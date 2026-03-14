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Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
14 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump”
    Un giudice federale ha bloccato la citazione contro la Federal Reserve nel contesto dell’indagine nei confronti dell’ex presidente inviso a Trump, Jerome Powell, che riguarda la ristrutturazione multimiliardaria della sede centrale a Washington e la testimonianza resa dallo stesso Powell dinanzi alla Commissione Bancaria del Senato in merito al progetto. Il giudice James Boasberg ha […] L'articolo Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Epstein files, spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziere
    Spunta una nuova foto dal mega archivio americano su Jeffrey Epstein e questa volta a essere immortalati con il finanziere pedofilo, morto in carcere a New York nel 2019, sono l’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson. Si tratta della prima immagine che ritrae tutti insieme i tre personaggi coinvolti nello […] L'articolo Epstein files, spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Travaglio presenta la ‘Settimana del No’ col Fatto Quotidiano: “Referendum? Informarsi prima di votare è ottima abitudine democratica”
    “Vi invitiamo alla ‘Settimana del NO’, cinque serate speciali dal 16 al 20 marzo”. Lo dice il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un video, lanciando gli appuntamenti della prossima settimana in vista del referendum sulla giustizia. “È il nostro ultimo sforzo, fatto volentieri, perché crediamo che informarsi prima di votare sia ancora […] L'articolo Travaglio presenta la ‘Settimana del No’ col Fatto Quotidiano: “Referendum? Informarsi prima di votare è ottima abitudine democratica” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Femminicidio Daniela Zinnanti, in un video l’indagato con un coltello in mano mentre esce dalla casa della vittima
    Il video mostra Santino Bonfiglio uscire dall’appartamento di Daniela Zinnanti, nella mano destra il coltello sporco con cui ha colpito la 50enne più volte. Lo riferisce l’Ansa, che ha diffuso il filmato – in possesso degli inquirenti – e che indica le 22.25 di lunedì marzo. Il video, infatti, è stato registrato da una telecamera […] L'articolo Femminicidio Daniela Zinnanti, in un video l’indagato con un coltello in mano mentre esce dalla casa della vittima proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nordio: “Le Br mi volevano uccidere, ero il primo della lista”. Ed elogia Caselli
    “Io sono entrato in magistratura nel 1976, per prima indagine come giudice istruttore ho seguito quella sulle Brigate rosse nel Veneto. Quando nei covi delle Brigate rosse trovavano le liste dei magistrati da ammazzare, io ero sempre il primo. Perché lo dico? Perché vi pare possibile che un magistrato che è entrato subito rischiando la […] L'articolo Nordio: “Le Br mi volevano uccidere, ero il primo della lista”. Ed elogia Caselli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Roma, proiezione speciale del film iraniano candidato agli Oscar “Scalfire la roccia” con Maddalena Oliva
    Dopo l’impegno degli ultimi mesi del Fatto Quotidiano sul genocidio in corso a Gaza anche attraverso proiezioni speciali di film come “La voce di Hind Rajab”, “Put your soul in your hand and walk” e “Disunited Nations”, vogliamo dare il nostro contributo per mantenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo in Iran, con l’inizio di […] L'articolo Roma, proiezione speciale del film iraniano candidato agli Oscar “Scalfire la roccia” con Maddalena Oliva proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, verso il corteo del No sociale a Roma. Usb: “Rischio incidenti? Non abbiamo intenzione di fare regali al governo”
    Domani 14 marzo Roma sarà attraversata dal corteo del “No sociale” al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è per le ore 14:00 a piazza della Repubblica, da dove i manifestanti si muoveranno verso piazza San Giovanni, portando in corteo anche la prima protesta contro il coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali. […] L'articolo Referendum, verso il corteo del No sociale a Roma. Usb: “Rischio incidenti? Non abbiamo intenzione di fare regali al governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rete “fantasma” da 300 metri abbandonata sui fondali di Ischia, il video del recupero della Guardia costiera
