Premio LaMiaTerra 2026, a Foggia due giorni dedicati alla canzone d’autore e alla tutela del Pianeta

La seconda edizione del Premio LaMiaTerra – note per salvaguardare il Pianeta si svolgerà il 21 e 22 marzo 2026 al Teatro Giordano di Foggia. L’iniziativa unisce musica, impegno civile e sensibilità ambientale, proponendo un percorso tra nuove produzioni musicali e grandi classici della canzone d’autore italiana, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione verso la Madre Terra. La manifestazione vede la partecipazione di artisti come Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Enzo Gragnaniello, Faraualla e Nabil Salameh, guidati dal conduttore Alberto Bazzurro insieme a Roberta Di Lorenzo.

Teatro Giordano, Foggia

Giornata del 21 marzo: nuove produzioni e musica impegnata

La prima serata del Premio si concentrerà sulle nuove produzioni musicali legate a temi ambientali e sociali. Alle ore 21, il Teatro Giordano ospiterà sei artisti: tre vincitori di Premi Nazionali partner – EcoGreen MEI, Voci per la Libertà e Music for Change – e tre già premiati con la Targa LaMiaTerra nelle passate edizioni. Tra i protagonisti emergono Francesco Picciano (L’Astronauta), vincitore dell’EcoGreen MEI; Manuela Zero, premiata da Voci per la Libertà; e acquachiara, vincitrice di Music for Change. A loro si affiancano artisti consolidati come Enzo Gragnaniello, i Kormorano e le Faraualla, che proporranno brani capaci di coniugare poesia, tradizione e riflessione sulla natura e sostenibilità.

Questa giornata si configura come un incontro tra artisti emergenti e storici, sottolineando la funzione della musica come strumento di consapevolezza e cambiamento collettivo. La selezione delle esibizioni rappresenta una sintesi di impegno artistico e attenzione ai temi ambientali, rafforzando il legame tra nuove generazioni e tradizione musicale.

Giornata del 22 marzo: la canzone storica e la narrazione musicale

Domenica 22 marzo il Premio LaMiaTerra proporrà uno spettacolo dedicato alla canzone storica italiana, in cui musica e narrazione si intrecciano. Dalle ore 19, la scena del Teatro Giordano ospiterà un percorso musicale tra autori come Domenico Modugno, Lucio Battisti, Paolo Conte, Pino Daniele, Franco Battiato, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e Rino Gaetano.

Protagonisti della serata saranno Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido e Nabil Salameh, affiancati dalla TerraMea Band. Il format valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità, mostrando come la canzone d’autore resti uno strumento privilegiato per riflettere sul rapporto tra l’uomo e il pianeta, attraverso musica, parole e interpretazioni capaci di trasmettere valori civili e poetici.

Il Premio LaMiaTerra: cultura, sostenibilità e impegno sociale

Ideato e diretto da Stefano Starace, il Premio LaMiaTerra non è solo un evento musicale, ma un progetto culturale e sociale che promuove azioni concrete per la tutela del Pianeta e lo sviluppo sostenibile. La manifestazione coinvolge artisti, produttori e operatori culturali in pratiche volte a ridurre l’impatto ambientale della filiera musicale, con attenzione a riciclo, riuso e consumo consapevole.

Il Premio aderisce alla piattaforma nazionale Rurability e si allinea agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo salute, benessere e partnership tra territori. La Giuria è composta da testate giornalistiche e operatori del settore musicale, garantendo la qualità e la coerenza delle scelte artistiche. Con questo progetto, la musica diventa strumento di educazione, responsabilità e partecipazione collettiva, valorizzando al contempo borghi, aree rurali e zone interne come motori di sviluppo sostenibile.

Un ponte tra musica, coscienza e ambiente

Il Premio LaMiaTerra 2026 conferma la sua vocazione a combinare arte, consapevolezza ecologica e impegno civico, creando un dialogo tra passato e presente della canzone d’autore italiana. Attraverso le due giornate di Foggia, il pubblico è invitato a riflettere sul rapporto tra musica e ambiente, apprezzando la capacità della canzone di trasmettere messaggi etici e culturali senza rinunciare alla qualità artistica.

COMITATO DI GARANZIA

Il Premio LaMiaTerra si avvale di un Comitato di Garanzia composto da personalità di grande esperienza nel mondo della musica e della cultura italiana:

Alberto Bazzurro (Musica Jazz)

(Musica Jazz) Alessia Pistolini (L’Isola)

(L’Isola) Enrico De Angelis (Premio Tenco, Sanremo)

(Premio Tenco, Sanremo) Luca D’Ambrosio (Musicletter.it)

(Musicletter.it) Maurizio Galli (MusicalMind)

(MusicalMind) Ruedi Ankli (Jazz’n’More – Das Schweizer Jazz und Blues Magazine)

(Jazz’n’More – Das Schweizer Jazz und Blues Magazine) Duccio Pasqua (Rai Stereonotte)

(Rai Stereonotte) Fausto Pellegrini (Rai 5 / Rai News)

(Rai 5 / Rai News) Claudio Agostoni (Radio Popolare)

(Radio Popolare) Giordano Sangiorgi (Meeting Etichette Indipendenti, Faenza)

(Meeting Etichette Indipendenti, Faenza) Michele Lionello (Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty)

(Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty) Pippo ‘Kaballà’ Rinaldi (cantautore / artista)

(cantautore / artista) Stefano Starace (Premio LaMiaTerra, ideatore e direttore artistico)

Il Comitato di Garanzia ha il compito di selezionare le canzoni storiche italiane, con almeno 25 anni dalla pubblicazione, che saranno interpretate dagli artisti nello spettacolo di narrazione del Premio, garantendo qualità e valorizzazione della tradizione musicale italiana. (La redazione)