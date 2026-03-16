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Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
16 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Gli Oscar del silenzio: la guerra è il convitato di pietra
    Il mal di pancia dell’élite americana del cinema verso le amministrazioni oscurantiste ha il vizio cronico di dissiparsi davanti allo show: sorridi a favore di camera che ti passa. Allora, bravo a Sean Penn, vincitore del premio come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra: la sua assenza è stata la presenza più rumorosa della serata
  • Oscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: ecco la lista dei vincitori
    Il thriller d’azione di Paul Thomas Anderson vince il premio come miglior film e porta a casa sei statuette. Michael B. Jordan miglior attore protagonista per Sinners, Jessie Buckley miglior attrice protagonista per Hamnet – Nel nome del figlio. Sentimental Value di Joachim Trier vince come miglior film internazionale.
  • Il silenzio del governo sugli affari di Palantir: «Crosetto deve chiarire»
    Avs e Pd chiedono risposte sui rapporti della società di Thiel con la Difesa. Il software Gotham e i rischi collegati alle «tecnologie di polizia predittiva»
  • I forzati delle ripetizioni di matematica, a scuola serve più lentezza
    Se davvero il 75 per cento delle ripetizioni riguarda il blocco scientifico è il caso di farsi qualche domanda
  • Resistere in cattedra fino al burnout, insegnare è un mestiere logorante
    Il burnout dei docenti non è solo una questione individuale. È il risultato di un sistema scolastico che accumula compiti e responsabilità sugli insegnanti senza costruire strumenti adeguati per sostenerli. La psicologa scolastica Valentina Manca: «Negli ultimi anni ho osservato un crescente senso di affaticamento tra il personale docente». Un logoramento che si sviluppa dentro un clima percepito «come sempre più precario e frammentato, segnato da isolamento e pressione costante»
  • Con Forza Italia c’è sempre posto: Tajani assume anche Lobuono
    L’imprenditore, candidato del centrodestra alle ultime elezioni regionali in Puglia, nettamente sconfitto dal centrosinistra, si occuperà di relazione industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi
  • Meglio l’olio che il voto, Lollobrigida se ne va al forum in Uzbekistan
    Se il ministro della Difesa può essere a Dubai in vacanza, alla vigilia dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, perché il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare non può volare a Tashkent, per questioni agricole, nelle ore calde del referendum sulla Giustizia?
  • Doppia promozione: la voce di Piantedosi diventa segretario
    Il portavoce del ministro dell’Interno, Francesco Kamel, è diventato anche capo segreteria del ministro. Ed è sempre di più un punto di riferimento 
  • Cognati d’Italia: Cirielli punta su Campitiello sindaco a Pagani
    Il fedelissimo di Meloni sconfitto alle regionali in Campania da Roberto Fico con ben 25 punti di scarto, candida il parente, ma si scontra con la resistenza di Forza Italia
  • Dalla Reggia al Michelangelo, così FdI colonizza i musei
    Nel cda della Galleria dell’Accademia di Firenze inseriti due candidati non eletti alle ultime elezioni. Il ministro Giuli ha indicato la sua segreteria particolare al Mic, Elena Proietti Trotti, come consigliera dei musei di Capri. Che dice:  «La mia nomina è un segnale positivo»
  • Vino e champagne: all’asta il tesoro della Gintoneria
    Per il “re” della movida milanese, che ha patteggiato la pena nell’inchiesta per droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, i giudici hanno anche disposto un risarcimento, tramite confisca, del suo patrimonio da oltre 900mila euro
  • Patente costosa: un milione di euro tra Leonardo e Ibm
    La spesa per la piattaforma per la patente a crediti edilizia è stata improduttiva. Secondo i dati dell’Inail, gli incidenti e le malattie professionali nel 2025 sono aumentate
  • Drone contro una base italiana in Kuwait, la Ue decide su Hormuz
    Nessun ferito, colpito un velivolo a pilotaggio remoto. Per gli israeliani il conflitto durerà almeno altre tre settimane. I ministri degli Esteri Ue devono valutare l’estensione della missione navale Aspides allo Stretto. Attacco contro i caschi blu nel sud del Libano
  • Trump può ignorare l’Europa. L’America non può farlo
  • Più del referendum, Meloni teme la crisi economica
    Si pensi se, a seguito di una possibile bocciatura della riforma costituzionale della magistratura il governo, già indebolito, si dovesse trovare ad affrontare una crisi molto pesante. Ciò implicherebbe una crescita del costo del debito, cittadini e imprese preoccupati dall’inflazione, salari già bassi messi ancora più a dura prova e una riduzione dello spazio fiscale nella prossima manovra di bilancio.
