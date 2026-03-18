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Rassegna stampa di oggi: le prime pagine dei quotidiani nazionali

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
18 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Tutto il potere finirà nelle mani dei Pasdaran
    L’uccisione del capo del Consiglio di sicurezza iraniano è un evento di portata strategica, destinata a influenzare lo scenario della guerra e gli equilibri politici interni del regime. Che ora andranno ulteriormente a vantaggio delle Guardie della rivoluzione. Proprio Larjiani è l’artefice dell’allargamento del conflitto in corso, trasformato da regionale a globale nella convinzione di poter mettere in difficoltà Trump
  • L’ingiustizia del referendum, il ministero di Nordio è fermo. E Meloni fa campagna da Fedez
    La premier copia il modello Trump e prova a conquistare i giovani che si informano sul web partecipando a Pulp podcast. Mantovano svelta il timore che «l’odio per il governo» possa far vincere il fronte del No
  • Una guerra senza prospettive, non c’è metodo nella follia di Trump
    Si continua a non capire quale sia l’obiettivo della guerra contro l’Iran, non il regime change, non la distruzione degli impianti nucleari e nemmeno la decapitazione della leadership degli ayatollah. E se il fine era la costruzione di un nuovo ordine mondiale, ora sembra piuttosto che siamo solo alla sua disarticolazione
  • Israele decapita Teheran, l’Idf: «Ucciso Larijani». Ma il regime non si piega
    Morti in un raid i capi della sicurezza nazionale e delle milizie paramilitari Basji. Khamenei jr rifiuta ogni ipotesi di negoziato: «Non è giunta l’ora della pace»
  • Invitando Mosca Buttafuoco sbaglia. Evviva Buttafuoco
    La scelta di Buttafuoco rischia di produrre l’effetto opposto a quello dichiarato: quando manca la libertà del contesto, anche la libertà dell’opera rischia di essere sequestrata dal potere che la esibisce. Ma c’è un secondo aspetto che questa vicenda consegna al dibattito pubblico. Ed è che Buttafuoco, nominato dal governo Meloni, non si è comportato da vassallo o semplice esecutore come altri nominati
  • Iran, se ne va il capo dell’antiterrorismo. Trump prende schiaffi anche dai Maga
    Le improvvise dimissioni di Joe Kent, vicinissimo a Tucker Carlson: «Non posso in coscienza sostenere questo conflitto». Il presidente intanto insulta gli alleati che si rifiutano di pattugliare Hormuz e delira: «Non ho paura di un altro Vietnam». Poi rinvia il vertice cruciale con Xi e annuncia che farà «quel che vuole» con Cuba
  • Resistenza russa alla Biennale: liti e nomine, Giuli circondato
    Inviata la documentazione al Mic, che sta setacciando tutto: «Nessuna norma violata». Il caso sta creando un ulteriore cortocircuito al Collegio romano, crocevia di tensioni
  • L’ombra di Boko Haram sul triplice attentato in Nigeria
    Lo stato del Borno cade in una nuova fase di terrore, che pare la risposta delle milizie islamiche alla mossa del presidente Bola Tinubu di rivolgersi agli Usa  
  • Afghanistan e Pakistan: le due anime dei talebani incendiano l’altro Oriente
    Raid pakistano su Kabul: oltre 400 morti, ma Islamabad nega. Dietro il conflitto non solo le dispute di confine: qui si abbatte anche l’onda lunga della guerra scatenata da Usa e Israele, tra separatisti manovrati dagli ayatollah e ribelli del Belucistan anti-sciiti sostenuti da Riad. E milioni di pachistani considerano Ali Khamenei un martire
  • Nessuno può toccare l’Uefa: Čeferin si tiene i privilegi fiscali e Israele rimane in campo
    Il massimo organismo calcistico europeo ha sede a Nyon, dove grazie al suo ruolo nella promozione della pace e nella lotta contro razzismo e discriminazioni beneficia di un’esenzione fiscale. Il Gran Consiglio del Canton Vaud ha respinto una risoluzione che, ritenendo l’Uefa complice dei crimini di Israele a Gaza, chiedeva la revoca degli sgravi e l’estromissione di Tel Aviv dalle competizioni. «Il presidente Čeferin non vuole sospendere Israele di sua iniziativa. Aspetta che qualcuno lo costringa», rivela una fonte dentro l’Uefa
  • La catastrofe tattica degli Stati Uniti in Iran
