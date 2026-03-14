Lazio-Milan, Serie A: live streaming, diretta calcio, probabile formazione, dove vederla in TV

Lazio-Milan è il big match della 29ª giornata di Serie A Enilive. La partita si gioca domenica 15 marzo 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni, gli indisponibili, i precedenti tra le due squadre e tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta calcio live streaming su DAZN.
La ventinovesima giornata di Serie A Enilive propone uno degli incontri più attesi del turno: Lazio-Milan. La partita si gioca domenica 15 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il confronto arriva dopo l’1-1 tra Inter e Atalanta e assume quindi un peso significativo per l’equilibrio del campionato. Le due squadre hanno obiettivi diversi, ma entrambe cercano punti importanti per il finale di stagione. Inoltre la gara sarà visibile in streaming su DAZN.
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Gli allenatori Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri preparano la sfida con possibili scelte tattiche differenti. Da una parte il 4-3-3 della Lazio, dall’altra il 3-5-2 del Milan.
Lazio (4-3-3)
Motta
Marusic
Gila
Provstgaard
Nuno Tavares
Dele-Bashiru
Belahyane
Taylor
Isaksen
Maldini
Zaccagni
Milan (3-5-2)
Maignan
Tomori
De Winter
Pavlovic
Saelemaekers
Fofana
Modric
Ricci
Estupinan
Leao
Pulisic
Lazio
Basic
Cataldi
Gigot
Provedel
Romagnoli
Rovella
Milan
Gabbia
Loftus-Cheek
Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso della partita. Tuttavia queste indicazioni delineano già l’assetto con cui le due squadre potrebbero affrontarsi.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che propone tutte le gare della Serie A Enilive della stagione 2025/26 sia live sia on demand. Inoltre il match sarà disponibile gratuitamente su DAZN, permettendo agli utenti di seguire la sfida senza costi aggiuntivi rispetto alla registrazione alla piattaforma. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico è curato da Dario Marcolin.
Nel corso della storia Lazio e Milan si sono affrontate 196 volte in tutte le competizioni. Il bilancio vede:
La squadra guidata da Maurizio Sarri cerca continuità dopo la vittoria di misura contro il Sassuolo in campionato e il 2-2 con l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il Milan allenato da Massimiliano Allegri, invece, arriva con entusiasmo dopo il successo nel derby contro l’Inter. Per questo motivo i rossoneri puntano a una vittoria che permetta di restare in corsa per lo scudetto.
Lazio-Milan rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della ventinovesima giornata di Serie A. Da un lato la Lazio prova a consolidare il proprio momento positivo; dall’altro il Milan vuole mantenere la pressione nella parte alta della classifica. Inoltre il pareggio tra Inter e Atalanta ha reso la situazione in vetta più equilibrata. Di conseguenza la gara dell’Olimpico potrebbe incidere sugli equilibri della stagione. Per gli appassionati, l’appuntamento è fissato domenica 15 marzo alle 20:45 in diretta su DAZN. (La redazione)
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