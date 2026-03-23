Home ARTICOLI Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi
Categorie: ARTICOLICALCIOCINEMACOSTUMEMUSICANEWSPOLITICARASSEGNA STAMPASPORTTEATROTECNOLOGIATELEVISIONETENNIS

Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento: l’Italia chiude al terzo posto i Mondiali indoor di Torun
    Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun, in Polonia. Ottima prestazione dell’azzurro che ha saltato 8.39, ma l’oro va al portoghese Gerson Baldé (8.46). Bronzo per il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov (8.31). Il campione di Marino, atleta delle Fiamme Oro, si conferma ancora ai vertici del salto in lungo: settima […] L'articolo Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento: l’Italia chiude al terzo posto i Mondiali indoor di Torun proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Genova, polemiche per lo spot con un maxi Sì sopra la sede di Primocanale. L’editore: “È una pubblicità per i matrimoni”
    “Vuoi sposarmi?” “Sì!”. Uno spot sul grattacielo più alto di Genova diventa un caso nel giorno del voto per il referendum costituzionale. Mezza città vede in quell’annuncio una palese violazione del silenzio elettorale, tanto che dalla prima mattina foto e video cominciano a rimbalzare nelle chat di associazioni e partiti impegnati per il No, che […] L'articolo Genova, polemiche per lo spot con un maxi Sì sopra la sede di Primocanale. L’editore: “È una pubblicità per i matrimoni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica
    Storica doppietta di Aprilia in Brasile. La casa italiana domina sul circuito di Goiania, trovando la vittoria con Marco Bezzecchi e il secondo posto con Jorge Martin. Per il pilota riminese è il successo in due gare, che lo proietta in testa al Mondiale 2026 di MotoGp. Il suo primo rivale per il titolo, Marc […] L'articolo MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Una partita di Premier League interrotta per la prima volta a causa di insulti razzisti: cosa è successo in Newcastle-Sunderland
    Per la prima volta nella storia della Premier League, una partita è stata interrotta per l’attivazione del protocollo antirazzismo. È successo durante Newcastle–Sunderland, derby ad alta tensione dentro e fuori dal campo, sospeso per alcuni minuti nel secondo tempo dopo la denuncia di insulti razzisti rivolti a Lutsharel Geertruida. L’episodio è emerso progressivamente. All’inizio della […] L'articolo Una partita di Premier League interrotta per la prima volta a causa di insulti razzisti: cosa è successo in Newcastle-Sunderland proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Marina Berlusconi al seggio: “Questo voto è un’occasione. Un pensiero a mio padre? Quando si saprà l’esito”
    “Non è questione di dediche, è questione di esercitare un voto oggi, per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese”. Marina Berlusconi, presidente Fininvest e figlia dell’ex Cavaliere, intercettata da Repubblica, ha deciso di parlare poco dopo essere uscita dal seggio. “È un’occasione quella di oggi che non possiamo farci sfuggire, la […] L'articolo Referendum, Marina Berlusconi al seggio: “Questo voto è un’occasione. Un pensiero a mio padre? Quando si saprà l’esito” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Esplosione a Piana del Sole, le immagini della villetta distrutta riprese dal drone
    L’esplosione di una bombola di gpl ha fatto crollare una palazzina a Roma, a Ponte Galeria. Coinvolte tre villette, distrutte tutte le pareti delle strutture, i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. Al momento si registrano due feriti gravi e una settantina di persone in strada. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco per […] L'articolo Esplosione a Piana del Sole, le immagini della villetta distrutta riprese dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio”
    La Rai ha denunciato un episodio di violenza nei confronti di una troupe in servizio per la Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. “Esprimiamo la più ferma condanna per la grave aggressione”, hanno scritto in una nota, “dove un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due […] L'articolo Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Guerra in Medio Oriente, le maggiori compagnie aeree hanno perso 53 miliardi di dollari. E ora si rischia la mancanza di carburante
    Le venti maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale hanno perso circa 53 miliardi di dollari di valore dall’inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio. Lo scrive il Financial Times, confermando che il settore aereo sta attraversando la peggiore crisi dalla pandemia. Le compagnie sono anche […] L'articolo Guerra in Medio Oriente, le maggiori compagnie aeree hanno perso 53 miliardi di dollari. E ora si rischia la mancanza di carburante proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Fonseca ha ragione, penso abbia fatto la descrizione perfetta”: Sinner spegne le polemiche
