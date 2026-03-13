Home ARTICOLI Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali
Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

13 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian Wells
    C’era attesa e curiosità per questa sfida, ma Jannik Sinner ha spazzato via ogni dubbio: dopo Fonseca, l’altoatesino batte nettamente Learner Tien, il giovane più in forma degli ultimi mesi che giocava in casa a Indian Wells, e raggiunge la semifinale del Masters 1000 americano. Ora si alzerà il livello: ad attenderlo c’è Alexander Zverev. […] L'articolo Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian Wells proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Duplantis riscrive i limiti del salto con l’asta: vola a 6,31 a casa sua, ennesimo record del mondo
    Armand Duplantis oltre ogni limite. Ancora lui, sempre lui. Altro record del mondo nel salto con l’asta. Lo svedese vola a 6.31 nella quinta edizione del Mondo Classic di Uppsala (World Indoor Tour Silver), a casa sua, e sigla il suo 15esimo record del mondo da lui stabilito. Oltre a conquistare agli scorsi Mondiali di […] L'articolo Duplantis riscrive i limiti del salto con l’asta: vola a 6,31 a casa sua, ennesimo record del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, la propaganda di Meloni: “Se vince il No ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà”
    Se la riforma sulla giustizia non dovesse passare “ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini, che incideranno sulla vostra vita ogni giorno. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza”. Così la premier Giorgia […] L'articolo Referendum, la propaganda di Meloni: “Se vince il No ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Urso: “Renzi si inginocchiò a Rouhani”. Bagarre in Aula, Ronzulli a leader Iv: “Tira i calci sotto il banco come i bambini?”
    Una gazzarra davanti agli studenti di una scuola di Morbegno, arrivati al Senato per seguire i lavori parlamentari. È quella che si scatenata durante il question time tra il ministro Adolfo Urso e Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, durante il suo intervento, aveva denunciato che Urso nel 2016 “non faceva il parlamentare, ma […] L'articolo Urso: “Renzi si inginocchiò a Rouhani”. Bagarre in Aula, Ronzulli a leader Iv: “Tira i calci sotto il banco come i bambini?” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il fuoriprogramma che imbarazza Giorgia Meloni. Un uomo sale sul palco a Milano, le consegna un libro e dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”
    Fuoriprogramma sul palco della kermesse per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo organizzata da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era da poco arrivata per il suo intervento. Mentre la premier al microfono stava salutando e ringraziando le persone presenti in teatro, un uomo […] L'articolo Il fuoriprogramma che imbarazza Giorgia Meloni. Un uomo sale sul palco a Milano, le consegna un libro e dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Donnet (Generali). “Saremmo felici di rimpatriare i risparmi italiani di Mps oggi gestiti in Francia da Bnp”
    “Se potremo rimpatriare questo risparmio italiano di Mps in Italia saremo felici di farlo”. La battuta è dell’amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet che nei mesi scorsi ha accantonato il progetto di un’alleanza con i francesi di Natixis per la gestione congiunta di 1900 miliardi di euro, che aveva sollevato un’ondata di polemiche governative sull’italianità […] L'articolo Donnet (Generali). “Saremmo felici di rimpatriare i risparmi italiani di Mps oggi gestiti in Francia da Bnp” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO
    (video di Jasmine Cristallo, testo di Ilaria Proietti) Ecco il video in cui, con la scusa di dare istruzioni sul voto postale, si lascia intendere che l’unica croce che va correttamente messa sulla scheda è quella sul Sì. È questo tipo di propaganda che viene veicolata tra gli italiani residenti all’estero come ha raccontato il […] L'articolo Referendum, le istruzioni sul voto postale per gli italiani all’estero diventano propaganda per il Sì, con tanto di scheda già barrata. IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rincaro carburanti | Tetto ai prezzi di Orbán, taglio delle accise in Slovenia, ispezioni in Francia e “monitoraggio” in Italia: i Paesi Ue in ordine sparso e i rischi del piano sulle riserve petrolifere
