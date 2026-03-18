Eurovision Song Contest 2026: dove si svolge, quando va in onda, partecipanti e diretta TV

L’Eurovision Song Contest 2026 rappresenta la 70ª edizione della storica competizione musicale europea. L’evento si terrà a Vienna, in Austria, dopo la vittoria del paese nell’edizione precedente. L’organizzazione ha già definito struttura, conduzione e regolamento, offrendo un quadro chiaro per il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dove e quando si svolge l’Eurovision 2026

L’edizione 2026 si terrà presso la Wiener Stadthalle di Vienna, confermata ufficialmente come sede dell’evento. Si tratta della terza volta che la capitale austriaca ospita la manifestazione, dopo le edizioni del 1967 e del 2015.

Le date ufficiali sono già stabilite:

Prima semifinale: 12 maggio 2026

12 maggio 2026 Seconda semifinale: 14 maggio 2026

14 maggio 2026 Finale: 16 maggio 2026

Come avviene dal 2008, il concorso sarà suddiviso in due semifinali e una finale, con un totale di 20 paesi qualificati dalle semifinali, a cui si aggiungeranno i finalisti di diritto.

La scelta di Vienna è arrivata al termine di un processo di selezione che ha coinvolto diverse città austriache. Tuttavia, alcune candidature sono state ritirate per motivi economici o tecnici, mentre altre non soddisfacevano i requisiti richiesti. Di conseguenza, la capitale è stata confermata come sede definitiva nell’agosto 2025.

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Organizzazione, scenografia e conduzione

L’organizzazione dell’evento è stata definita già nel giugno 2025, con un team articolato che copre ogni aspetto produttivo. Michael Krön ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo, mentre la regia sarà affidata a Stefan Zechner. A loro si affiancano figure chiave come Daniel Hack per la direzione artistica e Christine Tichy per la produzione tecnica.

Per quanto riguarda la scenografia, il progetto è stato presentato nel dicembre 2025 ed è firmato da Florian Wieder, già autore di numerose edizioni precedenti. Il palco si ispira alla secessione viennese ed è caratterizzato da una grande struttura centrale a LED, circondata da un arco luminoso e da elementi sopraelevati che creano un impatto visivo articolato.

La conduzione sarà affidata a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, scelti per guidare le tre serate principali del concorso. Entrambi provengono dal panorama televisivo e artistico austriaco, garantendo una gestione coerente con il contesto dell’evento.

Sistema di voto e novità regolamentari

Il sistema di voto per l’edizione 2026 introduce alcune modifiche rispetto agli anni più recenti. In primo luogo, torna il voto delle giurie nazionali anche nelle semifinali, affiancando il televoto nella scelta dei paesi finalisti.

Inoltre, la composizione delle giurie viene ampliata:

i membri passano da cinque a sette componenti

è obbligatoria la presenza di due giurati tra i 18 e i 25 anni

viene richiesta una maggiore varietà di competenze professionali

Per quanto riguarda il televoto, il numero massimo di preferenze esprimibili online da ciascun utente viene ridotto da 20 a 10 voti.

Un’altra novità rilevante riguarda la promozione degli artisti. È stato infatti introdotto un regolamento che limita l’uso di campagne promozionali sproporzionate, soprattutto se realizzate da terze parti come enti pubblici o aziende.

Resta invariato lo slogan ufficiale “United by Music”, già utilizzato nelle edizioni precedenti. In occasione della 70ª edizione, è stato inoltre presentato un nuovo logo, accompagnato da un simbolo specifico chiamato Chameleon Heart, che richiama il tema visivo dell’anno.

Conclusione

L’Eurovision Song Contest 2026 si presenta come un’edizione strutturata e ben definita sotto ogni aspetto. Date, sede, organizzazione e regolamento delineano un evento che prosegue nel solco della tradizione, introducendo al tempo stesso alcuni aggiornamenti significativi. Vienna torna così al centro della scena musicale europea, pronta ad accogliere una nuova edizione della competizione.