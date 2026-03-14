Serie A, 29ª giornata: news, dirette, risultati, live streaming. Inter-Atalanta e Lazio-Milan decisive per la corsa Scudetto

Il derby della scorsa settimana tra Milan e Inter, conclusasi con la virroria dei rossoneri, ha ridotto il distacco tra le prime due in classifica. Ora la distanza è di sette punti, e la 29ª giornata di Serie A potrebbe cambiare ancora gli equilibri del campionato. Inter-Atalanta e Lazio-Milan rappresentano infatti gli appuntamenti principali del weekend, mentre altre sfide pesano sia nella corsa alla Champions sia nella lotta salvezza.

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Inter-Atalanta e Lazio-Milan: il weekend della corsa Scudetto

La sfida tra Inter e Atalanta, in programma sabato alle 15.00, rappresenta il primo passaggio decisivo della 29ª giornata di Serie A. I nerazzurri puntano ad allungare nuovamente in classifica, mentre le inseguitrici osservano con attenzione l’esito della partita.

Domenica sera toccherà invece a Lazio-Milan, allo stadio Olimpico. Il Milan, ancora imbattuto in trasferta in questa Serie A Enilive, torna nella capitale con l’obiettivo di dare continuità alla propria rincorsa. Tuttavia la Lazio, reduce dall’impegno contro il Sassuolo, prepara una gara intensa davanti al proprio pubblico.

Zona Champions: Como-Roma e Udinese-Juventus

Anche la corsa alla Champions League resta apertissima nella 29ª giornata di Serie A. Como-Roma, domenica alle 18.00, concentra l’attenzione sulla parte alta della classifica.

Subito dopo, Udinese-Juventus, in programma il giorno successivo, potrebbe incidere ulteriormente sugli equilibri. La squadra guidata da Spalletti è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi delle rivali, in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo.

Lotta salvezza: sfide delicate tra venerdì e domenica

Nella parte bassa della classifica la tensione resta alta anche in questa 29ª giornata di Serie A. Cremonese-Fiorentina alimenta la lotta per evitare la retrocessione, mentre Torino-Parma inaugurerà il turno venerdì sera. Attenzione anche al Lecce, impegnato sul campo del Napoli. Nel resto del programma sono previste Verona-Genoa domenica a pranzo, mentre Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna si giocheranno alle 15.00.

Conclusione

La 29ª giornata di Serie A potrebbe chiarire diversi scenari del campionato. La distanza ridotta in vetta rende la corsa Scudetto più aperta, mentre Champions e salvezza restano ancora in equilibrio. Inoltre la sfida Lazio-Milan sarà trasmessa gratuitamente su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin. (La redazione)