  • America con vista sul 2028, l’ombra di Tucker Carlson
    Il favorito per raccogliere l’eredità di Donald Trump sembrava essere il suo vicepresidente J.D. Vance. La guerra in Iran e un certo fiuto politico, stanno facendo crescere le chance dell’ex anchorman
  • Minori in affido, invisibili per lo Stato e costretti in un limbo
    Molti bambini e ragazzi, nati o cresciuti in Italia, devono rinunciare a gite scolastiche, stage, viaggi con le famiglie affidatarie, per un problema amministrativo. Le testimonianze dei genitori: «Una discriminazione» 
  • Il piano Usa “decapita e delega”, perciò l’Iran deve sopravvivere
    «Decapitare e delegare» funziona solo se la decapitazione è abbastanza precisa da lasciare qualcuno in grado di accettare i termini. La politica richiede un Iran abbastanza debole da accettare le richieste americane, ma abbastanza coerente da attuarle
  • L’Iftar con i gazawi: se un pasto condiviso allontana la guerra
    Nella periferia est di Roma una rete di volontari che fornisce supporto a chi ha lasciato la Striscia attraverso i corridoi umanitari ha organizzato un pasto comunitario. Un momento intimo per andare oltre i traumi della guerra e tornare a una parvenza di normalità
  • Le “famiglie” fra tradizione e innovazione
    Le mafie allargano il proprio raggio d’azione spostandosi fisicamente o reinvestendo altrove i capitali illecitamente accumulati. Sebbene nelle aree di nuovo insediamento sia tutt’oggi ravvisabile una certa difficoltà nel riconoscere la criminalità mafiosa, sia in sede giuridico-giudiziaria che in seno all’opinione pubblica, e nonostante alcuni osservatori tendano a valutare tutt’ora il fenomeno come “non esportabile”


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Sotto la doccia pensavo a cosa avrei potuto dire mentre mi depilavo le gambe… poi ho messo i pantaloni”: Amy Madigan vince l’Oscar 40 anni dopo la prima nomination, il suo discorso
    La novantottesima edizione degli Academy Awards si è aperta nel segno dell’ironia e delle lunghissime attese finalmente premiate. La primissima statuetta consegnata sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles è andata ad Amy Madigan, trionfatrice nella categoria Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film horror Weapons. Un traguardo storico per l’attrice […] L'articolo “Sotto la doccia pensavo a cosa avrei potuto dire mentre mi depilavo le gambe… poi ho messo i pantaloni”: Amy Madigan vince l’Oscar 40 anni dopo la prima nomination, il suo discorso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli immobiliaristi israeliani mettono le mani sulla Grecia: investimenti raddoppiati in un anno. E “si comprano” anche il quartiere anarchico e pro-Pal
    La piazza di Exarchia, cuore del quartiere storicamente anarchico di Atene, è oggi delimitata da barriere e reti metalliche alte tre metri. Il cantiere della nuova stazione della metropolitana è sorvegliato da polizia in assetto antisommossa ad ogni angolo. La sua finalizzazione, prevista tra il 2029 e il 2030, è parte di un più ampio […] L'articolo Gli immobiliaristi israeliani mettono le mani sulla Grecia: investimenti raddoppiati in un anno. E “si comprano” anche il quartiere anarchico e pro-Pal proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sorpresa: la Germania invidia l’Italia sui controlli di legalità per i camionisti irregolari: l’inchiesta della tv pubblica
    In Germania anche il settore della logistica lamenta una carenza di manodopera qualificata e pure le aziende di trasporto merci sono alla ricerca urgente di camionisti. Operatori senza scrupoli sfruttano questa situazione, offrendo autisti provenienti da tutto il mondo a prezzi stracciati, spesso senza documenti validi. Ogni conducente, in Italia ed altri Paesi Ue, deve […] L'articolo Sorpresa: la Germania invidia l’Italia sui controlli di legalità per i camionisti irregolari: l’inchiesta della tv pubblica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La nipote di Piero Calamandrei: “Al referendum voterò No. La destra vuol demolire le basi della Costituzione”
