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Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
15 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Dalle piazze dell’8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce bene
    di Roberta Marchi L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, le piazze di molte città si sono riempite di persone. Donne, ma anche uomini, sono scesi in strada per protestare contro la violenza di genere, le disuguaglianze ancora diffuse e una società che continua a reggersi su strutture patriarcali. Anche quest’anno cortei e […] L'articolo Dalle piazze dell’8 marzo emerge una parola chiave: intersezionalità. Chi è antispecista la conosce bene proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il successo oltre le medaglie: più della vittoria, lo sport è un percorso interiore
    di Marco Pozzi In tempi di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali sono tante le storie che emergono alla notorietà. Sono persone sconosciute al pubblico, a volte in discipline altrettanto sconosciute, ma talvolta capita anche di scoprire nuove sfumature su persone note, di cui magari s’è convinti di conoscere già abbastanza biografia e personalità. “Se fossi venuta […] L'articolo Il successo oltre le medaglie: più della vittoria, lo sport è un percorso interiore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele?
    di Serena Poli L’attacco alla sinagoga nella periferia di Detroit è l’ultima deflagrazione di una polveriera che l’Occidente alimenta da un secolo. L’uomo responsabile ha perso l’intera famiglia la scorsa settimana in un attacco israeliano in Libano. Prima di colpire, ha pubblicato le foto della sua famiglia e dei suoi nipotini. Sui social un commento […] L'articolo Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele? proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sapone extra per i senzatetto di Torino: si è mossa una famiglia di Firenze prima ancora del Comune
    Un varco. Viviamo giorni ruvidi. Le parole si fanno corte, le opinioni lunghe. L’aria pubblica è piena di guerra, rancore, accuse reciproche. Si discute molto, si ascolta poco. Ognuno difende la propria trincea. Anche la pietà, a volte, sembra un lusso. In questo paesaggio duro succedono però cose minime che non fanno rumore. Non cambiano […] L'articolo Sapone extra per i senzatetto di Torino: si è mossa una famiglia di Firenze prima ancora del Comune proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pablo Neruda e la rinascita delle parole: una riflessione poetica attuale
    Pablo Neruda, poeta, scrittore, uomo politico e intellettuale si pone tra i grandi della poesia cilena. Muore nel suo Paese qualche giorno dopo il colpo di stato militare del generale Augusto Pinochet, nel 1973. Nascere non basta, scrisse in una delle sue poesie. E’ per rinascere che siamo nati, poi continua il poema lapidario di […] L'articolo Pablo Neruda e la rinascita delle parole: una riflessione poetica attuale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’Italia ripudia la guerra”, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderlo
    L’articolo 11 della nostra Costituzione inizia cosi: “L’Italia ripudia la guerra”. Di questa norma in tema di referendum sulla Giustizia non si parla mai. L’attenzione del dibattito sulla separazione delle carriere è tutta concentrata sugli altri 7 articoli che vengono cambiati. Ma dell’art. 11 non se ne parla perché, in effetti, non c’entra nulla. O […] L'articolo “L’Italia ripudia la guerra”, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderlo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il cane considera fratelli gli altri cani? Assolutamente no, e lo capisco”
    Da un racconto apocrifo di Carlo Emilio Gadda. Indubbiamente la mentalità del cane contiene parecchie incognite, tuttora sfuggite all’analisi dei biologi. Le sue virtù essenziali (ubbidienza, sottomissione, fedeltà) subiscono in certi momenti come delle brevi crisi che non costituiscono affatto una rivolta, ma piuttosto una momentanea distensione dei nervi, necessaria al buon equilibrio della sua […] L'articolo “Il cane considera fratelli gli altri cani? Assolutamente no, e lo capisco” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia e viene portato via in ambulanza, ma è cosciente. Di Francesco: “Si è spaventato”
    Paura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Con il risultato sul 2-1 in favore degli azzurri, all’87esimo Lameck Banda – esterno zambiano del Lecce – si è all’improvviso accasciato a terra, destando grande preoccupazione in campo e sugli spalti. Tra i primi ad accorgersi che il […] L'articolo Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia e viene portato via in ambulanza, ma è cosciente. Di Francesco: “Si è spaventato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchina
    Sarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze. Sarà un insieme di cose, ma sarà anche un po’ strano pensare a questo binomio: Ashley Cole e Cesena. Lui, l’ex terzino di Arsenal e Chelsea per intendersi, che l’Italia l’ha […] L'articolo Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchina proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Tra guerra e Gaza e referendum la Costituzione è malata e per aiutarla votiamo no”: videoracconto del corteo di Roma
    Migliaia di persone hanno sfilato nel centro di Roma per dire il “no sociale” al referendum sulla riforma costituzionale del 22 e 23 marzo, per dire no alla guerra e al governo Meloni. Il corteo, organizzato dal sindacato Usb, da Potere al Popolo, dai movimenti studenteschi come Cambiare Rotta e Osa, è partito da piazza […] L'articolo “Tra guerra e Gaza e referendum la Costituzione è malata e per aiutarla votiamo no”: videoracconto del corteo di Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Iran, arrestati 54 sostenitori di Reza Pahlavi: “Istigarono le rivolte di gennaio”
    Nel timore di nuove proteste di piazza dopo quelle di gennaio, la Repubblica islamica torna a usare il pugno duro contro il dissenso. Nelle ultime 72 ore, la polizia iraniana ha arrestato con l’accusa di spionaggio 54 sostenitori di Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo scià che dall’esilio in Usa continua offrirsi come guida per la […] L'articolo Iran, arrestati 54 sostenitori di Reza Pahlavi: “Istigarono le rivolte di gennaio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà agli Oscar: “Non posso entrare negli Usa”
    Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar, in programma il 15 marzo. L’attore – tra i protagonisti del film “La voce di Hind Rajab” (candidato a Miglior film internazionale) di Kaouther Ben Hania – ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia che non gli “è permesso entrare negli Stati Uniti perché […] L'articolo L’attore palestinese Motaz Malhees non parteciperà agli Oscar: “Non posso entrare negli Usa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta
    “Gli episodi? Non li ho visti“. Così Raffaele Palladino a Dazn svia sui presunti errori arbitrali in Inter–Atalanta, terminata 1-1 tra tantissime polemiche per le decisioni dell’arbitro Manganiello. “Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa […] L'articolo “Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • È morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motörhead si è spento a 64 anni “a seguito di una complessa operazione”
    Il chitarrista britannico Phil Campbell, storico membro della band heavy metal Motörhead, è morto all’età di 64 anni. L’artista si è spento a Pontypridd, in Galles, sua città natale, venerdì sera “pacificamente”, dopo “una lunga e coraggiosa battaglia in terapia intensiva a seguito di una complessa operazione”, come hanno fatto sapere la famiglia e il […] L'articolo È morto Phil Campbell, il chitarrista dei Motörhead si è spento a 64 anni “a seguito di una complessa operazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Assolto dopo dieci anni l’amministratore giudiziario Salvatore Ziccardi: arrestato nel 2016, ha rinunciato alla prescrizione
    Ha rinunciato alla prescrizione ed è stato assolto nel merito l’amministratore giudiziario Salvatore Ziccardi, arrestato nel 2016 con le accuse di turbativa d’asta e induzione indebita a dare o promettere utilità. Si chiude così una vicenda giudiziaria durata dieci anni. Ziccardi fu arrestato dai Carabinieri su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere: un […] L'articolo Assolto dopo dieci anni l’amministratore giudiziario Salvatore Ziccardi: arrestato nel 2016, ha rinunciato alla prescrizione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e Woodcock
    Quinto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: “Perché No – speciale referendum”. Questa volta i nostri ospiti sono stati Antonino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, ed Henry John Woodcock, sostituto procuratore a Napoli. I due magistrati hanno risposto alle domande del direttore Marco Travaglio, […] L'articolo Referendum, sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e Woodcock proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Femminicidio Daniela Zinnanti, il killer Santo Bonfiglio aveva già accoltellato la ex: la condanna a tre anni per lesioni
    Aveva già accoltellato una donna ed era stato condannato per questo Santo Bonfiglio, l’uomo che lo scorso 9 marzo ha ucciso a Messina la cinquantenne Daniela Zinnanti. A Bonfiglio erano stati inflitti dieci anni in primo grado per tentato omicidio della donna con cui conviveva; in Appello, però, la condanna era stata ridotta a tre […] L'articolo Femminicidio Daniela Zinnanti, il killer Santo Bonfiglio aveva già accoltellato la ex: la condanna a tre anni per lesioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Camilla pensa che Meghan Markle abbia fatto il lavaggio del cervello a Harry, ora è ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti della famiglia”: le rivelazioni in un nuovo libro