    La crisi energetica innescata dalla crisi in Medio Oriente e dalla drastica riduzione del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz ha riportato i prezzi di benzina e diesel sopra la soglia critica dei due euro in diversi Paesi europei. Mentre il petrolio è tornato nuovamente a superare la soglia dei 100 dollari, la comunità internazionale […] L'articolo Rincaro carburanti | Tetto ai prezzi di Orbán, taglio delle accise in Slovenia, ispezioni in Francia e “monitoraggio” in Italia: i Paesi Ue in ordine sparso e i rischi del piano sulle riserve petrolifere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese
    Il caso è chiuso. I soldati dell’Idf accusati di aver stuprato un detenuto palestinese nel luglio 2024 non saranno perseguiti. L’esercito israeliano infatti ha annunciato che archivierà il caso dei i cinque militari filmati mentre commettevano gravi abusi su un uomo rinchiuso nel centro di detenzione di Sde Teiman, nel deserto del Nagev. Il video […] L'articolo L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm
    Prima di tutto chiarisce che non si dimetterà mai in caso di vittoria del No. Quindi da un lato prende le distanze, in maniera inequivocabile anche senza citarla, da Giusi Bartolozzi. Dall’altra, assesta le consuete bordate all’Anm e alla magistratura che ha un “potere enorme” ma non “adeguata responsabilità”. La kermesse di partito per il […] L'articolo Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine”
    Una sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo riferisce la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. “La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo” ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente […] L'articolo Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Orari F1, Gp Cina: la Ferrari a caccia di conferme e la prima sprint dell’anno | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8)
    È già il momento del secondo gran premio della stagione di Formula 1. Dopo il debutto della nuova era delle monoposto al 50% in ibride in Australia, dove si è assistito al dominio Mercedes, ora si vola a Shanghai per il Gp di Cina 2026. George Russell, vincitore a Melbourne, punzecchia la Ferrari, che al […] L'articolo Orari F1, Gp Cina: la Ferrari a caccia di conferme e la prima sprint dell’anno | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iran e petrolio, maxi rilascio di riserve per stabilizzare i mercati: l’Italia contribuisce con 10 milioni di barili
    L’Italia partecipa al rilascio coordinato di riserve petrolifere di emergenza deciso dai Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) per stabilizzare i mercati internazionali. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha confermato che il contributo nazionale sarà di 10 milioni di barili, quota che rappresenta circa il 2,5% del totale di 400 milioni […] L'articolo Iran e petrolio, maxi rilascio di riserve per stabilizzare i mercati: l’Italia contribuisce con 10 milioni di barili proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Meloni contestata a Milano: “Ennesima passerella, si dimetta” – Video
    “Governo Meloni dimissioni”. È il grido della ventina di persone scese in via Botta a Milano per protestare contro “l’ennesima passerella della premier”, che questo pomeriggio partecipa a un convegno organizzato da FdI per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia. L’incontrò si svolge al teatro Parenti, a un centinaio di metri dal presidio di […] L'articolo Referendum, Meloni contestata a Milano: “Ennesima passerella, si dimetta” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La mania di Trump per le scarpe Florsheim che regala a tutti (ma l’azienda non apprezza)
    Un nuovo dress code del presidente Donald Trump o, per meglio dire, una nuova mania. Il presidente degli Stati Uniti è diventato celebre per la sua mise standard: abito blu di Brioni, camicia bianca e cravatta in seta dai colori sgargianti, rosso su tutti. Tuttavia la nuova fissa del Tycoon sono un tipo di scarpe, […] L'articolo La mania di Trump per le scarpe Florsheim che regala a tutti (ma l’azienda non apprezza) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Russia, ergastolo ai terroristi dell’attentato jihadista al Crocus City Hall di Mosca che provocò 149 morti
    Sono stati condannati all’ergastolo i 4 assalitori e gli 11 complici dell’attentato jihadista al Crocus City Hall di Mosca che provocò 149 morti e 600 feriti. L’attentato si consumò il 22 marzo 2024: quattro uomini erano entrati nella sala poco prima dell’inizio di un concerto rock del gruppo Picnic e avevano aperto il fuoco contro […] L'articolo Russia, ergastolo ai terroristi dell’attentato jihadista al Crocus City Hall di Mosca che provocò 149 morti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il decreto Sicurezza è un assalto alla Costituzione. Si vuole arrivare allo Stato di polizia”. Il dossier dei Giuristi Democratici