    “Ha ragione. Sono cose che già sappiamo”. Jannik Sinner, con la sua consueta signorilità, spegne le polemiche che si erano create attorno alle parole di Joao Fonseca mentre è in corso il Masters 1000 di Miami. Il 19enne talento brasiliano, che aveva perso agli ottavi di Indian Wells proprio contro Sinner, è stato eliminato invece […] L'articolo “Fonseca ha ragione, penso abbia fatto la descrizione perfetta”: Sinner spegne le polemiche proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore”: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: “Eri in minigonna con delle gambe perfette”
    A “Domenica In” è stato ospite Carlo Verdone per una intervista a tutto tondo sulla sua carriera, per ricordare l’amica e collega scomparsa Eleonora Giorgi e per presentare l’ultimo film “Scuola di seduzione”, disponibile dal primo aprile in esclusiva su Paramount+. L’attore ha raccontato di essersi affidato a un medico che lo ha operato a […] L'articolo “Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore”: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: “Eri in minigonna con delle gambe perfette” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Wp: “I servizi russi hanno proposto un finto attentato a Orban per risollevare il suo gradimento in vista delle elezioni”
    Un mese prima delle elezioni in Ungheria un’unità del servizio di intelligence estera russo avrebbe lanciato l’allarme sul crollo del sostegno pubblico verso il premier Viktor Orban, la cui vicinanza con Mosca ha a lungo garantito al Cremlino un punto d’appoggio strategico all’interno della Nato e dell’Unione Europea. E secondo un rapporto dei servizi russi […] L'articolo Wp: “I servizi russi hanno proposto un finto attentato a Orban per risollevare il suo gradimento in vista delle elezioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mio padre ha lasciato un vuoto enorme. Quando è morto ero in pizzeria con i colleghi. Ho visto il suo volto alla Finale di Sanremo 2026, era con me”: Sal Da Vinci commosso
    Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci oggi, 22 marzo, è stato ospite nel salotto di “Verissimo“. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il cantante ha ricordato il padre Mario, morto nel 2015 a 75 anni. “Ha lasciato un vuoto enorme, – ha detto l’artista – questo vuoto è stato colmato naturalmente dall’amore […] L'articolo “Mio padre ha lasciato un vuoto enorme. Quando è morto ero in pizzeria con i colleghi. Ho visto il suo volto alla Finale di Sanremo 2026, era con me”: Sal Da Vinci commosso proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Queste sono mele, ricch**one”: Dario Cassini al GFVip fulmina Renato Biancardi. Poi fa dietrofront: “Ho detto riccone perché si vede che hai un sacco di soldi”
    Dario Cassini, uno dei protagonisti del “Grande Fratello Vip“, è finito nell’occhio del ciclone per una presunta battuta. L’attore si è trovato davanti l’ex protagonista di “Ex on the beach” e content creator Renato Biancardi, che si è avvicinato in cucina, sentendo l’odore delle mele al forno. Mentre Cassini stava impiantando la frutta si è […] L'articolo “Queste sono mele, ricch**one”: Dario Cassini al GFVip fulmina Renato Biancardi. Poi fa dietrofront: “Ho detto riccone perché si vede che hai un sacco di soldi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Se tu lo vuoi battere, lo batti te, perché sei tu il rigorista”: Spalletti svela cosa è successo tra Locatelli e Yildiz prima del rigore
    “Maremma impestata, ditecelo voi come fare, sennò si va al manicomio”. Lo sfogo di Luciano Spalletti fotografa bene la situazione: alla Juventus il dischetto è diventato un rebus, un problema che numeri alla mano può perfino costare la qualificazione alla prossima Champions League. Contro il Sassuolo, partita terminata 1 a 1, è arrivato il terzo […] L'articolo “Se tu lo vuoi battere, lo batti te, perché sei tu il rigorista”: Spalletti svela cosa è successo tra Locatelli e Yildiz prima del rigore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Funerali di Bossi, la base leghista si raduna a Pontida per omaggiare “il Senatur”: “Noi padani veri, i traditori sono al ministero”. Il videoracconto
    “Noi che siamo padani, abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. La base leghista torna a cantare uno dei suoi storici cori in occasione del funerale di Umberto Bossi a Pontida. Fuori dal sagrato della Chiesa in tanti rimpiangono “il Senatùr”. E lo ricordano con gli slogan della vecchia Lega Nord. “Secessione”, “Roma Ladrona” […] L'articolo Funerali di Bossi, la base leghista si raduna a Pontida per omaggiare “il Senatur”: “Noi padani veri, i traditori sono al ministero”. Il videoracconto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Per mandarmi via da MasterChef mi dovranno avvelenare. Voglio essere seppellito a Rogoredo. Non devo niente a nessuno, sono un uomo libero nell’anima”: così Bruno Barbieri