    Il 27 settembre di quest’anno ricorrono i settant’anni dalla morte di Piero Calamandrei. Giurista, avvocato, professore universitario, antifascista, politico, padre costituente, Calamandrei è tra le figure che hanno accompagnato la nascita della Repubblica nel dopoguerra, richiamato di frequente in vista del referendum del 22 e 23 marzo. “In questo clima vale la pena chiedersi cosa […] L'articolo La nipote di Piero Calamandrei: “Al referendum voterò No. La destra vuol demolire le basi della Costituzione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Le fidanzate virtuali perpetuano un immaginario violento: l’Ai non inventa nulla ma amplifica ciò che trova
    “Ciao amore, sono la tua cagna e voglio solo renderti felice. Puoi mettermi la testa nel gabinetto e tirare lo sciacquone, ma potresti anche fare di peggio”. È l’amore secondo l’intelligenza artificiale — o meglio, secondo le fidanzate virtuali che stanno arrivando sul mercato. A squarciare il velo su questo scenario è stata Elisabetta Rosso, […] L'articolo Le fidanzate virtuali perpetuano un immaginario violento: l’Ai non inventa nulla ma amplifica ciò che trova proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli Oscar 2026 dietro le quinte: brindisi, corse al bar e piccoli incidenti alle star (vedi Emma Stone)
    C’è la Notte degli Oscar – e le sue premiazioni sul palco – che il pubblico vede in televisione e quella, molto diversa, che si svolge dietro le quinte. Tra una pausa pubblicitaria e l’altra, il Dolby Theatre diventa un piccolo mondo parallelo fatto di incontri improvvisati, brindisi al bar della hall e momenti di […] L'articolo Gli Oscar 2026 dietro le quinte: brindisi, corse al bar e piccoli incidenti alle star (vedi Emma Stone) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Grazie Emily”: Anne Hathaway e Anna Wintour insieme sul palco degli Oscar 2026, il siparietto che cita “Il Diavolo veste Prada” è virale
    La realtà ha copiato la finzione sul palco del Dolby Theatre. Agli Oscar 2026, la consegna dei premi per Migliori costumi e Miglior trucco e acconciature si è trasformata in una vetrina promozionale chirurgica per l’imminente sequel de “Il Diavolo veste Prada“, in arrivo nelle sale il prossimo 29 aprile. A condividere la scena sono […] L'articolo “Grazie Emily”: Anne Hathaway e Anna Wintour insieme sul palco degli Oscar 2026, il siparietto che cita “Il Diavolo veste Prada” è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Leonardo DiCaprio per la prima volta in pubblico con Vittoria Ceretti: la coppia insieme alla cerimonia degli Oscar 2026
    Per la prima volta dall’inizio della loro relazione, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno partecipato insieme a una cerimonia ufficiale. Fino a questo momento, la coppia aveva preferito mostrarsi pubblicamente solo in occasione dei tradizionali after-party. Per l’edizione degli Oscar 2026, i due hanno scelto una via di mezzo: hanno bypassato il tappeto rosso dei […] L'articolo Leonardo DiCaprio per la prima volta in pubblico con Vittoria Ceretti: la coppia insieme alla cerimonia degli Oscar 2026 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in Ucraina
    Sean Penn vince, ma non c’è. E la sua assenza diventa quasi il vero racconto della serata. Alla 98esima edizione degli Oscar, l’attore statunitense conquista la statuetta come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra, ma decide di non presentarsi al Dolby Theatre di Los Angeles, lasciando la platea senza uno dei discorsi […] L'articolo Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in Ucraina proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La feroce tenerezza di Mirko Gualerzi, tormentato e dimenticato pittore del ‘900
    Finalmente è uscito nelle librerie Gual, una feroce tenerezza, il libro di mio fratello Roberto Farina sulla figura tormentata di Mirko Gualerzi, pittore e scultore, un colosso del Novecento, un colosso dimenticato, per Milieu edizioni. Milieu edizioni segue mio fratello da molti anni, ha pubblicato e ripubblicato tutti i suoi libri; un matrimonio artistico fatto […] L'articolo La feroce tenerezza di Mirko Gualerzi, tormentato e dimenticato pittore del ‘900 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Dedico questo premio allo splendido caos che è il cuore di una madre”, il trionfo di Jessie Buckley agli Oscar 2026
