citynews, che edita sotto la sigla “Today” numero siti di informazione locale, e il sindacato […] L'articolo Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail. I sindacati: “Sconcertati” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Violenze e molestie sul lavoro: perché aspettare la soglia legale spesso significa arrivare tardi
    di Renato Albanese * Le violenze e le molestie sul lavoro non iniziano quasi mai con un episodio eclatante. Più spesso emergono prima, in modo meno visibile, attraverso segnali deboli: battute ostili mascherate da ironia, esclusioni ripetute dalle comunicazioni di lavoro, interruzioni sistematiche in riunione, invasioni dello spazio personale, contatti minimizzati come “scherzi”. Ed è […] L'articolo Violenze e molestie sul lavoro: perché aspettare la soglia legale spesso significa arrivare tardi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni approfitta della guerra in Iran per chiedere all’Ue lo stop del sistema delle quote di emissione. Che però non c’entra con l’aumento dei costi dell’energia
    “A livello europeo stiamo chiedendo di sospendere urgentemente l’applicazione dell’Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche. Si tratta di un provvedimento che serve subito, almeno fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente“. Con il decreto accise slittato perché per tamponare i […] L'articolo Meloni approfitta della guerra in Iran per chiedere all’Ue lo stop del sistema delle quote di emissione. Che però non c’entra con l’aumento dei costi dell’energia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Perché votare no al Referendum, il dibattito con Di Matteo e Scarpinato alla presentazione del libro Stragi d’Italia: la diretta
    Presso il Teatro Garbatella (Piazza Giovanni da Triora, 15), si tiene la presentazione del libro “Stragi d’Italia”, scritto a quattro mani dall’avvocato Luigi Li Gotti e dal giornalista e scrittore Saverio Lodato. L’evento si intitola “Difesa della Costituzione e ricerca della verità: Perché votare NO al Referendum” e vuole essere un momento di profonda riflessione […] L'articolo Perché votare no al Referendum, il dibattito con Di Matteo e Scarpinato alla presentazione del libro Stragi d’Italia: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’utero distrugge la pace della mente”: Mirandolina di Goldoni picchia, sbeffeggia, scherza contro l’arroganza degli uomini. Indipendente fino alla tragica fine
    Al Teatro Elfo Puccini in scena fino al 15 marzo “Mirandolina” di Marina Carr, ispirato a “La locandiera” di Carlo Goldoni. Al centro della scena una ragazza forte, perseguitata dai fantasmi del passato, che cerca di farsi spazio in un mondo maschile segnato dall’arroganza, la violenza e il sopruso. Mirandolina prima scherza con gli uomini […] L'articolo “L’utero distrugge la pace della mente”: Mirandolina di Goldoni picchia, sbeffeggia, scherza contro l’arroganza degli uomini. Indipendente fino alla tragica fine proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, l’ex ministro M5s Toninelli si sbilancia: “Meloni ha ragione, la riforma è migliorativa”
    La premessa che è non voterebbe Giorgia Meloni “neanche sotto tortura”, ma l’ex ministro M5s Danilo Toninelli condivide “tecnicamente” la riforma della giustizia e quindi la ritiene migliorativa. Insomma, non lo dice esplicitamente ma dal suo discorso traspare la volontà di votare “sì”. Il pentastellato della prima ora, che nel governo Conte 1 ebbe la […] L'articolo Referendum, l’ex ministro M5s Toninelli si sbilancia: “Meloni ha ragione, la riforma è migliorativa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ricciardi (M5s) attacca Meloni: “Siete servi sciocchi della ‘coalizione Epstein'” – Video
    “Abbiamo un gruppo di bianchi affamati di sangue, che possiamo definire ‘coalizione Epstein’, che nel Board of peace ha deciso di bombardare e precipitare nel caos una parte di mondo. Chi è che vela tutto questo di ipocrisia? Voi, come dei servi sciocchi. E ci volete far credere che vi interessa qualcosa delle donne iraniane? […] L'articolo Ricciardi (M5s) attacca Meloni: “Siete servi sciocchi della ‘coalizione Epstein'” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Passeggiano sulla spiaggia e si imbattono in due “pesci dell’Apocalisse”: il raro avvistamento di due sorelle – Video
