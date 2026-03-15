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Guerre e conflitti nel mondo: notizie e aggiornamenti in tempo reale

Segui gli aggiornamenti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Notizie in tempo reale provenienti dal web per comprendere la realtà globale, con la speranza che le armi possano tacere e la pace prevalere ovunque sul pianeta.

Pubblicato da
REDAZIONE
15 Marzo 2026

Guerre e conflitti nel mondo

Questa pagina offre aggiornamenti costanti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Con notizie in tempo reale provenienti dal web, raccontiamo gli eventi che plasmano la realtà internazionale, ovviamente sempre con la speranza che le armi possano finalmente tacere.

Notizie dal web in tempo reale

Guerre e conflitti nel mondo: news e aggiornamenti in tempo reale, nella speranza che ovunque possa finalmente trionfare la pace.

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  • Israele: Israele si prepara ad espandere operazioni di terra in Libano per colpire Hezbollah
    Israele sta dispiegando ulteriori forze e si sta preparando per una campagna terrestre ampliata per controllare il territorio sud libanese e smantellare l’infrastruttura militare di Hezbollah, mentre il governo del Libano rimane impegnato in sforzi diplomatici per negoziare un cessate il fuoco, ha riportato Axios. [Leggi di più…]
  • Stati Uniti d'America: Gli USA attaccano siti militari nell'isola Kharg dell'Iran, sede di un vasto impianto petrolifero
    Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’esercito del paese ha bombardato installazioni militari sull’isola Kharg dell’Iran, avvertendo che gli impianti petroliferi critici della zona potrebbero essere i prossimi se l’Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz. L’Iran, di contro, ha minacciato sabato di ridurre gli impianti petroliferi collegati agli USA a “una pila di cenere” se le strutture petrolifere sull’isola saranno attaccate, mentre la guerra degli USA-Israele sull’Iran, giunta ormai alla sua terza settimana, si riversa in una crisi globale dei prezzi del petrolio già in atto. [Leggi di più…]
  • Iran: I curdi della Siria mettono in guardia i curdi dell'Iran dall'allinearsi con gli USA contro Teheran
    I residenti curdi del nord est della Siria mettono in guardia i curdi dell’Iran contro l’allineamento con gli USA per combattere il governo iraniano, citando la loro esperienza in Siria negli ultimi mesi come prova che le loro controparti iraniane saranno “abbandonate”. I militanti curdi iraniani nel nord dell’Iraq si sono consultati con gli Stati Uniti negli ultimi giorni su se e come attaccare le forze di sicurezza nell’Iran occidentale, mentre gli Stati Uniti e Israele bombardano l’Iran con gli attacchi aerei, ha riportato Reuters. Il presidente americano Donald Trump ha recentemente sconsigliato un simile attacco. [Leggi di più…]
  • Israele: Truppe israeliane avanzano in Libano per un'altra guerra con Hezbollah il braccio armato dell'Iran
    Accanto alla recinzione di confine del nord di Israele, le raffiche di mitragliatrice da dentro il Libano sono forti e prolungate, mentre le nuove forze israeliane spingono dentro per prendere le posizioni strategiche vicino il confine. Il rombo regolare degli echi degli attacchi aerei sui resti distrutti dei villaggi sciiti, distrutti durante l’ultima guerra sul terreno di Israele nel 2024. [Leggi di più…]
  • Iran: Il leader supremo dell'Iran Ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un grande attacco degli USA e Israele
    Il leader supremo iraniano l’Ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un grande attacco di Israele e Stati Uniti, hanno confermato all’inizio di domenica i media statali iraniani, gettando il futuro della repubblica islamica in dubbio ed aumentando il rischio dell’instabilità regionale. Il presidente Donald Trump ha annunciato la morte nelle prime ore, dicendo di aver dato agli iraniani la loro “più grande chance” e “riprendere” il loro paese. [Leggi di più…]

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Guerre e conflitti nel mondo

Restare informati è il primo passo per comprendere il mondo che ci circonda. Pur descrivendo la durezza dei conflitti, questa pagina mantiene viva la speranza: che la violenza ceda il passo al dialogo e che la pace possa un giorno diventare la regola, non l’eccezione, su tutto il pianeta. (La redazione)

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