    “Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry“. Parole dal significato inequivocabile che stanno facendo molto rumore soprattutto perché a pronunciarle non sarebbe stata una persona qualsiasi, ma Camilla, la seconda moglie di re Carlo III. Scoppiata come una bomba, la frase pubblicata sul Times ha riacceso un faro sulle faide interne alla famiglia […] L'articolo “Camilla pensa che Meghan Markle abbia fatto il lavaggio del cervello a Harry, ora è ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti della famiglia”: le rivelazioni in un nuovo libro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Neofascisti da tutta Europa riuniti a Roma, saluto romano al grido di “presente” al convegno di Forza Nuova – Video
    Radunati da diversi paesi europei, i militanti neofascisti si sono riuniti a Roma in un convegno organizzato da Forza Nuova. La riunione si è svolta sabato all’Hotel Cristoforo Colombo di Roma mentre in città era in corso il corteo per il “no sociale” contro il Referendum e le guerre. Durante un intervento, i partecipanti hanno […] L'articolo Neofascisti da tutta Europa riuniti a Roma, saluto romano al grido di “presente” al convegno di Forza Nuova – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali, poi annuncia il silenzio stampa: a San Siro finisce 1-1
    Doveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. A San Siro finisce 1-1 tra i nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi: al gol di Pio Esposito nel primo tempo ha risposto Nikola Krstovic all’83esimo, segnando la rete del definitivo 1-1. A prendersi la scena […] L'articolo L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali, poi annuncia il silenzio stampa: a San Siro finisce 1-1 proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Target soccorritori, la dottrina Gaza applicata in Libano
    Sono dodici, tra personale medico e paramedico, i morti di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil. Israele ha mirato e colpito il centro medico nel quale erano in servizio […] The post Target soccorritori, la dottrina Gaza applicata in Libano first appeared on il manifesto.
  • Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia
    I fanatismi complementari che si adoperano, dietro al populismo di Donald Trump, per rivoluzionare la società a loro somiglianza, trovano in Peter Thiel un anello di congiunzione fra cristo nazionalismo […] The post Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia first appeared on il manifesto.
  • In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra
    Un No che sono tre: «Al referendum, alla guerra e al governo liberticida». In 20mila hanno attraversato ieri Roma nel corteo organizzato dal comitato per il «No sociale», promosso da […] The post In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra first appeared on il manifesto.
  • La Fifa del “king” è grande e Infantino è il suo profeta
    I Campionati mondiali di calcio maschili che cominciano tra tre mesi negli Stati Uniti, in Canada e Messico, saranno i più politici e politicizzati di sempre, più di quelli del […] The post La Fifa del “king” è grande e Infantino è il suo profeta first appeared on il manifesto.
  • Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto
    I venti di guerra in Iran, con l’estensione del conflitto a tutta la regione mediorientale, e la morte di un militare francese nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia […] The post Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto first appeared on il manifesto.
  • Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran
    Svanita l’illusione di una vittoria facile, gli Usa si trovano di fronte a una realtà diversa. L’operazione militare è diventata un evento sismico le cui onde d’urto stanno colpendo le […] The post Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran first appeared on il manifesto.
  • Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo
    A sentirli parlare, non sembrerebbero nemmeno parte della stessa coalizione, figurarsi dello stesso governo. A pochi giorni dall’invito di Giorgia Meloni alle opposizioni a costruire un tavolo a Palazzo Chigi […] The post Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo first appeared on il manifesto.
  • Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici
    Nel Settecento neoclassico inglese, il grande Gibbon, seduto su una pietra del Campidoglio, contemplò le grandiose rovine romane, ascoltando quel muto ma potente dettato. «Felicità è la parola che viene […] The post Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici first appeared on il manifesto.
  • Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato
    Fermo illegittimo e ministero condannato. È finita così la causa davanti al tribunale di Ragusa tra Viminale e ong Sea Eye per la detenzione della nave umanitaria nel porto di […] The post Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato first appeared on il manifesto.