    Due sorelle stavano passeggiando sulla spiaggia di Cabo San Lucas, nella Baja California, in Messico, quando si sono imbattute in un rarissimo avvistamento. Le due hanno incontrato due pesci remo, anche detti “pesci dell’apocalisse“. Invece di osservare la scena chiamando le autorità preposte, una delle due ha deciso di intervenire e insieme ad alcuni bagnanti […] L'articolo Passeggiano sulla spiaggia e si imbattono in due “pesci dell’Apocalisse”: il raro avvistamento di due sorelle – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cuba in ginocchio: Trump mira al controllo dell’isola con la leva del petrolio (solo ai privati)
    di Sara Romanò* Da giorni Trump ripete che a Cuba la situazione è gravissima: mancano soldi, petrolio e cibo. In questo contesto, sostiene, alcuni leader cubani starebbero negoziando con gli Stati Uniti. Gli Usa — prevede — assumeranno presto il controllo dell’isola, in modo amichevole o, come ha aggiunto lunedì, anche non amichevole. I problemi […] L'articolo Cuba in ginocchio: Trump mira al controllo dell’isola con la leva del petrolio (solo ai privati) proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • In Iran il massacro è invisibile: «Migliaia di uccisi»
    Le città iraniane hanno continuato a vivere ore di terrore tra esplosioni, missili e caccia militari che sorvolavano i cieli del Paese. Le notizie, giunte attraverso testimoni oculari, messaggi e […] The post In Iran il massacro è invisibile: «Migliaia di uccisi» first appeared on il manifesto.
  • «Tanti pretesti, una sola certezza: l’obiettivo è distruggere l’Iran»
    Le manifestazioni di gennaio in Iran, cominciate con la protesta del bazar per l’ennesimo tracollo del rial e finite nel sangue di migliaia di vittime finite nell’inferno della repressione, «sono […] The post «Tanti pretesti, una sola certezza: l’obiettivo è distruggere l’Iran» first appeared on il manifesto.
  • Sì, è un regime. Ciò non legittima un’aggressione
    La domanda che oggi molti si pongono è se le gravi violazioni dei diritti umani da parte di un regime possano cambiare la valutazione giuridica di una guerra di aggressione. […] The post Sì, è un regime. Ciò non legittima un’aggressione first appeared on il manifesto.
  • «Sánchez non va in Aula» ma il congresso è fermo
    Il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ieri è stato chiamato in causa da Giorgia Meloni durante il suo intervento nel parlamento italiano sulla guerra in Iran («lui non è andato […] The post «Sánchez non va in Aula» ma il congresso è fermo first appeared on il manifesto.
  • L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni
    Lo staff di comunicazione della premier ha pensato a tutto: sei ore di assemblea anziché quattro come di consueto con intervento di Meloni alla Camera dopo le 19, giusto in […] The post L’opposizione condanna il governo ma riesce a dividersi in 5 mozioni first appeared on il manifesto.
  • L’ambiguità sulle basi: «Saprei rispondere agli Usa». Ma non lo dice
    Nel corso della replica alle opposizioni in Senato, Giorgia Meloni sembra che stia per prendere il toro per le corna. «Se la richiesta di utilizzo delle basi Usa arrivasse in […] The post L’ambiguità sulle basi: «Saprei rispondere agli Usa». Ma non lo dice first appeared on il manifesto.
  • Meloni gioca in difesa. E sulla guerra non esprime posizioni
    La presidente Meloni continua a «non concordare» e «non condannare». Chi si aspettava che nel dibattito in Parlamento la premier prendesse una posizione definita è rimasto deluso. Quando alla fine […] The post Meloni gioca in difesa. E sulla guerra non esprime posizioni first appeared on il manifesto.
  • Trumpista prima di tutto
    Non siamo complici, non siamo colpevoli, non siamo isolati. Non condividiamo ma neppure condanniamo. Questo solo oggi possiamo dire dopo aver ascoltato in parlamento Meloni, che non è Montale anche […] The post Trumpista prima di tutto first appeared on il manifesto.
  • Assemblee di cittadini scaldano il clima
    In tempi di crisi climatica e crisi democratica, da più parti si invoca la costituzione di assemblee di cittadini per il clima per escogitare possibili vie di uscita. Le auspicano […] The post Assemblee di cittadini scaldano il clima first appeared on il manifesto.
  • Troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa Ortodossa
    Abdoulaye Issaka Ismael era nato il 30 novembre 1998 e frequentava un corso di laurea magistrale presso l’Università statale russa del Turismo e dei Servizi, nella città di Cherkisovo, Regione […] The post Troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa Ortodossa first appeared on il manifesto.
  • Bartolozzi divide i due fronti. Ma scoppia il «caso Gratteri»
    Per il ministro della giustizia Carlo Nordio il caso Bartolozzi è da considerarsi chiuso. «Abbiamo già fatto un comunicato dove davamo atto di questo errore – spiega a Rete4 – […] The post Bartolozzi divide i due fronti. Ma scoppia il «caso Gratteri» first appeared on il manifesto.
  • La strategia iraniana dei fronti: gli Houthi sono la «carta differita»
    Il mese scorso a Sanaa il capo degli Houthi, Abdel Malik al Houthi, era stato categorico: qualsiasi attacco all’Iran riceverà una risposta immediata e devastante. Parole che non avevano sorpreso […] The post La strategia iraniana dei fronti: gli Houthi sono la «carta differita» first appeared on il manifesto.
  • Sorj Chalandon, come sopravvivere alla fine dei sogni
    Un romanzo di formazione che attraversa gli anni Settanta di Parigi, dall’esperienza della vita di strada alla militanza nel gruppo maoista della Gauche prolétarienne, uno dei più attivi e violenti […] The post Sorj Chalandon, come sopravvivere alla fine dei sogni first appeared on il manifesto.
  • Fukushima, 15 anni fa. Il Giappone piange e riaccende le centrali
    In oltre 26mila non sono mai più tornati nelle loro case. Molti di loro sono anziani, restano negli alloggi temporanei a vivere da soli, sfollati per sempre. Altri non hanno […] The post Fukushima, 15 anni fa. Il Giappone piange e riaccende le centrali first appeared on il manifesto.
  • Incubo Libano, 816mila sfollati
    Washington spinge per la destituzione del generale Rodolph Haykal dal comando dell’esercito libanese e ha sospeso ieri la coordinazione con l’esercito. Negli ultimi vent’anni il debolissimo esercito libanese, che non […] The post Incubo Libano, 816mila sfollati first appeared on il manifesto.
  • Caro-energia, l’emergenza usata contro il Green Deal
    Sul caro-carburanti Meloni ha ribadito ieri in parlamento la linea che contribuisce all’impoverimento di famiglie e imprese: prima o poi, il governo spera che termini la guerra dell’«amico americano» Trump, […] The post Caro-energia, l’emergenza usata contro il Green Deal first appeared on il manifesto.
  • «Crisi climatica e crisi della democrazia vanno affrontate insieme»
    Dobbiamo valutare quanto questa «ondata» di assemblee dei cittadini per il clima possa essere un’occasione per ampliare il canone della democrazia». Marco Deriu, sociologo dell’Università di Parma, da anni affronta […] The post «Crisi climatica e crisi della democrazia vanno affrontate insieme» first appeared on il manifesto.
  • Aria inquinata, giardini e scuola aperte: sì, il dibattito sì
    «Che non sia un mero esercizio di stile!», si augurava il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel suo intervento al parlamentino di milanesi chiamati ed esprimere raccomandazioni su come dare […] The post Aria inquinata, giardini e scuola aperte: sì, il dibattito sì first appeared on il manifesto.
  • Famiglie palestinesi divise, poteri speciali a Netanyahu
    La Knesset ha approvato l’estensione della legge che vieta ai palestinesi di Gaza e della Cisgiordania di ricongiungersi ai familiari con cittadinanza israeliana. Secondo diverse organizzazioni che si occupano di […] The post Famiglie palestinesi divise, poteri speciali a Netanyahu first appeared on il manifesto.