    “Siamo pronti a presentare una pregiudiziale di costituzionalità e valutare un ricorso alla Consulta”. I senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Peppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi non vanno tanto per il sottile. D’altronde, il dl Sicurezza voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vigore da quasi un mese, è stato definito un “assalto alla Costituzione” […] L'articolo “Il decreto Sicurezza è un assalto alla Costituzione. Si vuole arrivare allo Stato di polizia”. Il dossier dei Giuristi Democratici proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chi sta uccidendo la satira? Ecco come i nuovi potenti ci mettono il bavaglio. Su Millennium in libreria
    Che fine ha fatto la satira? È vero che in Italia è scomparsa? E altrove come se la passa? Nel suo centesimo numero MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, da venerdì 13 marzo in libreria (trova qui la più comoda per te) e sugli store online (Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, Hoepli, Unilibro), […] L'articolo Chi sta uccidendo la satira? Ecco come i nuovi potenti ci mettono il bavaglio. Su Millennium in libreria proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli Stati Uniti pubblicano il video degli attacchi contro aerei iraniani
    Le immagini militari statunitensi di attacchi contro aerei iraniani. I filmati pubblicati dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) sul suo account X mostrano quello che, a suo dire, è un attacco di forze statunitensi contro diversi aerei iraniani. L'articolo Gli Stati Uniti pubblicano il video degli attacchi contro aerei iraniani proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Torna a Roma il Reading Party: un’occasione per leggere, socializzare, condividere e pensare all’ambiente grazie alla collaborazione con Daje De Alberi
    Torna a Roma, nel cuore del quartiere San Lorenzo, il progetto Reading Party, il format di lettura collettiva importato in Italia da Libri Sottolineati e organizzato anche da Reading Rhythms, che fa ritorno nella Capitale per un pomeriggio dedicato a chi ama i libri, il tempo lento e le connessioni autentiche. L’evento si terrà al […] L'articolo Torna a Roma il Reading Party: un’occasione per leggere, socializzare, condividere e pensare all’ambiente grazie alla collaborazione con Daje De Alberi proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Un’analisi critica e collettiva del debito
    Il libro Rivendicare futuro di Verónica Gago e Luci Cavallero (ombre corte, pp. 157, euro 15,00 quarto titolo della collana «Femminismi»), affronta uno dei temi più centrali del capitalismo contemporaneo: […] The post Un’analisi critica e collettiva del debito first appeared on il manifesto.
  • Come disegnare sui margini di un Quaderno a cancelli
    È un volume denso ed eterogeneo, quello con cui il fumettista indipendente Giuseppe Palumbo torna a proporsi al pubblico in un presente complesso quanto quello attuale. Carlo Levi 1973 – […] The post Come disegnare sui margini di un Quaderno a cancelli first appeared on il manifesto.
  • Margarethe Traube, una scienziata dalla parte delle donne
    Attraverso romanzi le scrittrici arricchiscono la storia con volti di donne, importanti, ignorate dalla storiografia ufficiale. È il caso del romanzo storico di Cecilia Mastrantonio che con il suo Margherita […] The post Margarethe Traube, una scienziata dalla parte delle donne first appeared on il manifesto.
  • Senza rifugi né tutele. A morire nel Golfo sono solo migranti
    Compongono oltre la metà della popolazione totale eppure si muovono come fantasmi dentro le società di cui reggono intere economie. Il modello Golfo, che affascina politici e intellettuali occidentali – […] The post Senza rifugi né tutele. A morire nel Golfo sono solo migranti first appeared on il manifesto.
  • Ritorna «El loco» del maestro Alberto Manzi
    Un sassolino lanciato in un barattolo lascerebbe presagire un tempo sempre uguale a sé stesso, una monotonia da esorcizzare. Invece quel tempo lento, rarefatto, immagine classica di piccole località dell’America […] The post Ritorna «El loco» del maestro Alberto Manzi first appeared on il manifesto.
  • A Milano la kermesse di Fdi per il sì, tra “fascio” e fashion
    Mentre i relatori flash – una manciata di minuti a testa – stanno ancora parlando in tre distinti spazi del teatro Parenti, sorta di Speaker’s corner diffuso aperto e chiuso […] The post A Milano la kermesse di Fdi per il sì, tra “fascio” e fashion first appeared on il manifesto.
  • La prima di Khamenei: vendetta per la scuola, Hormuz come arma
    È arrivato ieri il primo messaggio di Mojtaba Khameni, nuovo leader della Repubblica islamica, trasmesso dalla tv statale. Il messaggio, letto da un presentatore, non ha risolto le speculazioni sulla […] The post La prima di Khamenei: vendetta per la scuola, Hormuz come arma first appeared on il manifesto.