  • ÒDIO: il senso delle parole ovvero cosa significa essere umani
    «In Ruanda non ci era permesso di odiare. Potevamo solo accettare, soffrire e perdonare». «L’odio, sì, a scuola c’erano dei ragazzi che mi bullizzavano. J’ho menato. E hanno smesso». «Guardate […] The post ÒDIO: il senso delle parole ovvero cosa significa essere umani first appeared on il manifesto.
  • Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda
    Per il presidente dell’Anm Cesare Parodi la magistratura «non è un contropotere» ma «un presidio», cioè «l’ultimo chilometro della democrazia, quello in cui il cittadino chiede protezione di fronte a […] The post Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda first appeared on il manifesto.
  • «Gaza», un’astrazione di Ellsworth Kelly
    Nel 1956 Ellsworth Kelly (1923-2015) lavora per più di tre mesi a un grande olio su tela (228.1 x 200.7 cm) costituto da quattro pannelli disuguali e congiunti. Il pannello […] The post «Gaza», un’astrazione di Ellsworth Kelly first appeared on il manifesto.
  • Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam
    Dall’uccisione del leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, da parte di Israele e Stati Uniti, le preoccupazioni per la sicurezza delle comunità ebraiche nel mondo sono aumentate. Dopo l’attacco giovedì scorso […] The post Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam first appeared on il manifesto.
  • «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana»
    L’Angelicum ha smentito, con un secco comunicato. Il «presunto evento» con Peter Thiel alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino «non si svolgerà presso l’Angelicum e non rientra in alcuna nostra […] The post «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana» first appeared on il manifesto.
  • «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo»
    I sondaggi sono chiari. La maggior parte degli israeliani, tra il 70 e l’80%, appoggia la guerra di Netanyahu e Trump contro l’Iran. Gli altri nutrono dubbi, a vari livelli […] The post «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo» first appeared on il manifesto.
  • William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile
    Una serie di curiose, cangianti questioni di ordine tematico e tipologico vengono messe a tema in  The Edge of Running Water pubblicato nel 1939 da William Sloane, in chiusura di […] The post William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile first appeared on il manifesto.
  • Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio
    Esce nella traduzione di Massimo Bacigalupo Vita nova (il Saggiatore «La Cultura», testo originale a fronte, pp. 137, euro 17,00), ennesima raccolta poetica di Louise Glück (1943-2023). Con l’eccezione delle […] The post Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio first appeared on il manifesto.
  • L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario
    Sarà anche la guerra dell’intelligenza artificiale, in cui gli obiettivi sono analizzati nei data center prima di essere assegnati a piloti, lanciamissili e droni. Ma le infrastrutture civili, come dimostra […] The post L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario first appeared on il manifesto.
  • Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi
    Jürgen Habermas è stato uno dei più grandi pensatori del ventesimo e del ventunesimo secolo. La sua opera ha pochi eguali per vastità e profondità. Nella sua lunga vita di […] The post Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi first appeared on il manifesto.
  • Stanislaw Lem, affidabili versioni del pianeta Estia
    Forma narrativa paradossalmente informe, il romanzo è una scrittura ibrida fin dalla nascita, che prende dai libri di viaggio, dalla storiografia classica, dal teatro (i dialoghi), dalla memorialistica, e strada […] The post Stanislaw Lem, affidabili versioni del pianeta Estia first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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    Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, era atteso ieri al convegno di Magistratura democratica. Avrebbe dovuto intervenire … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il soft power americano anti Europa
    Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata dall’Amministrazione Trump come direttrice dell’Agency for Global Media, l’agenzia federale indipendente che si occupa di informazione e che è considerata uno dei pilastri del soft power americano, esercitato attraverso media come Voice of America e Radio Free Europe. Le campagne di efficienza – che sarebbe meglio definire una pulizia ideologica – dell’Amministrazione Trump hanno travolto tutte le agenzie del soft power, come quella degli aiuti internazionali, UsAid, e come questa dell’informazione, ma i dipendenti di Voice of America licenziati in massa hanno fatto ricorso e qualche giorno fa hanno […]
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    Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau…. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
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Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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15 Marzo 2026

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