    Gli Usa stanno dando ancora prova di non saper gestire la propria strategia di disimpegno imperiale dal Medio Oriente. È iniziato un gioco del pollo con l’Iran dalle conseguenze a dir poco incerte
  • La morte della verità, effetti collaterali della guerra
    Tanto forte e diffusa è la sfiducia contemporanea nei confronti delle immagini che dovrebbero fotografare fedelmente la realtà, da generare le più disparate teorie del sospetto, come quella recente che riguarda la presunta (e celata) morte di Benjamin Netanyahu
  • Il No di Castagnetti e la battaglia dei popolari, a colpi di Leopoldo Elia e di Franco Marini
    L’ultimo segretario del Ppi sceglie il sito Domani d’Italia per schierarsi sul referendum costituzionale. L’appello in nome del giurista ex presidente della Corte costituzionale: firmano De Siervo, Patrizia Toia, Enzo Balboni, Giuseppe Sangiorgi, Lucio D’Ubaldo e una lunga serie di “amici”
  • Il paradosso europeo, tanta ricerca ma poca innovazione radicale
    Il rischio non è un declino scientifico del continente. Il rischio è più sottile: che l’Europa diventi la grande università del mondo, eccellente nei laboratori ma sempre meno capace di trasformare quella conoscenza in imprese, tecnologie e potere economico.
  • Un romanzo ottocentesco e postmoderno pieno di funamboliche avventure
    Non vi sarà più notte di Leonardo Colombati, tra i 79 proposti per lo Strega, è un romanzo ambizioso. La storia di Vasilij “Baz” Kozlov mescola realtà e finzione, un’odissea in cui la linea del tempo si spezza
  • La crisi energetica accende lo scontro sul prezzo del carbonio, von der Leyen media tra Meloni e Sanchez
    La riunione dei capi di stato e di governo del 19-20 marzo dovrà dirimere la spaccatura che si consuma sull’Emission trading system (Ets), il sistema europeo di debiti e crediti per le emissioni. La Commissione europea sembra orientata a difendere il meccanismo, aprendo però ad aggiustamenti in tempi rapidi. Il governo italiano ne chiede la sospensione
  • Quei luoghi “opachi” del potere
    La necessità delle mafie di perseguire relazioni senza rischi e di una parte delle classi dirigenti di servirsi dei rapporti con le mafie senza doverli rendere palesi (compresi alcuni apparati dei servizi segreti) ha imposto loro la scelta di luoghi sicuri di scambi di relazioni e di scambi di influenze
  • Scandalo chat AfD-Cdu, Weber al centro dello scandalo. L’ira di Merz
    Il cancelliere ha chiesto spiegazioni al capogruppo del Ppe al parlamento europeo dopo che lo scorso fine settimana sono state rivelate le chat in cui i popolari si mettevano d’accordo con l’estrema destra sulle posizioni da tenere in tema di politica migratoria. Se non ci saranno conseguenze, sarà l’ennesima crepa nell’alleanza anti-destre
  • Caro Rampelli, la scuola secondo la Costituzione non è un apparato ideologico dello Stato
    I deputati di maggioranza hanno consegnato, in un’interrogazione parlamentare, un elenco di quaranta scuole che non avrebbero commemorato il Giorno del ricordo con iniziative adeguate. Un’iniziativa che introduce un principio di sorveglianza politica sull’insegnamento che non trova corrispondenza in nessuna norma dell’ordinamento. Una mossa pericolosa, oltre che arrogante
  • Meloni impara da Trump. Per vincere il referendum va al podcast di Fedez
    La premier sarà ospite di Pulp Podcast per parlare di giustizia. La partecipazione ai podcast di influencer da milioni di follower è stata l’arma segreta del tycoon per vincere le presidenziali del 2024


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Referendum? Finalmente anche il centrodestra dice che la riforma Nordio non servirà ai cittadini”: l’incontro M5s a Brindisi
    “Questa è una riforma della giustizia che non serve ai cittadini, e che non entrerà nel cuore dei problemi. Il cuore dei problemi è il ritardo nel ricevere le sentenze”. Lo ha detto a Brindisi l’europarlamentare del Movimento 5 stelle Giuseppe Antoci partecipando ad un incontro nell’ambito delle iniziative per la campagna referendaria sulle ragioni […] L'articolo “Referendum? Finalmente anche il centrodestra dice che la riforma Nordio non servirà ai cittadini”: l’incontro M5s a Brindisi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, il nuovo testimonial per il Sì è Davide Lacerenza: l’ex re della Gintoneria ha patteggiato 4 anni per droga e prostituzione