    Una complessa operazione di tutela ambientale è stata portata a termine al largo di Ischia, dove la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha recuperato una rete fantasma lunga circa 300 metri individuata nei mesi scorsi sui fondali dallo staff dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. L’intervento, eseguito nelle giornate dell’11 e 12 marzo, […] L'articolo Rete “fantasma” da 300 metri abbandonata sui fondali di Ischia, il video del recupero della Guardia costiera proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Matías Almeyda: “C’è la guerra e noi parliamo di una partita. Tirano missili che costano 50 milioni di euro”
    In Spagna la guerra in corso in Medioriente viene percepita in altro modo rispetto all’Italia. Il premier Pedro Sanchez ha negato all’esercito americano l’utilizzo delle basi militari in Andalucia per l’operazione israelo-statunitense contro l’Iran. E ha schierato apertamente il suo Paese contro la guerra, anche a costo di scontrarsi con Donald Trump. I riflessi di […] L'articolo Matías Almeyda: “C’è la guerra e noi parliamo di una partita. Tirano missili che costano 50 milioni di euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caro carburanti, Urso si accontenta del “monitoraggio”. Consumatori: “Urgenti misure contro l’aumento dei prezzi”
    Il governo continua a “monitorare” ma non interviene. Mentre il rialzo dei prezzi energetici legato alla guerra in Iran continua a riflettersi in aumenti del costo dei carburanti, dall’esecutivo per ora arriva solo la linea della prudenza: controlli sulla filiera e nessuna decisione immediata su accise o altre misure fiscali. Nel corso della riunione della […] L'articolo Caro carburanti, Urso si accontenta del “monitoraggio”. Consumatori: “Urgenti misure contro l’aumento dei prezzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Svelata l’identità di Banksy: “L’artista ha cambiato nome legalmente, ecco come si chiama oggi”
    All’anagrafe, alla nascita, era Robin Gunningham, classe 1973. Ora, invece, il suo nome è diventato David Jones, uno dei più comuni in Inghilterra. È in questo modo che Banksy, il più noto street artist mondiale, è riuscito a tutelare la sua identità nel corso degli anni. Fino a oggi. Quando Reuters ha pubblicato un lavoro […] L'articolo Svelata l’identità di Banksy: “L’artista ha cambiato nome legalmente, ecco come si chiama oggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caso Cinecittà, trasparenza cercasi: con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura?
    Il recente caso di Cinecittà spa (società controllata al 100% dallo Stato) ovvero le indagini che hanno avviato la Procura di Roma, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione che, secondo quanto scrive la Repubblica, vedrebbero iscritta nel registro degli indagati l’Amministratrice Delegata Manuela Cacciamani (la diretta interessata ha dichiarato invece che “non […] L'articolo Caso Cinecittà, trasparenza cercasi: con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura? proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Schizza il prezzo del petrolio, si rischia il rialzo dell’inflazione: uno statista saprebbe cosa fare
    Il prezzo di un barile di petrolio ha toccato la soglia dei 110 dollari, con un aumento del 50% rispetto a prima dell’inizio della guerra scatenata da Netanyahu e Trump il 28 febbraio 2026 (oggi a quota 100, ndr). Dal punto di vista energetico siamo tornati indietro di quattro anni alla primavera del 2022. Poi […] L'articolo Schizza il prezzo del petrolio, si rischia il rialzo dell’inflazione: uno statista saprebbe cosa fare proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Gli artisti? Sono un po’ rompic**oni e grandi esperti di ristoranti. La mia droga è l’abitudinarietà, ma provo a sconfiggerla uscendo fuori dal mio guscio. Volevo vincere Sanremo, anche se…”: così Fulminacci