  • Bombe sulle tende di Beirut. Tel Aviv non intende fermarsi
    I bombardamenti annunciati alle due di pomeriggio e poi alle quattro arrivano all’ora dell’iftar, la rottura del digiuno rituale del mese di Ramadan. Oltre all’impatto devastante, hanno un valore fortemente […] The post Bombe sulle tende di Beirut. Tel Aviv non intende fermarsi first appeared on il manifesto.
  • Scontro in Europa sugli Ets, otto Paesi contro l’Italia
    L’aumento dei prezzi dell’energia, aggravato dal conflitto in Medio Oriente, accende lo scontro sugli Ets, acronimo per Emission Trading System, il meccanismo Ue di scambio di quote di Co2 pensato […] The post Scontro in Europa sugli Ets, otto Paesi contro l’Italia first appeared on il manifesto.
  • I missili Usa sulle bimbe di Minab. Perché l’istituto era nella lista dei target?
    «Inizialmente c’è stata della confusione sul perché si trovasse sulla lista dei target», è la fredda valutazione di «una persona interna alla discussione» citata dal Washington Post nella sua inchiesta […] The post I missili Usa sulle bimbe di Minab. Perché l’istituto era nella lista dei target? first appeared on il manifesto.
  • «Preferirei di no», le toghe rosse contro la riforma della giustizia
    Eccole, dunque, le famose toghe rosse. Al nuovo cinema Aquila, al Pigneto, in un invivibile pomeriggio romano di pioggia, Magistratura democratica ha aperto il suo venticinquesimo congresso con una maratona […] The post «Preferirei di no», le toghe rosse contro la riforma della giustizia first appeared on il manifesto.
  • La Cina e il Grande Disordine: crescere meno, contare di più
    Stabilità, quella interna e quella proiettata all’esterno. Autosufficienza, tecnologica e militare ma anche energetica. La Cina prova a programmare il suo futuro nell’era del grande disordine mondiale. Tra la guerra […] The post La Cina e il Grande Disordine: crescere meno, contare di più first appeared on il manifesto.
  • Centrodestra, panico da urne: fronda sulla nuova legge elettorale
    Giorgia Meloni ha confermato ieri che la vittoria del No non la costringerà alle dimissioni, diversamente da quanto fece Renzi nel 2016. «Se votate no vi terrete questo governo» ha […] The post Centrodestra, panico da urne: fronda sulla nuova legge elettorale first appeared on il manifesto.
  • La neutralità impossibile di Baghdad tra gli ingombranti «alleati» Iran e Usa
    Mohammed Shia Al Sudani ha provato a evitare il coinvolgimento dell’Iraq nella guerra scatenata da Israele e Stati uniti contro l’Iran. Il premier iracheno, che è anche comandante in capo […] The post La neutralità impossibile di Baghdad tra gli ingombranti «alleati» Iran e Usa first appeared on il manifesto.
  • Jeff Buckley, il canto nudo della libertà
    L’uscita di scena, si sa, è uno dei momenti più delicati per un artista, per la sua capacità di lasciare una scia su tutto quel che è avvenuto prima. Tra […] The post Jeff Buckley, il canto nudo della libertà first appeared on il manifesto.
  • Il silenzio sui prigionieri politici: «Trasferiti in luoghi sconosciuti»
    Crescono le preoccupazioni per la situazione dei prigionieri politici in Iran. Nonostante gli attacchi militari e le condizioni di guerra, non è stata diffusa alcuna comunicazione riguardo alla liberazione dei […] The post Il silenzio sui prigionieri politici: «Trasferiti in luoghi sconosciuti» first appeared on il manifesto.
  • Nessuno ferma più il petrolio. L’Aie: «Mai così nella storia»
    Non è bastata l’autorizzazione dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) al rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche – di cui 172 milioni dalla Strategic Petroleum Reserve statunitense – per […] The post Nessuno ferma più il petrolio. L’Aie: «Mai così nella storia» first appeared on il manifesto.
  • Amazon, chiesto il processo per frode da 1,2 miliardi
    Il rinvio a giudizio richiesto dalla Procura di Milano nei confronti di Amazon EU Sarl e dei quattro dirigenti — i britannici Stephen Dishman (56 anni) e Jason Graham Miller […] The post Amazon, chiesto il processo per frode da 1,2 miliardi first appeared on il manifesto.