    A sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia scende in campo un pezzo da 90. Non si tratta però di un esperto di diritto ma di Davide Lacerenza. L’ex titolare della Gintoneria fresco di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi – dopo essere stato arrestato nel marzo del 2025 per detenzione e […] L'articolo Referendum, il nuovo testimonial per il Sì è Davide Lacerenza: l’ex re della Gintoneria ha patteggiato 4 anni per droga e prostituzione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia
    Per tutta la SETTIMANA DEL NO ABBONATI a Il Fatto Quotidiano in digitale ad un prezzo speciale. Scopri qui l’offerta L'articolo Il volantino del No da scaricare, stampare e condividere. Ecco la guida del Fatto in 15 punti per il Referendum sulla Giustizia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Blackout totale a Cuba: proseguono i guasti alla rete elettrica dell’isola a causa delle sanzioni degli Stati Uniti
    L’intera isola di Cuba è rimasta senza elettricità a seguito di un blackout, come comunicato dalla compagnia statale Unión Eléctrica de Cuba (Une). Non è la prima volta che un’interruzione di corrente colpisce il Paese caraibico, che già da tempo subisce gravi difficoltà energetiche anche a causa dal blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti […] L'articolo Blackout totale a Cuba: proseguono i guasti alla rete elettrica dell’isola a causa delle sanzioni degli Stati Uniti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, prosegue la protesta degli studenti fuori sede davanti alla Camera. Avs: “Ostacolare il loro voto? Scelta politica”
    Prosegue la protesta degli studenti, oggi di fronte alla Camera dei deputati dopo il sit-in di ieri al Ministero della Giustizia, contro la mancata organizzazione per il voto ai fuori sede in occasione del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. La studentessa simbolo della protesta, Veronica, che ieri ha mandato una lettera al presidente della […] L'articolo Referendum, prosegue la protesta degli studenti fuori sede davanti alla Camera. Avs: “Ostacolare il loro voto? Scelta politica” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bufera sulla vignetta di Nordio che taglia i magistrati con l’ascia. Pd: “Inquietante”. Fdl: “Espressione di libertà”
    Se il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli pubblica sui social un fotomontaggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni travestita da paziente psichiatrica, per Fratelli d’Italia “non è satira né critica politica”. Anzi, per il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, quella immagine “è semplicemente linguaggio da hater”. Se però la Camera penale di […] L'articolo Bufera sulla vignetta di Nordio che taglia i magistrati con l’ascia. Pd: “Inquietante”. Fdl: “Espressione di libertà” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Huaweigate, interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare: è l’ex assistente dell’europarlamentare Martusciello
    Oltre quattro ore. Tanto è durato l’interrogatorio di Andrea Maellare, l’ex assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello coinvolto dalla Procura federale del Belgio nel cosiddetto scandalo Huaweigate. Nei giorni scorsi, Maellare ha ricevuto un avviso di garanzia e un invito a farsi interrogare perché è indagato nell’ambito dell’inchiesta “5G” per associazione a delinquere, corruzione […] L'articolo Huaweigate, interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare: è l’ex assistente dell’europarlamentare Martusciello proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Nordio: “Spero che l’affluenza sia la più alta possibile, tra il 50 e il 60%”. Grosso: “Sorteggio è asimmetrico e umiliante”
    “Spero che l’affluenza sia la più alta possibile, tra il 50 e il 60% almeno”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel confronto su SkyTg 24 con Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto dire NO, parlando del referendum di domenica e lunedì. “Mi aspetto un’affluenza intorno alla metà degli aventi diritto. Se vincesse […] L'articolo Referendum, Nordio: “Spero che l’affluenza sia la più alta possibile, tra il 50 e il 60%”. Grosso: “Sorteggio è asimmetrico e umiliante” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Realme 16 pro+ 5G: uno smartphone sorprendente che punta su autonomia, fotocamera e prestazioni
