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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
22 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Lovaglio lancia la sfida a Caltagirone e torna in corsa per il Monte dei Paschi candidato da un ex socio di Mediobanca
    Ennesimo colpo di scena al Monte dei Paschi di Siena. Quando l’ipotesi di un ritorno sulla scena di Luigi Lovaglio sembrava ormai tramontata, l’amministratore delegato uscente della banca toscana messo alla porta dopo i dissidi con il socio Caltagirone, ha fatto capolino in una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione presentata da Plt […] L'articolo Lovaglio lancia la sfida a Caltagirone e torna in corsa per il Monte dei Paschi candidato da un ex socio di Mediobanca proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sinner ingrana la prima a Miami: Dzumhur battuto in due set
    Jannik Sinner non concede nulla al debutto nel Miami Open 2026 contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. L’azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un’ora e 10 minuti e vola al terzo turno del secondo Masters 1000 stagionale. Il primo, Indian Wells, lo ha vinto: spostandosi […] L'articolo Sinner ingrana la prima a Miami: Dzumhur battuto in due set proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor
    Nadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in corso a Torun, in Polonia. Battocletti ha battuto in volata la statunitense Emily Mackay e l’australiana Jessica Hull, chiudendo con il tempo di 8’57″64. Dodicesima l’altra azzurra Micol Majori. Per l’Italia si tratta […] L'articolo Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento”
    La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde della politica americana recente. A poche ore dalla notizia della scomparsa, avvenuta all’età di 81 anni dopo una lunga malattia, il presidente Donald Trump ha affidato ai social un commento destinato a far discutere: […] L'articolo Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nuovo processo d’appello per Vincenzo La Gatta, “l’imprenditore che uccise per difendere un amico”
    Ci sarà un nuovo passaggio in Corte d’assise d’appello di Napoli per il delitto di Pomigliano d’Arco, e a distanza di dieci anni dai fatti si allontana la parola fine al processo. La Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati Dario Vannatiello e Saverio Campana e ha annullato con rinvio a nuova sezione d’Assise la […] L'articolo Nuovo processo d’appello per Vincenzo La Gatta, “l’imprenditore che uccise per difendere un amico” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • MotoGp, c’è un buco in pista: clamoroso in Brasile, posticipata la Sprint. Poi si parte e vince Marc Marquez
    Clamoroso quel che è accaduto prima della gara Sprint del Gp del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGp: sul circuito di Goiania si è aperto un buco in pista. Il cratere nell’asfalto, proprio sul rettilineo d’arrivo, ha costretto gli organizzatori a una riparazione in extremis. Secondo quanto riferito dalla direzione gara, il grosso […] L'articolo MotoGp, c’è un buco in pista: clamoroso in Brasile, posticipata la Sprint. Poi si parte e vince Marc Marquez proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’ipotesi del “super ceppo” per la meningite B in Gran Bretagna: epidemia senza precedenti sotto la lente degli scienziati
    Un possibile “super ceppo” di meningococco B è al centro delle indagini sull’epidemia di meningite che ha colpito la contea del Kent, nel Regno Unito, definita dagli esperti un evento “senza precedenti” per dimensioni e rapidità di diffusione. Secondo quanto riportato da The British Medical Journal (Bmj), l’ipotesi allo studio è che il batterio responsabile […] L'articolo L’ipotesi del “super ceppo” per la meningite B in Gran Bretagna: epidemia senza precedenti sotto la lente degli scienziati proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sanremo Women, tremenda caduta di Debora Silvestri: ricoverata in ospedale, “ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioni”
    Attimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atlete, tra cui Kasia Niewiadoma e Kim Le Court. Chi ha avuto la peggio è però Debora Silvestri, la 27enne veneta che corre per il team Laboral […] L'articolo Sanremo Women, tremenda caduta di Debora Silvestri: ricoverata in ospedale, “ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Cara bugiarda…”, la risposta di Marco Travaglio all’intervista di Giorgia Meloni da Mentana
    Giorgia Meloni è una bugiarda. Non che sia una novità, ma l’altra sera, approfittando dell’avere l’ultima parola prima del silenzio elettorale da Mentana, ha esagerato. Oltre alle varie balle sulla riforma della giustizia, ha tirato dentro anche me e Il Fatto Quotidiano nella sua indecente campagna elettorale. Ha detto “molti di quelli oggi schierati per […] L'articolo “Cara bugiarda…”, la risposta di Marco Travaglio all’intervista di Giorgia Meloni da Mentana proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La caduta di Pogacar è il senso della Milano-Sanremo: per vincere la corsa più imprevedibile serviva l’impresa più folle
    Anche l’impresa più difficile, alla fine, è compiuta: Tadej Pogacar conquista la Milano-Sanremo 2026. Lo sloveno vince la Classicissima di Primavera, la più imprevedibile e ostica per le sue caratteristiche, proprio per questo diventata negli anni una sorta di ossessione personale. Alza le braccia al cielo dopo 299 chilometri che sono stati tutto tranne che […] L'articolo La caduta di Pogacar è il senso della Milano-Sanremo: per vincere la corsa più imprevedibile serviva l’impresa più folle proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • È morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti aveva 87 anni
