Serie A, 29ª giornata: news, dirette, risultati, live streaming. Inter-Atalanta e Lazio-Milan decisive per la corsa Scudetto

La 29ª giornata di Serie A entra nel vivo dopo il derby che ha ridotto a sette punti il distacco in vetta. Inter-Atalanta e Lazio-Milan possono incidere sulla corsa Scudetto, mentre Como-Roma e Udinese-Juventus pesano nella zona Champions. Apertissima anche la lotta salvezza con diverse sfide delicate nel weekend.
Il derby della scorsa settimana tra Milan e Inter, conclusasi con la virroria dei rossoneri, ha ridotto il distacco tra le prime due in classifica. Ora la distanza è di sette punti, e la 29ª giornata di Serie A potrebbe cambiare ancora gli equilibri del campionato. Inter-Atalanta e Lazio-Milan rappresentano infatti gli appuntamenti principali del weekend, mentre altre sfide pesano sia nella corsa alla Champions sia nella lotta salvezza.
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La sfida tra Inter e Atalanta, in programma sabato alle 15.00, rappresenta il primo passaggio decisivo della 29ª giornata di Serie A. I nerazzurri puntano ad allungare nuovamente in classifica, mentre le inseguitrici osservano con attenzione l’esito della partita.
Domenica sera toccherà invece a Lazio-Milan, allo stadio Olimpico. Il Milan, ancora imbattuto in trasferta in questa Serie A Enilive, torna nella capitale con l’obiettivo di dare continuità alla propria rincorsa. Tuttavia la Lazio, reduce dall’impegno contro il Sassuolo, prepara una gara intensa davanti al proprio pubblico.
Anche la corsa alla Champions League resta apertissima nella 29ª giornata di Serie A. Como-Roma, domenica alle 18.00, concentra l’attenzione sulla parte alta della classifica.
Subito dopo, Udinese-Juventus, in programma il giorno successivo, potrebbe incidere ulteriormente sugli equilibri. La squadra guidata da Spalletti è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi delle rivali, in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo.
Nella parte bassa della classifica la tensione resta alta anche in questa 29ª giornata di Serie A. Cremonese-Fiorentina alimenta la lotta per evitare la retrocessione, mentre Torino-Parma inaugurerà il turno venerdì sera. Attenzione anche al Lecce, impegnato sul campo del Napoli. Nel resto del programma sono previste Verona-Genoa domenica a pranzo, mentre Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna si giocheranno alle 15.00.
La 29ª giornata di Serie A potrebbe chiarire diversi scenari del campionato. La distanza ridotta in vetta rende la corsa Scudetto più aperta, mentre Champions e salvezza restano ancora in equilibrio. Inoltre la sfida Lazio-Milan sarà trasmessa gratuitamente su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin. (La redazione)
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