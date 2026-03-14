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20 album da avere assolutamente in CD o vinile (seconda parte)

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REDAZIONE
14 Marzo 2026

Scaffale dischi

Sulla scia della prima selezione dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile, continuiamo il nostro viaggio tra i grandi dischi che hanno definito la popular music. Se la “parte uno” rappresentava un punto di partenza imprescindibile, questa seconda lista amplia l’orizzonte, attraversando decenni, generi e sensibilità diverse, ma unite dallo stesso filo rosso: l’eccellenza artistica e l’impatto culturale.

Altri album che hanno cambiato le regole del gioco, che hanno osato quando osare era un rischio, che hanno saputo raccontare il proprio tempo e, allo stesso tempo, andare oltre. Dischi che non smettono di suonare attuali, anche a distanza di anni – talvolta di decenni – dalla loro pubblicazione.

SECONDA PARTE

Altri 20 classici in CD o vinile

Anche in questo caso parliamo di titoli facilmente reperibili anche su Amazon, perfetti per arricchire una collezione, completare una discografia ideale o fare un regalo consapevole e sentito. Dal rock al soul, dal pop d’autore alle derive più sperimentali, questi album rappresentano tappe fondamentali di un percorso musicale che continua a influenzare artisti e ascoltatori.

 

ELVIS PRESLEYElvis Presley (1956)

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MARVIN GAYEWhat’s Going On (1971)

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THE SEX PISTOLSNever Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977)

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MICHAEL JACKSONThriller (1982)

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PRINCEPurple Rain (1984)

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RADIOHEADOK Computer (1997)

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THE WHOWho’s Next (1971)

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JONI MITCHELLBlue (1971)

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BLACK SABBATHParanoid (1970)

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JOY DIVISIONUnknown Pleasures (1979)

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FLEETWOOD MACRumours (1977)

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MASSIVE ATTACKBlue Lines (1991)

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BJÖRKDebut (1993)

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THE DOORSThe Doors (1967)

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LOU REEDTransformer (1972)

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AC/DCBack in Black (1980)

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MADONNALike a Prayer (1989)

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OTIS REDDINGOtis Blue (1965)

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JEFFERSON AIRPLANESurrealistic Pillow (1967)

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NICK DRAKEPink Moon (1972)

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Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)

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