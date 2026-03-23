Concerti e festival in italia 2026: calendario completo, live e news

Concerti e festival in programma Tom Meighan at Hiroshima Mon Amour (23 Mar 26) live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Elephant Brain at Santeria Toscana 31 (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Eddie Brock at Santeria Toscana 31 (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita caroline at Largo (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Simona Molinari at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (2 live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Squeeze at Santeria Toscana 31 (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy TERRY * G., Johnny Marsiglia, MACRO MARCO, and Ares Adami at Nam live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime

live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Indieass at Joshua Blues Club, Albate (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C

live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C Matrioska at Largo Venue (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Savana Funk at Santeria Toscana 31 (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Laila Al Habash at Largo Venue (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Ana Carla Maza at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Area at Spazio Rossellini Sala Didattica (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Spazio Rossellini Sala Didattica, Via della Vasca Navale 58, 001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Concerti della settimana Tom Meighan at Hiroshima Mon Amour (23 Mar 26) live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Elephant Brain at Santeria Toscana 31 (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Eddie Brock at Santeria Toscana 31 (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita caroline at Largo (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Simona Molinari at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (2 live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Squeeze at Santeria Toscana 31 (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy TERRY * G., Johnny Marsiglia, MACRO MARCO, and Ares Adami at Nam live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime

live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Indieass at Joshua Blues Club, Albate (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C

live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C Matrioska at Largo Venue (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Savana Funk at Santeria Toscana 31 (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Laila Al Habash at Largo Venue (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Ana Carla Maza at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Area at Spazio Rossellini Sala Didattica (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Spazio Rossellini Sala Didattica, Via della Vasca Navale 58, 001

live sabato 28 marzo 2026 – Spazio Rossellini Sala Didattica, Via della Vasca Navale 58, 001 SOFT SCENT at Traffic (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Traffic, Rome, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Traffic, Rome, Italy Delia at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (29 Mar live domenica 29 marzo 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live domenica 29 marzo 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Eddie Brock at Largo Venue (29 Mar 26) live domenica 29 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

Concerti di marzo 2026 Tom Meighan at Hiroshima Mon Amour (23 Mar 26) live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live lunedì 23 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Elephant Brain at Santeria Toscana 31 (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Eddie Brock at Santeria Toscana 31 (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live giovedì 26 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita caroline at Largo (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live giovedì 26 marzo 2026 – Largo, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Simona Molinari at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (2 live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 26 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Squeeze at Santeria Toscana 31 (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy TERRY * G., Johnny Marsiglia, MACRO MARCO, and Ares Adami at Nam live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime

live venerdì 27 marzo 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime I Patagarri at Hiroshima Mon Amour (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live venerdì 27 marzo 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Indieass at Joshua Blues Club, Albate (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C

live venerdì 27 marzo 2026 – Joshua Blues Club, Albate, Via Cantoniga 11, 22100, C Matrioska at Largo Venue (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live venerdì 27 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Savana Funk at Santeria Toscana 31 (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy Laila Al Habash at Largo Venue (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy Ana Carla Maza at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live sabato 28 marzo 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Area at Spazio Rossellini Sala Didattica (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Spazio Rossellini Sala Didattica, Via della Vasca Navale 58, 001

live sabato 28 marzo 2026 – Spazio Rossellini Sala Didattica, Via della Vasca Navale 58, 001 SOFT SCENT at Traffic (28 Mar 26) live sabato 28 marzo 2026 – Traffic, Rome, Italy

live sabato 28 marzo 2026 – Traffic, Rome, Italy Delia at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (29 Mar live domenica 29 marzo 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live domenica 29 marzo 2026 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Eddie Brock at Largo Venue (29 Mar 26) live domenica 29 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

live domenica 29 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy High Fade at Largo Venue (31 Mar 26) live martedì 31 marzo 2026 – Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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