    Dopo alcuni giorni di utilizzo reale, il realme 16 Pro+ 5G si rivela uno smartphone equilibrato e convincente. Grande batteria, fotocamera da 200 MP e display molto luminoso lo rendono una delle sorprese più interessanti della fascia medio-alta usciti in questo periodo. Ci sono smartphone che sembrano spettacolari sulla carta ma che poi, nella vita […] L'articolo Realme 16 pro+ 5G: uno smartphone sorprendente che punta su autonomia, fotocamera e prestazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il referendum ci sarà e avrà il suo peso. Eppure la lotta vera comincia dopo
    Intanto, si va a votare. Non è un regalo e nemmeno un lusso. I dittatori (Trump, Putin, Mussolini) ammazzano la democrazia, ma non è cosi facile: si può fare solo se dorme, cioè se dormiamo pure io e tu. Secondo, c’è da capire su che cosa si vota. A volte è chiaro, a volte un […] L'articolo Il referendum ci sarà e avrà il suo peso. Eppure la lotta vera comincia dopo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tutti i miei No alla separazione delle carriere
    Al referendum di domenica e lunedì prossimi, voto No ma non già per affiancarmi a questa inguardabile sinistra atlantista e neoliberista e dare un assist alla stessa. Voto No ma non perché credo che il pubblico ministero attuale sia indipendente dall’esecutivo: i pm sono uomini e come tali hanno determinate convinzioni politiche e bene o […] L'articolo Tutti i miei No alla separazione delle carriere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dopo il caso Bastoni, gli arbitri giustificano la simulazione di Diao: “Da campo, per dinamica, quello di Wesley è un giallo sostenibile”
    Altra settimana, altre polemiche arbitrali, alimentate ulteriormente da “Open Var“, trasmissione su Dazn in cui gli arbitri spiegano le scelte del weekend. E se per Inter–Atalanta le dichiarazioni seguono la narrazione di questi giorni (“Dumfries si lascia cadere, giusto lasciar proseguire. Frattesi è rigore”), lo stesso non è accaduto per Como–Roma, dove a far discutere […] L'articolo Dopo il caso Bastoni, gli arbitri giustificano la simulazione di Diao: “Da campo, per dinamica, quello di Wesley è un giallo sostenibile” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il figlio adottivo di Raffaella Carrà? Era il suo bodyguard e lei si fidava di lui, poi è diventato l’assistente personale. Gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza”: parla l’ufficio stampa Angelo Perrone
    Continua a tenere banco la notizia del figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà, l’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni. La Fondazione dedicata alla conduttrice ha confermato: “L’adozione era finalizzata per proseguire le attività dell’artista”. Caterina Balivo a “La volta buona”, oggi 17 marzo, ha invitato nel suo salotto Angelo Perrone, ex ufficio stampa storico dell’artista […] L'articolo “Il figlio adottivo di Raffaella Carrà? Era il suo bodyguard e lei si fidava di lui, poi è diventato l’assistente personale. Gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza”: parla l’ufficio stampa Angelo Perrone proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Finire davanti alla magistratura è come avere un cancro, peggio di un plotone d’esecuzione”: bufera per le parole del senatore di FdI Zaffini
    È polemica per le parole del senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini. Dopo l’uscita della capa di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi, che ospite di una trasmissione ha invitato a “votare sì” al Referendum per “togliere di mezzo” la magistratura, paragonandola a un “plotone d’esecuzione“, il senatore ha rincarato la dose. “Io aggiungo che (quando […] L'articolo “Finire davanti alla magistratura è come avere un cancro, peggio di un plotone d’esecuzione”: bufera per le parole del senatore di FdI Zaffini proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • 2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega gli anni dei referendum costituzionali
    di Roberto Celante 2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega i referendum costituzionali di queste annate. Il primo si riferisce alla rinuncia della ricerca di un consenso trasversale in Parlamento. Considerando che il testo da modificare non era quello di una legge ordinaria, ma del patto sociale sul quale si fonda […] L'articolo 2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega gli anni dei referendum costituzionali proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Crolla strada nel Messinese per le forti piogge, disagi a Motta Camastra: il video dal drone
