Lazio-Milan, Serie A: live streaming, diretta calcio, news, aggiornamenti, probabili formazioni, dove vedere il match in TV

La ventinovesima giornata di Serie A Enilive propone uno degli incontri più attesi del turno: Lazio-Milan. La partita si gioca domenica 15 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Il confronto arriva dopo l’1-1 tra Inter e Atalanta e assume quindi un peso significativo per l’equilibrio del campionato. Le due squadre hanno obiettivi diversi, ma entrambe cercano punti importanti per il finale di stagione. Inoltre la gara sarà visibile in streaming su DAZN.

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Probabili formazioni di Lazio-Milan

Gli allenatori Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri preparano la sfida con possibili scelte tattiche differenti. Da una parte il 4-3-3 della Lazio, dall’altra il 3-5-2 del Milan.

Lazio (4-3-3)

Motta

Marusic

Gila

Provstgaard

Nuno Tavares

Dele-Bashiru

Belahyane

Taylor

Isaksen

Maldini

Zaccagni

Milan (3-5-2)

Maignan

Tomori

De Winter

Pavlovic

Saelemaekers

Fofana

Modric

Ricci

Estupinan

Leao

Pulisic

Giocatori indisponibili

Lazio

Basic

Cataldi

Gigot

Provedel

Romagnoli

Rovella

Milan

Gabbia

Loftus-Cheek

Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso della partita. Tuttavia queste indicazioni delineano già l’assetto con cui le due squadre potrebbero affrontarsi.

Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che propone tutte le gare della Serie A Enilive della stagione 2025/26 sia live sia on demand. Inoltre il match sarà disponibile gratuitamente su DAZN, permettendo agli utenti di seguire la sfida senza costi aggiuntivi rispetto alla registrazione alla piattaforma. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico è curato da Dario Marcolin.

Precedenti tra le due squadre

Nel corso della storia Lazio e Milan si sono affrontate 196 volte in tutte le competizioni. Il bilancio vede:

42 vittorie della Lazio

65 pareggi

87 vittorie del Milan

La squadra guidata da Maurizio Sarri cerca continuità dopo la vittoria di misura contro il Sassuolo in campionato e il 2-2 con l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il Milan allenato da Massimiliano Allegri, invece, arriva con entusiasmo dopo il successo nel derby contro l’Inter. Per questo motivo i rossoneri puntano a una vittoria che permetta di restare in corsa per lo scudetto.

Una sfida chiave della 29ª giornata

Lazio-Milan rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della ventinovesima giornata di Serie A. Da un lato la Lazio prova a consolidare il proprio momento positivo; dall’altro il Milan vuole mantenere la pressione nella parte alta della classifica. Inoltre il pareggio tra Inter e Atalanta ha reso la situazione in vetta più equilibrata. Di conseguenza la gara dell’Olimpico potrebbe incidere sugli equilibri della stagione. Per gli appassionati, l’appuntamento è fissato domenica 15 marzo alle 20:45 in diretta su DAZN. (La redazione)

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