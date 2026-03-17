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Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
17 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Cuore bruciato, la Regione dispone ispezione nell’azienda ospedaliera: “Quadro di gravi criticità”
    La Regione Campania ha disposto un’ispezione nell’azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende l’ospedale Monaldi, la struttura dove è stato effettuato il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo. “L’accertamento avviato nelle scorse settimane ha restituito un quadro estremamente preoccupante”, ha spiegato il presidente della Regione, Roberto Fico, annunciando un primo pacchetto di misure. Anzitutto, […] L'articolo Cuore bruciato, la Regione dispone ispezione nell’azienda ospedaliera: “Quadro di gravi criticità” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • RadioRai, Annalisa Chirico nella bufera. Il Comitato di redazione: “Militante per il Sì al Referendum”
    Una vicenda “preoccupante” che segna “l’ennesimo grave episodio” in una Rai che “sta diventando una sorta di Radio del regime di tele Meloni”. È l’accusa dei parlamentari del Pd della Commissione di Vigilanza Rai nei confronti dei “comportamenti” di Annalisa Chirico. E ora i dem – come anche il Comitato di redazione del Giornale Radio […] L'articolo RadioRai, Annalisa Chirico nella bufera. Il Comitato di redazione: “Militante per il Sì al Referendum” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump: “Macron? Su una scala da 0 a 10, gli do 8. Credo che ci aiuterà con lo Stretto di Hormuz”
    “Penso che aiuterà”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda su un eventuale ruolo della Francia per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Trump ha confermato di aver avuto ieri un colloquio telefonico con Emmanual Macron. “Su una scala da 0 a 10, lui è […] L'articolo Trump: “Macron? Su una scala da 0 a 10, gli do 8. Credo che ci aiuterà con lo Stretto di Hormuz” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, l’avvocato esperto di processi ambientali: “La riforma Nordio lascia indifese le vittime dei reati. A rischio le sentenze più coraggiose”
    “Nel mio lavoro ho rappresentato tanti cittadini, associazioni, comitati vittime di disastri ambientali e inquinamento. E oggi sono seriamente preoccupato che la Riforma possa lasciare queste persone senza difesa e comunque indebolite”. Matteo Ceruti, avvocato di Rovigo, è uno dei massimi esperti dei processi per la tutela dell’ambiente e della salute. Nella sua carriera, tra […] L'articolo Referendum, l’avvocato esperto di processi ambientali: “La riforma Nordio lascia indifese le vittime dei reati. A rischio le sentenze più coraggiose” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il caso delle calciatrici iraniane, portate via dall’Australia dopo il ritiro della richiesta d’asilo: “Minacciate le loro famiglie”
    La storia delle calciatrici iraniane che avevano chiesto asilo in Australia dopo essere scappate dall’hotel in cui alloggiava la Nazionale si sta chiudendo nel modo più inquietante. Una dopo l’altra, quasi tutte hanno ritirato la richiesta di protezione internazionale e sono state portate fuori dal Paese, in Malesia. Mentre le attiviste denunciano minacce e pressioni […] L'articolo Il caso delle calciatrici iraniane, portate via dall’Australia dopo il ritiro della richiesta d’asilo: “Minacciate le loro famiglie” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Roma, militare Usa aggredisce un carabiniere ma evita l’arresto: denunciato a piede libero
    Se fosse stato un “balordo”, magari africano o dell’Est europeo, peggio ancora un “anarchico”, forse l’avrebbero arrestato. E in questi tempi di ossessioni securitarie, avrebbe senz’altro avuto l’onore delle cronache, almeno quelle locali. Invece a Roma non si è saputo niente del militare statunitense, un 22enne dal cognome italiano “in evidente stato di alterazione” e […] L'articolo Roma, militare Usa aggredisce un carabiniere ma evita l’arresto: denunciato a piede libero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Riforma della giustizia? Tecnicamente è un disastro, l’Alta corte non potrà destituire i magistrati”: l’analisi del procuratore di Bari