  • Trucco e slogan: la guerra di Trump è come una campagna elettorale
    L’allerta diramata dall’Fbi sul pericolo di rappresaglie iraniane sulla California ha avuto il sapore di maldestra propaganda su di un nemico infido e pericoloso. Ma la narrazione dell’agenzia guidata da […] The post Trucco e slogan: la guerra di Trump è come una campagna elettorale first appeared on il manifesto.
  • Nuove minacce Usa sui dazi, Ue: rispettino gli accordi
    Con la guerra in corso in Medioriente, l’attacco all’Iran, i rischi per Cuba, le minacce contro la Spagna che si è opposta all’utilizzazione delle sue basi aeree, al Parlamento europeo […] The post Nuove minacce Usa sui dazi, Ue: rispettino gli accordi first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • Far viaggiare i soldi. Lezioni di Panetta sui pagamenti digitali
    I pagamenti internazionali sono uno dei grandi paradossi dell’economia globale. Viviamo in un mondo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, ma il denaro che attraversa i confini spesso con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance?
    Durante un comizio in Kentucky, Donald Trump ha chiesto agli elettori la loro opinione sul segretario di stato Marco Rubio, che lui apprezza molto. La folla ha risposto con un’ovazione. &nb… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il tempo del nucleare è adesso
    La prima fase di espansione dell’energia nucleare ricevette un decisivo impulso dalle crisi petrolifere degli anni Settanta: nel 1970 complessivamente gli attuali stati membri dell’Unione europea p… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Cordate farlocche, gestione disastrosa, futuro cupo. Cosa resta di Ilva
    Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico, almeno in teoria, a volte ricorda i violinisti del Titanic, quelli che continuavano a suonare mentre la nave affondava. Allo stesso … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La benzina dell’inflazione
    Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau…. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La fuga delle calciatrici iraniane in Australia e una lezione sui regimi 
    Scappare da un regime non è mai cosa facile, anche quando si è all’estero. I regimi conoscono la lingua del ricatto, della menzogna, dell’intimidazione. Tutti usano gli stessi metodi. È per questo … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Riserve di petrolio per comprare tempo
    Ieri l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche detenute dai trentadue stati membri… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Keir Starmer stretto tra l’errore su Mandelson e la ragionevolezza sulla crisi iraniana  
    Mentre le gare di purezza procedono all’infinito, sotto il cielo britannico la domanda vera è una e riguarda la capacità di giudizio del premier, Keir Starmer: sapeva che nominare Peter Mandelson c… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa di Mps di fronte alla Bce
    Il cda di Monte dei Paschi si prepara a rispondere ai rilievi della Bce sulle nomine dei consiglieri e a eleggere i nuovi vertici della banca… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Nuovo capitolo gogoliano della guerra edilizia della procura di Milano. Il reato di “buona fede”
    Le inchieste milanesi sull’edilizia (più che sull’urbanistica: ormai anche i pm hanno realizzato che il reato di urbanistica non esis… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Accisa mobile, ma con un senso
    Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata
       L’Iran “sta perdendo malamente”, ha detto il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, in una con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Von der Leyen seppellisce l’ordine globale
      Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ieri si è allineata al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il Pentagono in tribunale su ricorso di Anthropic
                                                         N… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La sinfonia del terrore antisemita, da Toronto a Liegi
      Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma d… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il vuoto normativo che fa male alla salute
    Esistono emergenze che esplodono all’improvviso e altre che si annunciano con largo anticipo, attraverso segnali chiari e ripetuti che qualcuno sceglie di non raccogliere. Il blocco dei da… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra elettorale di Orbán, lo scontro con Kyiv, l’arresto di sette ucraini
    Il premier ungherese Viktor Orbán ha trascinato l’Ucraina dentro alla sua campagna elettorale, al punto che sembra che il voto del 12 aprile dovrà essere un referendum su … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La guerra gemella di Islamabad contro l'Afghanistan dei talebani
    Ieri il Pakistan ha riaperto i collegamenti aerei con l’Arabia Saudita. Poche ore prima, il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar aveva di nuovo parlato al telefono con il suo omologo… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • L’euro digitale non è una barzelletta
                             Fernando Navarrete Rojas è l’uomo che ha dichiarato guerra all’eu… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Ancora il cartello alla pompa, no grazie
    Le disgrazie non arrivano mai da sole. La guerra in Medio oriente produce un aumento del presso del petrolio e un aumento del costo dell’energia attiva il ministro Adolfo Urso. Cos… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

13 Marzo 2026