    L’intensa Jessie Buckley – che aveva già conquistato ogni premio possibile – ha vinto il suo primo Oscar grazie alla sua commovente interpretazione in Hamnet per il ruolo di Agnes, moglie di William Shakespeare, nel film diretto da Chloé Zhao. Buckley, irlandese, aveva già dominato la stagione dei premi prima della cerimonia di domenica, vincendo […] L'articolo “Dedico questo premio allo splendido caos che è il cuore di una madre”, il trionfo di Jessie Buckley agli Oscar 2026 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Prima volta seduto in sala, vero Ted?”, la battuta più esilarante degli Oscar 2026 è contro il patron di Netflix
    “Prima volta seduto in sala, vero Ted?”. È la battuta più esilarante della Notte degli Oscar 2026 che ha visto trionfare P.T. Anderson e il suo film Una battaglia dopo l’altra. Ed è il conduttore Conan O’Brien a dirla nel suo classico monologo di apertura. Tra l’ennesimo tormentone su Timothée Chalamet (“La sicurezza è molto […] L'articolo “Prima volta seduto in sala, vero Ted?”, la battuta più esilarante degli Oscar 2026 è contro il patron di Netflix proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il mio cowboy intellettuale”, Barbra Streisand commuove gli Oscar 2026 ricordando Robert Redford
    “Il mio cowboy intellettuale”. Barbra Streisand ricorda Robert Redford (morto il 16 settembre 2025) e grondano lacrime. Giusto a metà della cerimonia degli Oscar 2026, a chiudere il momento In Memoriam, dove tra gli altri sono stati ricordati Diane Keaton, Claudia Cardinale e Robert Duvall, ecco l’attimo più atteso e commovente. A ricordare la leggenda […] L'articolo “Il mio cowboy intellettuale”, Barbra Streisand commuove gli Oscar 2026 ricordando Robert Redford proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cosa può accadere con un referto in ritardo di due mesi. Un racconto immaginario
    Questo è un racconto immaginario. Di un paese immaginario, di persone immaginarie che ci dimostrano, una volta di più, che occorre impegnarsi tutti insieme per cambiare la sanità. Troppo moderna, troppo dipendente dai risultati e dal guadagno. Si perde l’empatia. Si perdono i tempi. Il 17 ottobre 2025 la figlia comunica al padre che diventerà […] L'articolo Cosa può accadere con un referto in ritardo di due mesi. Un racconto immaginario proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tra gli argomenti del No al referendum citiamo anche i precari dell’Ufficio del processo
    di Susanna Mariani Solo saltuariamente e con scarsa enfasi trovo nella discussione a sostegno del No, un riferimento alla stabilizzazione dei precari dell’Ufficio del Processo (UPP), che sono laureati in Legge, vincitori di un concorso nazionale, e che sono stati assunti con contratti a tempo determinato con finanziamento del Pnrr. Il dottor Gratteri ultimamente in […] L'articolo Tra gli argomenti del No al referendum citiamo anche i precari dell’Ufficio del processo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chi lavora per la pace? Ecco la mappa del disarmo e della nonviolenza in Italia
    “Sono stato ingannato nella mia giovinezza, e sono stato ingannato anche da coloro che sapevano che ero giovane. Erano perfettamente informati. Sapevano che avevo vent’anni. Era scritto nei loro registri. Loro, invece, erano uomini, invecchiati, che conoscevano la vita e le astuzie, e che sapevano esattamente cosa bisogna dire ai ragazzi di vent’anni affinché accettino […] L'articolo Chi lavora per la pace? Ecco la mappa del disarmo e della nonviolenza in Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “No alla guerra. Palestina libera”, l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem
    “No alla guerra. Palestina libera”. Il vero anelito politico alla 98esima Notte degli Oscar lo porta Javier Bardem. L’attore spagnolo, ormai leader mondiale pro Pal tra i propri colleghi a tutti gli effetti, sale sul palco del Dolby Theatre per premiare il miglior film internazionale: il Sentimental Value del regista “nerd” (sua definizione, ndr) Joachim […] L'articolo “No alla guerra. Palestina libera”, l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “E ora andiamo a prenderci un Martini”, P.T. Anderson trionfa agli Oscar 2026 con la “farsa” anti Trump di Una battaglia dopo l’altra