    “La riforma è scritta male, tecnicamente è un disastro“. Lo ha detto il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, intervistato nel corso di una diretta YouTube dal direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, e dal giornalista Paolo Frosina. Il riferimento è al “pasticcio” (parola adoperata da Rossi) per cui, stando […] L'articolo “Riforma della giustizia? Tecnicamente è un disastro, l’Alta corte non potrà destituire i magistrati”: l’analisi del procuratore di Bari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, FdI tiene Santanchè lontana dalla campagna elettorale. Assente anche al comizio di Milano
    Giovedì pomeriggio al teatro Parenti di Milano, dove la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo primo e unico comizio in vista del referendum del 22-23 marzo, spiccava una assente d’eccezione: la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Non solo non era presente tra i tanti relatori, ma nemmeno ad ascoltare il dibatto in sala dove […] L'articolo Referendum, FdI tiene Santanchè lontana dalla campagna elettorale. Assente anche al comizio di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sono curioso di sapere su cosa indagherà la nuova commissione renziana anti-fake news
    In Senato nasce una nuova Commissione di inchiesta che darà la caccia alle fake-news: il vasto programma di intenti può nascondere intenzioni pericolose ed ancora una volta la vittima rischia di essere la libertà di informazione. Mentre da un lato la destra è impegnata, non da sola, a cambiare la Costituzione riducendo l’indipendenza della magistratura […] L'articolo Sono curioso di sapere su cosa indagherà la nuova commissione renziana anti-fake news proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni e Trump, un’alleanza a senso unico che lascia l’Italia ai margini
    di Rosamaria Fumarola Esiste un momento nel quale il riconoscimento dell’altro mette in discussione tutto ciò che si è. Succede quando si è ritenuto di adottare una strategia che garantisse la vittoria attraverso un assoluto asservimento all’altro. Persino nelle dinamiche dei rapporti esclusivamente privati e che, per questa loro natura, non producono conseguenze che riguardano […] L'articolo Meloni e Trump, un’alleanza a senso unico che lascia l’Italia ai margini proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri”: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghi
    Nuove accuse a Carmelo Cinturrino e altri due poliziotti del commissariato di Mecenate indagati. Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano, nata dall’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antispaccio. Ora a Cinturrino viene contestata anche “l’aggravante della premeditazione”. In sostanza, secondo l’accusa, progettò di assassinare Mansouri. […] L'articolo “Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri”: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Votare è un mio diritto, ma posso esercitarlo solo se ho i soldi”: la protesta di una studentessa fuori dal ministero della Giustizia
    Questa mattina Veronica, studentessa di 23 anni dell’Università La Sapienza, è in protesta davanti al ministero della Giustizia di via Arenula. Ha con sé un cartello con scritto “sono una studentessa fuorisede e vorrei votare”. Veronica, che studia Cooperazione internazionale, pur lavorando, infatti non riuscirà a tornare a casa per votare e il governo non […] L'articolo “Votare è un mio diritto, ma posso esercitarlo solo se ho i soldi”: la protesta di una studentessa fuori dal ministero della Giustizia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lezioni americane: la benzina a 6 dollari, gli effetti della guerra di Trump. Ne parlano Peter Gomez e Loretta Napoleoni
    Alle 18 torna “Lezioni Americane” con Loretta Napoleoni e Peter Gomez. L’attacco all’Iran fa sentire i suoi effetti anche sull’economia americana. In alcune aree del paese la benzina alla pompa è arrivata a costare 6 dollari al gallone, un prezzo molto superiore a quello a cui sono abituati gli americani. Mentre i prezzi del combustibile […] L'articolo Lezioni americane: la benzina a 6 dollari, gli effetti della guerra di Trump. Ne parlano Peter Gomez e Loretta Napoleoni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Famiglia nel bosco, La Russa riceverà in Senato i genitori poco dopo il referendum. Pd e M5s: “Becera propaganda”
    Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia del bosco“, saranno ricevuti mercoledì 25 marzo al Senato dal presidente Ignazio La Russa. Mentre si fa sempre più concreto il possibile affidamento dei tre bambini al padre, con il trasferimento nella nuova casa pronta ad accogliere la famiglia, la vicenda si fa sempre più […] L'articolo Famiglia nel bosco, La Russa riceverà in Senato i genitori poco dopo il referendum. Pd e M5s: “Becera propaganda” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Guerra in Iran, la MotoGp rinvia il Gran Premio del Qatar: cambia il finale di stagione
    Anche la MotoGp deve fare i conti con la guerra scatenata da Usa e Israele in Iran, che si è ben presto estesa al Medio Oriente e non accenna a trovare una soluzione diplomatica. Se la Formula 1 ha scelto di cancellare dal suo calendario i gran premi di Bahrein e Arabia Saudita, la MotoGp […] L'articolo Guerra in Iran, la MotoGp rinvia il Gran Premio del Qatar: cambia il finale di stagione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ma come si indossano gli AirPods? C’è chi propone su X una alternativa e il dibattito diventa virale, ma la verità ufficiale rimane solo una
    Tutto nasce da una foto e da un utente di X che sostiene che, sino ad oggi, tutti hanno sbagliato a indossare gli auricolari Apple. Secondo lui, la maggior parte degli utenti li spinge semplicemente nelle orecchie, mentre il modo corretto è ruotarli leggermente in modo che lo stelo sia inclinato perpendicolarmente, in avanti verso […] L'articolo Ma come si indossano gli AirPods? C’è chi propone su X una alternativa e il dibattito diventa virale, ma la verità ufficiale rimane solo una proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, la protesta di Veronica davanti al ministero della Giustizia: “Fate votare noi studenti fuorisede”
    È rimasta in protesta per tutta la mattina davanti al ministero della Giustizia, a Roma: nelle mani un cartello con scritto “Sono una studentessa fuori sede e vorrei votare”, ha scritto anche una lettera al presidente della Repubblica. Poi le hanno intimato di andar via. “Sarei voluta rimanere lì tutto il giorno, però a un […] L'articolo Referendum, la protesta di Veronica davanti al ministero della Giustizia: “Fate votare noi studenti fuorisede” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Numeri verdi fasulli e finti poliziotti per svuotare i conti: ecco le truffe informatiche del clan Mazzarella
    Il racconto di una delle truffe informatiche meglio riuscite del clan Mazzarella arriva dalla Toscana, da Lucca. Una mattina del marzo 2024 un signore si presenta ai carabinieri e spiega come lo hanno ripulito di 48.500 euro. In mattinata aveva ricevuto dal numero verde Bnl una telefonata di un sedicente dipendente, che gli chiedeva se […] L'articolo Numeri verdi fasulli e finti poliziotti per svuotare i conti: ecco le truffe informatiche del clan Mazzarella proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno”: il principe William pubblica una foto inedita con Lady Diana e commuove tutti
    Tra i ricordi che il tempo non può cancellare spunta una fotografia che racconta un legame senza tempo. Il Principe di Galles William ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto inedita di sua madre Diana per la festa della mamma. Lo riporta la BBC: l’immagine, proveniente dalla collezione privata della famiglia, è stata scattata […] L'articolo “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno”: il principe William pubblica una foto inedita con Lady Diana e commuove tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il No al referendum di domenica sarà anche al governo e al trionfo della legge della giungla
    Stiamo vivendo un momento estremamente pericoloso della storia sia nazionale che mondiale. Il pericolo deriva dai sussulti sanguinosi dell’agonia dell’Occidente, che usa guerre e genocidi per difendere la sua egemonia globale in fase di avanzato tramonto. Si ha in effetti la sgradevole impressione che i nostri destini e quelli del pianeta siano nelle mani di […] L'articolo Il No al referendum di domenica sarà anche al governo e al trionfo della legge della giungla proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar, 6 statuette
    Gli oltre 10 mila membri dell’Academy incoronano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson come miglior film del 2025 e miglior regia, con sei statuette. Si tratta del primo […] The post Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar, 6 statuette first appeared on il manifesto.