    Un tratto della Strada provinciale 6 è franato a Motta Camastra, in provincia di Messina. Il crollo si è verificato pochi metri prima dell’ingresso nel borgo arroccato sulle montagne della Valle dell’Alcantara, in concomitanza con l’ondata di intense piogge che sta investendo in queste ore la Sicilia nord-orientale. Le immagini dal drone mostrano la strada […] L'articolo Crolla strada nel Messinese per le forti piogge, disagi a Motta Camastra: il video dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Attacchi mortali dei cani: è vero che dipende dalla razza? Ecco cosa rivela lo studio su 54 casi avvenuti in Italia
    Un recente studio pubblicato sulla rivista Animals e realizzato da un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania ha analizzato in modo approfondito un tema che negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione mediatica e sociale: gli attacchi dei cani nei confronti degli esseri […] L'articolo Attacchi mortali dei cani: è vero che dipende dalla razza? Ecco cosa rivela lo studio su 54 casi avvenuti in Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Operai cinesi sfruttati”: Aspesi sotto controllo giudiziario. Il presidente indagato siede in altri importanti Cda
    Un solo audit nel 2023, nonostante tre dipendenti passassero spesso nella fabbrica di proprietà cinese alle quali era appaltata la produzione dei capi. Insomma, un “sistema fallace” e una “generalizzata carenza di modelli organizzativi” che ha generato “mancati controlli”, i quali “agevolano colposamente” lo sfruttamento scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza nei capannoni di […] L'articolo “Operai cinesi sfruttati”: Aspesi sotto controllo giudiziario. Il presidente indagato siede in altri importanti Cda proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meningite B, focolaio nel Regno Unito: due giovani morti e 15 casi confermati. Scattano vaccini e profilassi
    Due giovani morti, diversi ricoveri e un’intera comunità accademica sotto osservazione. Il focolaio di meningite acuta che ha colpito il Kent, nel sud dell’Inghilterra, è stato definito “senza precedenti” dal ministro della Sanità britannico Wes Streeting. Ma, al netto della gravità dei casi, gli esperti invitano a leggere i dati con attenzione e senza allarmismi. […] L'articolo Meningite B, focolaio nel Regno Unito: due giovani morti e 15 casi confermati. Scattano vaccini e profilassi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Medici di base, ne mancano 5700 in tutta Italia. La situazione peggiore in Lombardia
    Sempre più persone non hanno un medico di base a cui rivolgersi. E anche quando lo trovano – spesso lontano da casa – è già sottoposto a un carico di lavoro insopportabile. In tutto il Paese, mancano 5700 medici di famiglia, con significative differenze regionali. La situazione più critica è quella della Lombardia, dove ne […] L'articolo Medici di base, ne mancano 5700 in tutta Italia. La situazione peggiore in Lombardia proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Nella lunga notte degli Oscar blindata dai «conflitti globali»
    Niente grosse sorprese o grandi sbavature: la cerimonia per la novantottesima edizione degli Academy Awards si è svolta in un’atmosfera di elegante efficienza (sulla East Coast alle 11 si poteva […] The post Nella lunga notte degli Oscar blindata dai «conflitti globali» first appeared on il manifesto.
  • Corpo a corpo con l’immateriale
    È una bella notizia, quella del ritorno in libreria di Postmodernismo, ovvero, La logica culturale del tardo capitalismo (Einaudi, pp. 552, euro 30), probabilmente il testo più noto di Fredric […] The post Corpo a corpo con l’immateriale first appeared on il manifesto.
  • Trump: «Hormuz liberatelo voi»
    Diciassettesimo giorno di guerra, ore 11:45 locali. Donald Trump parla alla riunione del consiglio di amministrazione del Kennedy Center. All’ordine del giorno il rimpasto del centro nazionale per le arti […] The post Trump: «Hormuz liberatelo voi» first appeared on il manifesto.