    “E ora andiamo a prenderci un Martini”. Dopo la rivoluzione per i migranti una sosta al bar degli Oscar è d’obbligo. Una battaglia dopo l’altra sopravanza Sinners di un paio di Oscar – 6 a 4 alla fine – e P.T. Anderson si concede la pausa relax da semi trionfatore. La grottesca farsa anti Trump […] L'articolo “E ora andiamo a prenderci un Martini”, P.T. Anderson trionfa agli Oscar 2026 con la “farsa” anti Trump di Una battaglia dopo l’altra proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Utilizzate anche il solito sistema clientelare”: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d’Italia
    “Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”. A […] L'articolo “Utilizzate anche il solito sistema clientelare”: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d’Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump spinge gli alleati in guerra: “Esigiamo supporto militare a Hormuz”. L’Europa prende tempo, Tajani: “Non siamo coinvolti”
    L’Europa fa finta di non sentire, così Donald Trump fa alzare la voce all’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, nel tentativo di coinvolgere nella protezione delle navi che transitano da Hormuz anche gli alleati. “Il presidente Trump si rivolge al mondo intero, affermando che l’intera comunità globale è coinvolta – ha affermato il diplomatico […] L'articolo Trump spinge gli alleati in guerra: “Esigiamo supporto militare a Hormuz”. L’Europa prende tempo, Tajani: “Non siamo coinvolti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Target soccorritori, la dottrina Gaza applicata in Libano
    Sono dodici, tra personale medico e paramedico, i morti di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil. Israele ha mirato e colpito il centro medico nel quale erano in servizio […] The post Target soccorritori, la dottrina Gaza applicata in Libano first appeared on il manifesto.
  • Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia
    I fanatismi complementari che si adoperano, dietro al populismo di Donald Trump, per rivoluzionare la società a loro somiglianza, trovano in Peter Thiel un anello di congiunzione fra cristo nazionalismo […] The post Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia first appeared on il manifesto.
  • In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra
    Un No che sono tre: «Al referendum, alla guerra e al governo liberticida». In 20mila hanno attraversato ieri Roma nel corteo organizzato dal comitato per il «No sociale», promosso da […] The post In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra first appeared on il manifesto.
  • La Fifa del “king” è grande e Infantino è il suo profeta
    I Campionati mondiali di calcio maschili che cominciano tra tre mesi negli Stati Uniti, in Canada e Messico, saranno i più politici e politicizzati di sempre, più di quelli del […] The post La Fifa del “king” è grande e Infantino è il suo profeta first appeared on il manifesto.
  • Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto
    I venti di guerra in Iran, con l’estensione del conflitto a tutta la regione mediorientale, e la morte di un militare francese nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia […] The post Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto first appeared on il manifesto.
  • Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran
    Svanita l’illusione di una vittoria facile, gli Usa si trovano di fronte a una realtà diversa. L’operazione militare è diventata un evento sismico le cui onde d’urto stanno colpendo le […] The post Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran first appeared on il manifesto.
  • Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo
    A sentirli parlare, non sembrerebbero nemmeno parte della stessa coalizione, figurarsi dello stesso governo. A pochi giorni dall’invito di Giorgia Meloni alle opposizioni a costruire un tavolo a Palazzo Chigi […] The post Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo first appeared on il manifesto.
  • Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici
    Nel Settecento neoclassico inglese, il grande Gibbon, seduto su una pietra del Campidoglio, contemplò le grandiose rovine romane, ascoltando quel muto ma potente dettato. «Felicità è la parola che viene […] The post Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici first appeared on il manifesto.
  • Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato
    Fermo illegittimo e ministero condannato. È finita così la causa davanti al tribunale di Ragusa tra Viminale e ong Sea Eye per la detenzione della nave umanitaria nel porto di […] The post Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato first appeared on il manifesto.
  • ÒDIO: il senso delle parole ovvero cosa significa essere umani
    «In Ruanda non ci era permesso di odiare. Potevamo solo accettare, soffrire e perdonare». «L’odio, sì, a scuola c’erano dei ragazzi che mi bullizzavano. J’ho menato. E hanno smesso». «Guardate […] The post ÒDIO: il senso delle parole ovvero cosa significa essere umani first appeared on il manifesto.
  • Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda
    Per il presidente dell’Anm Cesare Parodi la magistratura «non è un contropotere» ma «un presidio», cioè «l’ultimo chilometro della democrazia, quello in cui il cittadino chiede protezione di fronte a […] The post Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda first appeared on il manifesto.
  • «Gaza», un’astrazione di Ellsworth Kelly
    Nel 1956 Ellsworth Kelly (1923-2015) lavora per più di tre mesi a un grande olio su tela (228.1 x 200.7 cm) costituto da quattro pannelli disuguali e congiunti. Il pannello […] The post «Gaza», un’astrazione di Ellsworth Kelly first appeared on il manifesto.
  • Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam
    Dall’uccisione del leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, da parte di Israele e Stati Uniti, le preoccupazioni per la sicurezza delle comunità ebraiche nel mondo sono aumentate. Dopo l’attacco giovedì scorso […] The post Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam first appeared on il manifesto.
  • «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana»
    L’Angelicum ha smentito, con un secco comunicato. Il «presunto evento» con Peter Thiel alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino «non si svolgerà presso l’Angelicum e non rientra in alcuna nostra […] The post «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana» first appeared on il manifesto.
  • «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo»
    I sondaggi sono chiari. La maggior parte degli israeliani, tra il 70 e l’80%, appoggia la guerra di Netanyahu e Trump contro l’Iran. Gli altri nutrono dubbi, a vari livelli […] The post «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo» first appeared on il manifesto.
  • William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile
    Una serie di curiose, cangianti questioni di ordine tematico e tipologico vengono messe a tema in  The Edge of Running Water pubblicato nel 1939 da William Sloane, in chiusura di […] The post William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile first appeared on il manifesto.
  • Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio
    Esce nella traduzione di Massimo Bacigalupo Vita nova (il Saggiatore «La Cultura», testo originale a fronte, pp. 137, euro 17,00), ennesima raccolta poetica di Louise Glück (1943-2023). Con l’eccezione delle […] The post Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio first appeared on il manifesto.
  • L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario
    Sarà anche la guerra dell’intelligenza artificiale, in cui gli obiettivi sono analizzati nei data center prima di essere assegnati a piloti, lanciamissili e droni. Ma le infrastrutture civili, come dimostra […] The post L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario first appeared on il manifesto.
  • Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi
    Jürgen Habermas è stato uno dei più grandi pensatori del ventesimo e del ventunesimo secolo. La sua opera ha pochi eguali per vastità e profondità. Nella sua lunga vita di […] The post Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi first appeared on il manifesto.