    Si è spento all’età di 87 anni Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti. Il politico è morto nel pomeriggio, era ricoverato da qualche giorno. Nato a Napoli nel 1939, Pomicino si era laureato in Medicina e specializzato in Neurologia. Ma più che medico è stato uno dei protagonisti della […] L'articolo È morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti aveva 87 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Canarini e cardellini accecati per farli cantare meglio, denunciato un 38enne nel Casertano
    Tra le mura di un appartamento tra Caserta e San Nicola la Strada, la Polizia Provinciale, insieme agli esperti della Lipu di Napoli, ha scoperto diciannove uccelli tra cardellini, canarini e altre specie protette, tenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime. Alcuni di loro erano stati vittime di una pratica atroce: gli animali ritenuti incapaci di cantare […] L'articolo Canarini e cardellini accecati per farli cantare meglio, denunciato un 38enne nel Casertano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Panico referendum
    Panico – la mia vignetta per la prima pagina Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #referendum #meloni #vignetta #natangelo #satira L'articolo Panico referendum proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi un po’ del fango addosso senza un briciolo di verità”: Pierpaolo Pretelli risponde a Fabrizio Corona
    Pierpaolo Pretelli, ospite nella puntata di oggi 21 marzo a “Verissimo“, ha rivelato a Silvia Toffanin di aver attraversato un momento delicato. Il riferimento è ad una delle puntate di “Falsissimo” in cui Fabrizio Corona ha fatto riferimento a un sex-tape presunto che l’ex gieffino avrebbe mandato ad Alfonso Signorini. Circostanza poi rettificata, in una […] L'articolo “Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi un po’ del fango addosso senza un briciolo di verità”: Pierpaolo Pretelli risponde a Fabrizio Corona proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro Pidcock
    Il tabù è caduto, l’ossessione soddisfatta. Nonostante la caduta, il body strappato, i lividi sul corpo. Tadej Pogacar trionfa alla Milano-Sanremo per la prima volta in carriera. Lo sloveno fa sua la Classicissima grazie a una volata incredibile e vinta sul filo dei centimetri. Secondo sotto il traguardo di via Roma il britannico Tom Pidcock, […] L'articolo Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro Pidcock proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Il mio fidanzato non voleva fare sesso fuori dal matrimonio. Ci siamo sposati e in luna di miele ho scoperto che ha un micro pene”: lo sfogo di una sposina
    Il sesso prima del matrimonio? C’è, ancora oggi, chi riesce ad attenersi alla antica tradizione. E ci sono coppie che non si pongono assolutamente il problema fino alla fatidica prima notte di nozze. È quello che è accaduto a due sposini che hanno coronato il loro giorno più bello per poi organizzare una luna di […] L'articolo “Il mio fidanzato non voleva fare sesso fuori dal matrimonio. Ci siamo sposati e in luna di miele ho scoperto che ha un micro pene”: lo sfogo di una sposina proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caso Delmastro, a Torino il corteo per le vittime di mafia. Colosimo non va: “Malanno di stagione”
    Nel bel mezzo delle polemiche sul caso Delmastro e a poche ore dal referendum sulla separazione delle carriere, la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo ha fatto sapere di non poter partecipare al corteo di Libera per le vittime di mafia a Torino. “Quest’anno”, ha scritto su X, “per un imprevisto malanno di stagione non […] L'articolo Caso Delmastro, a Torino il corteo per le vittime di mafia. Colosimo non va: “Malanno di stagione” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giudice Usa nega asilo alla famiglia di Liam, il bambino con il cappellino da coniglio. I legali hanno presentato ricorso
    Un giudice dell’immigrazione negli Stati Uniti ha respinto la richiesta di asilo presentata dalla famiglia di Liam Conejo Ramos, il bambino di 5 anni che lo scorso gennaio era stato fotografato con un cappellino da coniglio e uno zaino di Spider‑Man mentre veniva fermato insieme al padre durante un’operazione di polizia federale a Minneapolis. La […] L'articolo Giudice Usa nega asilo alla famiglia di Liam, il bambino con il cappellino da coniglio. I legali hanno presentato ricorso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un “cattivo odore”
    Sarà sicuramente un viaggio che difficilmente dimenticheranno i passeggeri della British Airways. Una donna sulla sessantina, come riporta il Daily Star, è morta a un’ora dal decollo. I compagni di viaggio hanno trascorso 13 ore sull’aereo con un cadavere, mentre si diffondeva un “cattivo odore”. I piloti hanno comunque deciso di proseguire il volo verso […] L'articolo Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un “cattivo odore” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Salvini viola il silenzio elettorale: post a sostegno del Sì al referendum
    Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui propri profili social un chiaro endorsement al “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, violando di fatto il silenzio elettorale previsto dalla legge. Anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani, su X ha indirettamente violato il silenzio condividendo un tweet del quotidiano Il Foglio sulla polemica […] L'articolo Salvini viola il silenzio elettorale: post a sostegno del Sì al referendum proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

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IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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