    Dopo il Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, Fulminacci pubblica il suo nuovo bell’album “Calcinacci”, venerdì 13 marzo. Una tracklist che fa godere canzone dopo canzone, da ascoltare all’aria […] L'articolo “Gli artisti? Sono un po’ rompic**oni e grandi esperti di ristoranti. La mia droga è l’abitudinarietà, ma provo a sconfiggerla uscendo fuori dal mio guscio. Volevo vincere Sanremo, anche se…”: così Fulminacci proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Seif e il contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali
    La Società Editoriale Il Fatto comunica che nel dicembre scorso, in presenza del decreto che prevede un contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali cartacei nella misura di 10 centesimi per ogni copia venduta, ha presentato la domanda. SEIF è ben consapevole dell’importanza che riveste per il Fatto quotidiano non percepire finanziamenti pubblici. Ma, […] L'articolo Seif e il contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mkhitaryan alla Pinetina dovrebbero metterlo a sparare palloni in porta per ore. Se l’Inter vince lo scudetto non è una cosa normale”: parla Massimo Moratti
    “Mettere in un angolino il derby stavolta non può bastare”. L’Inter è prima in classifica con sette punti di vantaggio sul Milan, ma per Massimo Moratti questo non basta a cancellare le preoccupazioni dopo il derby perso. Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex presidente nerazzurro usa toni insolitamente duri, puntando il dito contro l’atteggiamento […] L'articolo “Mkhitaryan alla Pinetina dovrebbero metterlo a sparare palloni in porta per ore. Se l’Inter vince lo scudetto non è una cosa normale”: parla Massimo Moratti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Conte: “Per Meloni stupratori fuori dal carcere se vince il No? Racconta frottole al Paese”
    “Le parole di Giorgia Meloni sono parole in libertà, perché far credere agli italiani che davvero stupratori, spacciatori e pedofili saranno rimessi in libertà e non andranno in carcere se vince il no. Significa veramente raccontare frottole al Paese“. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Torino […] L'articolo Referendum, Conte: “Per Meloni stupratori fuori dal carcere se vince il No? Racconta frottole al Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Irene Pivetti e la motivazione della condanna, i giudici: “Proposito criminoso di lunga durata”
    “Ha portato avanti un proposito criminoso per lungo tempo”, costruendo “un meccanismo che le consentisse il trasferimento di ingenti somme di denaro” e tentando poi “di giustificare l’ingiustificabile”. Con queste parole la IV sezione penale della Corte d’Appello di Milano descrive la condotta di Irene Pivetti nelle motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna […] L'articolo Irene Pivetti e la motivazione della condanna, i giudici: “Proposito criminoso di lunga durata” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • NBA Freestyle | Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain: i Thunder avviati alla dinastia
    Shai Gilgeous-Alexander da record! Sapete chi era Wilt Chamberlain? Semplicemente una delle più irreali combinazioni di stazza, atletismo e talento cestitico mai sceso in campo da quando James Naismith ha inventato questo gioco. Un 2.16 costruito come un culturista di Venice Beach, che se avesse partecipato alle Olimpiadi anche nel salto in alto e in […] L'articolo NBA Freestyle | Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain: i Thunder avviati alla dinastia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Figli nati con gestazione per altri all’estero, la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite
    Il destino anagrafico dei figli nati con gestazione per altri sarà deciso dalla Cassazione a Sezioni Unite. È stata la I sezione a investirla di una questione definita di “massima importanza”: in gioco c’è lo stato di figli di bambini, che nati dove la Gpa è legale e regolamentata, non ha un certificato anagrafico completo […] L'articolo Figli nati con gestazione per altri all’estero, la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Lo scatto d’orgoglio dei senatori di maggioranza che bocciano il dl sicurezza
    Il decreto sicurezza, all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, manca dei requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Ad affermarlo non sono le opposizioni ma l’intero arco parlamentare, […] The post Lo scatto d’orgoglio dei senatori di maggioranza che bocciano il dl sicurezza first appeared on il manifesto.