  • La lunga resistenza al «serpente nero»
    «Black Snake». Serpente nero: così il Dakota Access Pipeline (Dapl) è stato definito dagli attivisti della riserva indiana di Standing Rock. Il mega-oleodotto, ritenuto dai nativi così minaccioso da evocare […] The post La lunga resistenza al «serpente nero» first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • Keir Starmer stretto tra l’errore su Mandelson e la ragionevolezza sulla crisi iraniana  
    Mentre le gare di purezza procedono all’infinito, sotto il cielo britannico la domanda vera è una e riguarda la capacità di giudizio del premier, Keir Starmer: sapeva che nominare Peter Mandelson c… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa di Mps di fronte alla Bce
    Il cda di Monte dei Paschi si prepara a rispondere ai rilievi della Bce sulle nomine dei consiglieri e a eleggere i nuovi vertici della banca… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Nuovo capitolo gogoliano della guerra edilizia della procura di Milano. Il reato di “buona fede”
    Le inchieste milanesi sull’edilizia (più che sull’urbanistica: ormai anche i pm hanno realizzato che il reato di urbanistica non esis… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Accisa mobile, ma con un senso
    Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata
       L’Iran “sta perdendo malamente”, ha detto il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, in una con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Von der Leyen seppellisce l’ordine globale
      Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ieri si è allineata al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il Pentagono in tribunale su ricorso di Anthropic
                                                         N… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La sinfonia del terrore antisemita, da Toronto a Liegi
      Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma d… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il vuoto normativo che fa male alla salute
    Esistono emergenze che esplodono all’improvviso e altre che si annunciano con largo anticipo, attraverso segnali chiari e ripetuti che qualcuno sceglie di non raccogliere. Il blocco dei da… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra gemella di Islamabad contro l'Afghanistan dei talebani
    Ieri il Pakistan ha riaperto i collegamenti aerei con l’Arabia Saudita. Poche ore prima, il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar aveva di nuovo parlato al telefono con il suo omologo… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra elettorale di Orbán, lo scontro con Kyiv, l’arresto di sette ucraini
    Il premier ungherese Viktor Orbán ha trascinato l’Ucraina dentro alla sua campagna elettorale, al punto che sembra che il voto del 12 aprile dovrà essere un referendum su … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • L’euro digitale non è una barzelletta
                             Fernando Navarrete Rojas è l’uomo che ha dichiarato guerra all’eu… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Ancora il cartello alla pompa, no grazie
    Le disgrazie non arrivano mai da sole. La guerra in Medio oriente produce un aumento del presso del petrolio e un aumento del costo dell’energia attiva il ministro Adolfo Urso. Cos… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Le inutili polemiche sull’energia
    A ogni aumento dei prezzi, la politica grida alla speculazione e invoca interventi polizieschi. Così, nei giorni scorsi, Mister Prezzi ha scritto alle compagnie petrolifere per chi… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Lo scandalo inglese delle spie di Xi Jinping
    L’altro ieri tre uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l’accusa di aver aiutato i servizi di intelligence cinesi nell’ennesima indagine inglese sulla sicurezza nazionale che coinvolge l’a… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa reciproca dell’Ue (solo su carta)
    La minaccia che la guerra in medio oriente possa coinvolgere direttamente l’Unione europea è considerevolmente aumentata dopo che un drone ha colpito una base aerea britannica a Cipro. Altri droni sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano all’isola. Il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, nega con veemenza che il suo paese fosse il bersaglio dell’Iran (o di Hezbollah). Due basi militari presenti nell’isola sono sotto sovranità del Regno Unito. L’attacco è avvenuto appena dopo che il premier britannico, Keir Starmer, aveva annunciato la concessione delle basi agli Stati Uniti nell’ambito degli attacchi contro l’Iran. Cipro, che ha coltivato buone relazioni con tutti […]
  • Eh no, Parolin. Le gru sono solo a Teheran
    In una lunga intervista concessa ai media vaticani, il segretario di stato Pietro Parolin ha detto molte cose giuste. Inta… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Italia, il fisco peggiore d’Europa
    L’Italia ha il peggiore fisco d’Europa. Lo dice la Tax Foundation nella sua classifica annuale sui sistemi tributari europei, che i… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Oltre il processo a Lovaglio. Le sfide di Mps per convincere il mercato sulla partita centrale del risiko bancario
    A prescindere da quali saranno i nomi scelti per guidare in futuro il gruppo Mps (gli ultimi rumors che circolava prima della fine del cda e della chiusura di questo giornale davano in vantagg… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Così Trump ha “aggirato” il Congresso per iniziare la guerra contro l’Iran
    Da quando è cominciata la guerra degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, l’autorizzazione da parte del Congresso non è ancora arrivata. L’operazione “Furia epica” quindi è illegale? Non esattame… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