  • «A Rogoredo c’era un clan di poliziotti»
    Erano mesi che l’agente Carmelo Cinturrino cercava Abderrahim Mansouri, il 28enne che poi ha ucciso nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo. Almeno dall’ottobre dell’anno scorso, stando […] The post «A Rogoredo c’era un clan di poliziotti» first appeared on il manifesto.
  • La «famiglia nel bosco» vedrà La Russa. Nordio: «Confronto sui decreti attuativi»
    È sempre la cosiddetta «famiglia nel bosco» la carta che la destra ha da giocarsi per spostare gli equilibri sul referendum costituzionale. A una settimana delle urne, si apprende che […] The post La «famiglia nel bosco» vedrà La Russa. Nordio: «Confronto sui decreti attuativi» first appeared on il manifesto.
  • Voto frammentato, il secondo turno sarà un test per l’Eliseo
    Una forte astensione, inabituale alle comunali, oltre il 40%. Un panorama politico che conferma la frammentazione delle legislative. E l’attesa di qualche sorpresa per il secondo turno, domenica prossima, che […] The post Voto frammentato, il secondo turno sarà un test per l’Eliseo first appeared on il manifesto.
  • Don Ferrante e il referendum
    Si dice da parte di alcuni, lo hanno scritto anche alcuni avvocati in una lettera al manifesto, che il principio della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri «trova […] The post Don Ferrante e il referendum first appeared on il manifesto.
  • Volkswagen: Ig Metall resiste in fabbrica, la svolta Afd non c’è
    Si ferma l’onda nera alle porte dello stabilimento Volkswagen di Zwickau, in una Sassonia in cui l’avanzata dell’AfD – dalle elezioni del Bundestag del 2025 prima forza politica con oltre […] The post Volkswagen: Ig Metall resiste in fabbrica, la svolta Afd non c’è first appeared on il manifesto.
  • Destra acquattata, scansa la guerra se non è quella civile
    «Beati i giovani affamati di gloria, perché saranno saziati», tuonava Gabriele D’Annunzio il 5 maggio 1915 a Genova, davanti allo scoglio di Quarto da cui erano partiti i mille garibaldini […] The post Destra acquattata, scansa la guerra se non è quella civile first appeared on il manifesto.
  • Dopo Hormuz, Bab al-Mandeb. La carta dell’Iran: gli Stretti
    La crisi nel Golfo Persico entra in una fase sempre più delicata, mentre si moltiplicano gli attacchi, gli avvertimenti diplomatici e i segnali di allarme. Teheran passa un’altra notte di […] The post Dopo Hormuz, Bab al-Mandeb. La carta dell’Iran: gli Stretti first appeared on il manifesto.
  • Se l’inconscio va controcorrente e diventa uno dei mezzi di produzione della realtà
    L’ebook di Andrea Muni «Noi» non è un mezzo. Lotta di classe e godimento (Einaudi, collana Quanti, 2,99 euro) riposiziona il problema dell’inconscio tra le coordinate del lavoro e della […] The post Se l’inconscio va controcorrente e diventa uno dei mezzi di produzione della realtà first appeared on il manifesto.
  • Caro-energia, per Meloni strada in salita a Bruxelles
    Si fa in salita la strada che Giorgia Meloni dovrà percorrere per arrivare al Consiglio europeo sul caro-carburanti ed energia di giovedì e venerdì prossimi. La presidente della Commissione Europea […] The post Caro-energia, per Meloni strada in salita a Bruxelles first appeared on il manifesto.
  • Autumn Durald Arkapaw, la prima vittoria di una donna
    Quando è salita sul palco del Dolby Theatre a prendere la sua statuetta Autumn Durald Arkapaw ha chiesto a tutte le donne in sala di alzarsi: «Non sarei qui senza […] The post Autumn Durald Arkapaw, la prima vittoria di una donna first appeared on il manifesto.
  • Biennale, una lettera contro l’altro ospite sgradito: Israele
    Sulla contesa «Russia sì, Russia no», in Biennale, il fine settimana non ha offerto sollievo. Il pressing del Ministero della cultura con la richiesta del carteggio fra la Fondazione veneziana […] The post Biennale, una lettera contro l’altro ospite sgradito: Israele first appeared on il manifesto.
