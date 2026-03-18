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Barcellona-Newcastle: ritorno ottavi Champions League, dove vederla e ultime notizie

Barcellona-Newcastle è il ritorno degli ottavi di Champions League: si gioca al Camp Nou dopo l’1-1 dell’andata. Scopri orario, dove vederla in tv e streaming su Sky e NOW e il contesto della sfida decisiva per l’accesso ai quarti di finale.

Pubblicato da
REDAZIONE
18 Marzo 2026

Barcellona-Newcastle

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Newcastle United si gioca mercoledì 18 marzo alle 18:45 al Camp Nou. Dopo l’1-1 dell’andata, la sfida è completamente aperta e decisiva per l’accesso ai quarti.

Da una parte ci sono i catalani, cinque volte campioni d’Europa, dall’altra un Newcastle in crescita, reduce anche dalla vittoria della Coppa di Lega inglese 2025. Il match promette quindi equilibrio e intensità, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dell’occasione.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (203) e Sky Sport (254), e disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

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Conclusione

In definitiva, Barcellona-Newcastle si preannuncia come una sfida apertissima e decisiva, con entrambe le squadre pronte a giocarsi tutto per un posto nei quarti di finale. Dopo il pareggio dell’andata, ogni dettaglio potrà fare la differenza in una gara che promette intensità, qualità e spettacolo fino all’ultimo minuto. (La redazione)

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