  • Guyana francese, l’invisibile etnocidio d’Oltremare
    Quando l’elicottero del Samu appare sopra il fiume Oyapoque il cielo è basso, denso di pioggia. Atterra in un prato allagato davanti al vecchio dispensario di Camopi: un edificio diroccato, […] The post Guyana francese, l’invisibile etnocidio d’Oltremare first appeared on il manifesto.
  • L’Iran manda in piazza i leader
    Anche ieri la giornata è cominciata con il rumore delle esplosioni prima dell’alba. A Teheran, Karaj e Arak i residenti raccontano di bombardamenti intensi proseguiti fino alle cinque del mattino. […] The post L’Iran manda in piazza i leader first appeared on il manifesto.
  • Stop Usa alle sanzioni, Putin ringrazia. Ma è l’Iran che decide
    Gli Stati uniti hanno deciso di sospendere per un mese le sanzioni sul petrolio russo: una deroga limitata al greggio imbarcato tra il 12 marzo e l’11 aprile, nel pieno […] The post Stop Usa alle sanzioni, Putin ringrazia. Ma è l’Iran che decide first appeared on il manifesto.
  • Conte: «Se vince il Sì poi fanno il premierato»
    «Se dovesse prevalere il Sì sono convinto che per un effetto traino verrebbe ritirato fuori dal cassetto il progetto del premierato». Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte […] The post Conte: «Se vince il Sì poi fanno il premierato» first appeared on il manifesto.
  • Scioperi, troppe restrizioni. Condanna europea all’Italia
    Sono troppe le limitazioni imposte dall’Italia al diritto di sciopero nei servizi pubblici ritenuti essenziali. Restrizioni così pesanti da portare il Comitato europeo dei diritti sociali ad accogliere un ricorso […] The post Scioperi, troppe restrizioni. Condanna europea all’Italia first appeared on il manifesto.
  • Annibale Ruccello, festa a mmare
    «E ora?… now?…/i vivi riprenderanno a gioire del loro viaggio d’inganni…/mentre tu avvolto dal sipario-cielo/contempli i fuochi di Sant’Elmo/buono auspicio per i naviganti.» Per decifrare la composita figura di Annibale […] The post Annibale Ruccello, festa a mmare first appeared on il manifesto.
  • Garin Nugroho a voce alta
    Nel febbraio scorso, il giovane quattordicenne Arianto Tawakal è stato ucciso a Tual, nelle Molucche, da un agente della polizia che lo ha colpito alla testa con il casco facendolo […] The post Garin Nugroho a voce alta first appeared on il manifesto.
  • Roberto C., un film dalle ceneri di cyop e kaf
    In Meridione, «padrone e sotto» è un gioco di carte che mette in scena un’antropologia del dominio e della sottomissione, in cui l’umanità si divide in servi e padroni, o […] The post Roberto C., un film dalle ceneri di cyop e kaf first appeared on il manifesto.
  • Perché Meloni ha ragione a temere per il suo consenso
    Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos sulla popolarità delle forze politiche Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, con un distacco considerevole rispetto al Pd, e la presidente del consiglio può contare […] The post Perché Meloni ha ragione a temere per il suo consenso first appeared on il manifesto.
  • Hip hop, il respiro del jazz
    Quando il singolo Eric B. Is President esplose nel 1986, non segnò solo l’inizio della carriera di un mc destinato a diventare leggenda: inaugurò un nuovo modo di fare rap, […] The post Hip hop, il respiro del jazz first appeared on il manifesto.
  • Il Mic chiede le carte tra Biennale e Russia
    Notte agitata al governo. Le falle si aprono da tutte le parti e la coesione della maggioranza è messa a dura prova: dall’attacco all’Iran non comunicato dagli «stati amici» all’incertezza […] The post Il Mic chiede le carte tra Biennale e Russia first appeared on il manifesto.
  • Il costo della guerra e chi ne paga il prezzo
    Undici miliardi e trecento milioni di dollari. In sei giorni. Non è il Pil annuo di un piccolo Stato, ma quanto hanno già bruciato gli Stati uniti nella cosiddetta «Operazione […] The post Il costo della guerra e chi ne paga il prezzo first appeared on il manifesto.