  • Giorgio Parisi: «Rimuovere i vincoli Ue sull’anidride carbonica sarebbe uno sbaglio»
    L’attacco statunitense all’Iran ha mandato in tilt le strategie energetiche europee e adesso gli Stati si muovono come formiche impazzite. Ursula von der Leyen vorrebbe sganciarsi dai colli di bottiglia […] The post Giorgio Parisi: «Rimuovere i vincoli Ue sull’anidride carbonica sarebbe uno sbaglio» first appeared on il manifesto.
  • Elena Duque, la dimensione ludica della forma cinema
    Regista, programmer e critica ispano-venezuelana, Elena Duque è stata protagonista di un focus sul suo cinema al Bergamo Film Meeting curato dall’associazione The Blank per la sezione Incontri: Cinema e […] The post Elena Duque, la dimensione ludica della forma cinema first appeared on il manifesto.
  • Paesi Ue e Regno Unito rispondono picche in coro
    Dopo il coro di risposte negative dall’Australia al Giappone, ora tocca all’Europa, determinata a non farsi trascinare in una guerra che, per dirla con le parole dell’Alta rappresentate Kaja Kallas, […] The post Paesi Ue e Regno Unito rispondono picche in coro first appeared on il manifesto.
  • Guerre e crisi energetica: «Aumenteranno i poveri»
    Le associazioni che si occupano di povertà lanciano l’allarme al governo: l’aumento dei costi energetici e dell’inflazione, dovuti alla guerra nel Golfo, rischiano di far crescere il numero dei vulnerabili […] The post Guerre e crisi energetica: «Aumenteranno i poveri» first appeared on il manifesto.
  • Castiglia-León, la destra si conferma. Ma il Psoe cresce, buio alla sua sinistra
    Lo stillicidio di elezioni regionali in Spagna a cui il Partito popolare sta sottoponendo Pedro Sánchez nelle regioni in cui governa continua. Domenica è stato il turno di una delle […] The post Castiglia-León, la destra si conferma. Ma il Psoe cresce, buio alla sua sinistra first appeared on il manifesto.
  • Antoine Garapon, oltre le norme, il ruolo della giustizia riparativa
    Riparare l’irreparabile è possibile? E prima ancora: cosa dobbiamo intendere per «irreparabile»? Il male lo è? È irreparabile, irredimibile, imprescrittibile? È sufficiente giudicarlo e punirlo, quando si sia tradotto nella […] The post Antoine Garapon, oltre le norme, il ruolo della giustizia riparativa first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

  • Joe Kent lascia il Centro nazionale antiterrorismo americano. Una buona notizia
                                 La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Un brutto caso di pedopornografia e i giornali che fanno il loro dovere
    Per una volta faremo i complimenti ai giornali e ai media online italiani per come hanno voluto e saputo gestire la delicata questione del rispetto della
  • Von der Leyen apre alla revisione del mercato della CO2. Viva la svolta europea sugli Ets. Effetti e realtà
      Il mercato europeo della CO2 non va rottamato perché rimane uno strumento efficiente. Oggi deve però fare essere adeguato ai tempi che sono cambiati, come del resto si è fat… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • A Travaglio serve un rebranding urgente
    La svolta era nell’aria. Da un po’ di tempo, nelle pagine delle lettere del Fatto quotidiano comparivano dei messaggi che invitavano il giornale a chiedere il finanziamento pubblico. La sa… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Caro carburanti? Il bonus batte l’accisa mobile
       Dal 28 febbraio a ieri il prezzo del gasolio self service in italia è salito da 1,73 a 2,07 euro al litro circa. Il conto è di più di 30 centesimi al litro, ossia 17 euro su un pie… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigiano
    Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, era atteso ieri al convegno di Magistratura democratica. Avrebbe dovuto intervenire … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il soft power americano anti Europa
    Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata dall’Amministrazione Trump come direttrice dell’Agency for Global Media, l’agenzia federale indipendente che si occupa di informazione e che è considerata uno dei pilastri del soft power americano, esercitato attraverso media come Voice of America e Radio Free Europe. Le campagne di efficienza – che sarebbe meglio definire una pulizia ideologica – dell’Amministrazione Trump hanno travolto tutte le agenzie del soft power, come quella degli aiuti internazionali, UsAid, e come questa dell’informazione, ma i dipendenti di Voice of America licenziati in massa hanno fatto ricorso e qualche giorno fa hanno […]