  • Stanislaw Lem, affidabili versioni del pianeta Estia
    Forma narrativa paradossalmente informe, il romanzo è una scrittura ibrida fin dalla nascita, che prende dai libri di viaggio, dalla storiografia classica, dal teatro (i dialoghi), dalla memorialistica, e strada […] The post Stanislaw Lem, affidabili versioni del pianeta Estia first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigiano
    Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, era atteso ieri al convegno di Magistratura democratica. Avrebbe dovuto intervenire … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il soft power americano anti Europa
    Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata dall’Amministrazione Trump come direttrice dell’Agency for Global Media, l’agenzia federale indipendente che si occupa di informazione e che è considerata uno dei pilastri del soft power americano, esercitato attraverso media come Voice of America e Radio Free Europe. Le campagne di efficienza – che sarebbe meglio definire una pulizia ideologica – dell’Amministrazione Trump hanno travolto tutte le agenzie del soft power, come quella degli aiuti internazionali, UsAid, e come questa dell’informazione, ma i dipendenti di Voice of America licenziati in massa hanno fatto ricorso e qualche giorno fa hanno […]
  • Renzi, di’ qualcosa sul referendum
    "Esponiti, rispondi, di’ una cosa di sinistra, di’ una cosa anche non di sinistra, ma di’ qualcosa!”. Così inveiva Nanni Moretti in “Aprile” nei confronti di un D’Alema silente in un dibattito con Berlusconi. Lo stesso appello viene da farlo a Matteo Renzi, a proposito del referendum costituzionale sulla magistratura. Italia viva si è astenuta nelle quattro letture parlamentari della legge: un equilibrismo tra le anime del partito, tra la spinta a costruire l’alleanza con il Campo largo e quella riformista favorevole alla separazione delle carriere. Questa ambiguità, sul piano formale giustificata dal fatto che la riforma Nordio è stata […]
  • Lo scontro sull'Ets in Consiglio europeo
    Sull'Ets l'Europa si è divisa in due verso il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo dove si deciderà se dare il mandato politico per una riforma o sospensione. Da un lato almeno undici governi, con l’Italia in testa, che chiedono di congelare il sistema di scambio delle emissioni finché non verrà riformato. Dall'altro otto paesi – Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Olanda – che hanno firmato mercoledì un non-paper in cui definiscono l'Ets "la pietra angolare della politica climatica europea": per loro sospendere l’Ets sarebbe “un passo indietro molto preoccupante”. Questo perché penalizzerebbe chi ha già […]
  • Far viaggiare i soldi. Lezioni di Panetta sui pagamenti digitali
    I pagamenti internazionali sono uno dei grandi paradossi dell’economia globale. Viviamo in un mondo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, ma il denaro che attraversa i confini spesso con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance?
    Durante un comizio in Kentucky, Donald Trump ha chiesto agli elettori la loro opinione sul segretario di stato Marco Rubio, che lui apprezza molto. La folla ha risposto con un’ovazione. &nb… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il tempo del nucleare è adesso
    La prima fase di espansione dell’energia nucleare ricevette un decisivo impulso dalle crisi petrolifere degli anni Settanta: nel 1970 complessivamente gli attuali stati membri dell’Unione europea p… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Cordate farlocche, gestione disastrosa, futuro cupo. Cosa resta di Ilva
    Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico, almeno in teoria, a volte ricorda i violinisti del Titanic, quelli che continuavano a suonare mentre la nave affondava. Allo stesso … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La benzina dell’inflazione
    Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau…. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La fuga delle calciatrici iraniane in Australia e una lezione sui regimi 
    Scappare da un regime non è mai cosa facile, anche quando si è all’estero. I regimi conoscono la lingua del ricatto, della menzogna, dell’intimidazione. Tutti usano gli stessi metodi. È per questo … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Riserve di petrolio per comprare tempo
    Ieri l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche detenute dai trentadue stati membri… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Keir Starmer stretto tra l’errore su Mandelson e la ragionevolezza sulla crisi iraniana  
    Mentre le gare di purezza procedono all’infinito, sotto il cielo britannico la domanda vera è una e riguarda la capacità di giudizio del premier, Keir Starmer: sapeva che nominare Peter Mandelson c… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa di Mps di fronte alla Bce
    Il cda di Monte dei Paschi si prepara a rispondere ai rilievi della Bce sulle nomine dei consiglieri e a eleggere i nuovi vertici della banca… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Nuovo capitolo gogoliano della guerra edilizia della procura di Milano. Il reato di “buona fede”
    Le inchieste milanesi sull’edilizia (più che sull’urbanistica: ormai anche i pm hanno realizzato che il reato di urbanistica non esis… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Accisa mobile, ma con un senso
    Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata
       L’Iran “sta perdendo malamente”, ha detto il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, in una con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Von der Leyen seppellisce l’ordine globale
      Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ieri si è allineata al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il Pentagono in tribunale su ricorso di Anthropic
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  • La sinfonia del terrore antisemita, da Toronto a Liegi
      Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma d… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il vuoto normativo che fa male alla salute
    Esistono emergenze che esplodono all’improvviso e altre che si annunciano con largo anticipo, attraverso segnali chiari e ripetuti che qualcuno sceglie di non raccogliere. Il blocco dei da… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

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Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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16 Marzo 2026

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