  • Gianni e Giuseppe Garrera, visioni francescane
    Il 29 novembre 2015 papa Francesco aprì la prima Porta Santa del Giubileo della Misericordia nella cattedrale di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri della […] The post Gianni e Giuseppe Garrera, visioni francescane first appeared on il manifesto.
  • «Saluti dal plotone». Lo Voi scalda Md e imbarazza Nordio
    «Vi porto il saluto del plotone». Strappa applausi e risate il capo della procura di Roma Francesco Lo Voi al congresso di Magistratura democratica in corso all’auditorium di via Alibert. […] The post «Saluti dal plotone». Lo Voi scalda Md e imbarazza Nordio first appeared on il manifesto.
  • «Opus Mundi», sfida alle linee di confine
    Un gigantesco ferro da stiro campeggia in mezzo alla sala. È a tutti gli effetti un monumento domestico che ha come piedistallo una tavola da lavoro e si adagia su […] The post «Opus Mundi», sfida alle linee di confine first appeared on il manifesto.
  • Europa presa alla sprovvista: «Nostra sicurezza a rischio»
    La Ue è «molto preoccupata per la decisione unilaterale» presa dall’amministrazione Trump di autorizzazione temporanea di vendita del petrolio russo già imbarcato sulle navi prima del 12 marzo, per un […] The post Europa presa alla sprovvista: «Nostra sicurezza a rischio» first appeared on il manifesto.
  • Ritorno a Napoli, una rassegna di cinema italoamericano
    Presso il Distretto Campano dell’Audiovisivo – scuola Regionale dell’Audiovisivo Francesco Rosi a Bagnoli, al cinema Modernissimo e all’Accademia di Belle Arti il 19 e 20 marzo si tiene “Ritorno a […] The post Ritorno a Napoli, una rassegna di cinema italoamericano first appeared on il manifesto.
  • Agnès Varda, a passeggio con la ragazza di rue Daguerre
    La ragazza di rue Daguerre a Villa Medici fino al 25 maggio tra ricordi e impressioni in una mostra fotografica di rara bellezza intitolata Qui e Là Tra Parigi e […] The post Agnès Varda, a passeggio con la ragazza di rue Daguerre first appeared on il manifesto.
  • Casal del Marmo, perché la tortura è diventata sistema
    La violenza di dieci agenti nei confronti di tredici ragazzini, tutti stranieri, nel carcere minorile di Casal del Marmo ha un rancido sapore razzista. L’esposto presentato da Antigone ha dato […] The post Casal del Marmo, perché la tortura è diventata sistema first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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    Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, era atteso ieri al convegno di Magistratura democratica. Avrebbe dovuto intervenire … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il soft power americano anti Europa
    Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata dall’Amministrazione Trump come direttrice dell’Agency for Global Media, l’agenzia federale indipendente che si occupa di informazione e che è considerata uno dei pilastri del soft power americano, esercitato attraverso media come Voice of America e Radio Free Europe. Le campagne di efficienza – che sarebbe meglio definire una pulizia ideologica – dell’Amministrazione Trump hanno travolto tutte le agenzie del soft power, come quella degli aiuti internazionali, UsAid, e come questa dell’informazione, ma i dipendenti di Voice of America licenziati in massa hanno fatto ricorso e qualche giorno fa hanno […]
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    I pagamenti internazionali sono uno dei grandi paradossi dell’economia globale. Viviamo in un mondo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, ma il denaro che attraversa i confini spesso con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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    Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico, almeno in teoria, a volte ricorda i violinisti del Titanic, quelli che continuavano a suonare mentre la nave affondava. Allo stesso … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La benzina dell’inflazione
    Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau…. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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  • Riserve di petrolio per comprare tempo
    Ieri l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche detenute dai trentadue stati membri… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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