  • Renzi, di’ qualcosa sul referendum
    "Esponiti, rispondi, di’ una cosa di sinistra, di’ una cosa anche non di sinistra, ma di’ qualcosa!”. Così inveiva Nanni Moretti in “Aprile” nei confronti di un D’Alema silente in un dibattito con Berlusconi. Lo stesso appello viene da farlo a Matteo Renzi, a proposito del referendum costituzionale sulla magistratura. Italia viva si è astenuta nelle quattro letture parlamentari della legge: un equilibrismo tra le anime del partito, tra la spinta a costruire l’alleanza con il Campo largo e quella riformista favorevole alla separazione delle carriere. Questa ambiguità, sul piano formale giustificata dal fatto che la riforma Nordio è stata […]
  • Lo scontro sull'Ets in Consiglio europeo
    Sull'Ets l'Europa si è divisa in due verso il Consiglio europeo del 19 e 20 marzo dove si deciderà se dare il mandato politico per una riforma o sospensione. Da un lato almeno undici governi, con l’Italia in testa, che chiedono di congelare il sistema di scambio delle emissioni finché non verrà riformato. Dall'altro otto paesi – Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Olanda – che hanno firmato mercoledì un non-paper in cui definiscono l'Ets "la pietra angolare della politica climatica europea": per loro sospendere l’Ets sarebbe “un passo indietro molto preoccupante”. Questo perché penalizzerebbe chi ha già […]
  • Far viaggiare i soldi. Lezioni di Panetta sui pagamenti digitali
    I pagamenti internazionali sono uno dei grandi paradossi dell’economia globale. Viviamo in un mondo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, ma il denaro che attraversa i confini spesso con… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance?
    Durante un comizio in Kentucky, Donald Trump ha chiesto agli elettori la loro opinione sul segretario di stato Marco Rubio, che lui apprezza molto. La folla ha risposto con un’ovazione. &nb… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Il tempo del nucleare è adesso
    La prima fase di espansione dell’energia nucleare ricevette un decisivo impulso dalle crisi petrolifere degli anni Settanta: nel 1970 complessivamente gli attuali stati membri dell’Unione europea p… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Cordate farlocche, gestione disastrosa, futuro cupo. Cosa resta di Ilva
    Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico, almeno in teoria, a volte ricorda i violinisti del Titanic, quelli che continuavano a suonare mentre la nave affondava. Allo stesso … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La benzina dell’inflazione
    Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau…. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La fuga delle calciatrici iraniane in Australia e una lezione sui regimi 
    Scappare da un regime non è mai cosa facile, anche quando si è all’estero. I regimi conoscono la lingua del ricatto, della menzogna, dell’intimidazione. Tutti usano gli stessi metodi. È per questo … Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Riserve di petrolio per comprare tempo
    Ieri l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche detenute dai trentadue stati membri… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Keir Starmer stretto tra l’errore su Mandelson e la ragionevolezza sulla crisi iraniana  
    Mentre le gare di purezza procedono all’infinito, sotto il cielo britannico la domanda vera è una e riguarda la capacità di giudizio del premier, Keir Starmer: sapeva che nominare Peter Mandelson c… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • La difesa di Mps di fronte alla Bce
    Il cda di Monte dei Paschi si prepara a rispondere ai rilievi della Bce sulle nomine dei consiglieri e a eleggere i nuovi vertici della banca… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Nuovo capitolo gogoliano della guerra edilizia della procura di Milano. Il reato di “buona fede”
    Le inchieste milanesi sull’edilizia (più che sull’urbanistica: ormai anche i pm hanno realizzato che il reato di urbanistica non esis… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti
  • Accisa mobile, ma con un senso
    Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette… Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti

Agenzie di stampa

ANSA

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Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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REDAZIONE
18 Marzo 2026

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