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    Sono dodici, tra personale medico e paramedico, i morti di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil. Israele ha mirato e colpito il centro medico nel quale erano in servizio […] The post Target soccorritori, la dottrina Gaza applicata in Libano first appeared on il manifesto.
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    I fanatismi complementari che si adoperano, dietro al populismo di Donald Trump, per rivoluzionare la società a loro somiglianza, trovano in Peter Thiel un anello di congiunzione fra cristo nazionalismo […] The post Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia first appeared on il manifesto.
  • In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra
    Un No che sono tre: «Al referendum, alla guerra e al governo liberticida». In 20mila hanno attraversato ieri Roma nel corteo organizzato dal comitato per il «No sociale», promosso da […] The post In 20 mila per un No sociale al referendum e alla guerra first appeared on il manifesto.
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  • Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto
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  • Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran
    Svanita l’illusione di una vittoria facile, gli Usa si trovano di fronte a una realtà diversa. L’operazione militare è diventata un evento sismico le cui onde d’urto stanno colpendo le […] The post Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran first appeared on il manifesto.
  • Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo
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  • Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato
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    Per il presidente dell’Anm Cesare Parodi la magistratura «non è un contropotere» ma «un presidio», cioè «l’ultimo chilometro della democrazia, quello in cui il cittadino chiede protezione di fronte a […] The post Toghe nere, contropoteri e «sangue». Un impaurito weekend di propaganda first appeared on il manifesto.
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    Nel 1956 Ellsworth Kelly (1923-2015) lavora per più di tre mesi a un grande olio su tela (228.1 x 200.7 cm) costituto da quattro pannelli disuguali e congiunti. Il pannello […] The post «Gaza», un’astrazione di Ellsworth Kelly first appeared on il manifesto.
  • Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam
    Dall’uccisione del leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, da parte di Israele e Stati Uniti, le preoccupazioni per la sicurezza delle comunità ebraiche nel mondo sono aumentate. Dopo l’attacco giovedì scorso […] The post Attacchi antisemiti, prima Rotterdam ieri Amsterdam first appeared on il manifesto.
  • «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana»
    L’Angelicum ha smentito, con un secco comunicato. Il «presunto evento» con Peter Thiel alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino «non si svolgerà presso l’Angelicum e non rientra in alcuna nostra […] The post «Un fronte comune contro l’idea di famiglia umana» first appeared on il manifesto.
  • «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo»
    I sondaggi sono chiari. La maggior parte degli israeliani, tra il 70 e l’80%, appoggia la guerra di Netanyahu e Trump contro l’Iran. Gli altri nutrono dubbi, a vari livelli […] The post «Devi amare la guerra. Ce lo gridano sempre, non lo accettiamo» first appeared on il manifesto.
  • William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile
    Una serie di curiose, cangianti questioni di ordine tematico e tipologico vengono messe a tema in  The Edge of Running Water pubblicato nel 1939 da William Sloane, in chiusura di […] The post William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile first appeared on il manifesto.
  • Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio
    Esce nella traduzione di Massimo Bacigalupo Vita nova (il Saggiatore «La Cultura», testo originale a fronte, pp. 137, euro 17,00), ennesima raccolta poetica di Louise Glück (1943-2023). Con l’eccezione delle […] The post Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio first appeared on il manifesto.
  • L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario
    Sarà anche la guerra dell’intelligenza artificiale, in cui gli obiettivi sono analizzati nei data center prima di essere assegnati a piloti, lanciamissili e droni. Ma le infrastrutture civili, come dimostra […] The post L’Oms denuncia e si appella al diritto umanitario first appeared on il manifesto.
  • Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi
    Jürgen Habermas è stato uno dei più grandi pensatori del ventesimo e del ventunesimo secolo. La sua opera ha pochi eguali per vastità e profondità. Nella sua lunga vita di […] The post Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

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Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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17 Marzo 2026

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