    Bruno Barbieri si è lanciato in un nuovo format, pensato per i propri canali social, dal titolo “Bruno in the U.S.A” in undici puntate.” La mia missione è raccontare la storia di tanti giovani che hanno lasciato il nostro Paese non per disperazione, ma per cercare qualcosa di diverso nella loro vita. – ha dichiarato […] L'articolo “Per mandarmi via da MasterChef mi dovranno avvelenare. Voglio essere seppellito a Rogoredo. Non devo niente a nessuno, sono un uomo libero nell’anima”: così Bruno Barbieri proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Como vola al quarto posto, Fabregas svela: “Stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa”
    Manita del Como di Cesc Fabregas al Pisa: un netto 5-0 dei lariani che volano a 57 punti, soli al quarto posto a +3 sulla Juventus. Da bel sogno, la Champions League si sta trasformando in un obiettivo concreto. Anche perché questo Como sembra inarrestabile: Diao e Douvikas firmano le due reti nel primo tempo, […] L'articolo Il Como vola al quarto posto, Fabregas svela: “Stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, neanche la riforma di Almirante del 1971 prevedeva la separazione delle carriere
    C’è una leggenda che aleggia sulle politiche di Giorgia Meloni sulla giustizia: la presunta linea di continuità tra il suo operato e quello della destra legalitaria “legge e ordine” del Movimento Sociale Italiano, nella cui tradizione affondano le radici del partito della premier. Limitando lo sguardo al terreno specifico del referendum costituzionale sulla magistratura, questa […] L'articolo Referendum, neanche la riforma di Almirante del 1971 prevedeva la separazione delle carriere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Matrimonio lampo: si sposano e dopo 3 minuti divorziano. Sotto accusa un commento brutale dell’ormai ex
    Una coppia ha concluso il proprio matrimonio dopo soli tre minuti, quando la sposa ha richiesto l’annullamento in seguito a un commento offensivo da parte del neo marito. Dopo aver pronunciato i voti nuziali, l’uomo ha definito la consorte “stupida”, provocando l’immediata reazione della donna che ha deciso di porre fine all’unione appena celebrata. Il […] L'articolo Matrimonio lampo: si sposano e dopo 3 minuti divorziano. Sotto accusa un commento brutale dell’ormai ex proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazione
    Il Ponte sullo Stretto di Messina, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi: questo il tema in apertura della nuova puntata di “PresaDiretta Open”, in onda domenica 22 marzo, alle 20.30, su Rai 3. Dopo la delibera della Corte dei conti e il nuovo decreto del governo Meloni, il racconto tra gli abitanti di […] L'articolo Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Israele spiana la strada alle truppe di terra nel Libano del sud
    L’esercito israeliano non smetterà di attaccare il Libano «prima di aver ristabilito una vera sicurezza nella regione», ha affermato ieri il capo di stato maggiore Eyal Zamir in visita alla […] The post Israele spiana la strada alle truppe di terra nel Libano del sud first appeared on il manifesto.
  • Alessandra Campedelli, il silenzio gioca con loro
    Alessandra Campedelli è stata allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023. Ha raccontato la sua esperienza nel libro Io Posso ( Baldini e Castoldi) che ha […] The post Alessandra Campedelli, il silenzio gioca con loro first appeared on il manifesto.
  • Un progetto politico nel segno del comando
    Non è una questione di “sacralità” del testo della nostra Costituzione – così come con stravagante ironia alcuni convinti assertori del Sì leggono la posizione di chi non intende confermare […] The post Un progetto politico nel segno del comando first appeared on il manifesto.
  • «Dal governo disprezzo per la Carta»
    Basterebbe partire dallo slogan di Fratelli d’Italia per convincersi che le persone detenute dovrebbero votare No al referendum del 22 e 23 marzo. «Vota Sì per una giustizia più efficace, […] The post «Dal governo disprezzo per la Carta» first appeared on il manifesto.
  • Arnaud Orain, l’angoscia del limite genera violenza
    In uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio – lo stretto di Hormuz – oltre mille navi risultano bloccate a seguito dell’attacco statunitense all’Iran e della […] The post Arnaud Orain, l’angoscia del limite genera violenza first appeared on il manifesto.
  • Adirarsi e vergognarsi al tempo di Achille: un’alternativa a Snell
    Negli ultimi decenni anche gli studi classici hanno conosciuto una svolta metodologica già affermatasi in altri ambiti delle scienze umane: la cosiddetta emotional turn. Sulla scia degli storici che hanno […] The post Adirarsi e vergognarsi al tempo di Achille: un’alternativa a Snell first appeared on il manifesto.
  • «Vogliono magistrati addomesticati»
    Un serio investimento in termini di personale, prima di tutto amministrativo. Una rete informatica degna di un paese civile. Risorse per l’edilizia giudiziaria e carceraria. Un’attenta opera di semplificazione delle […] The post «Vogliono magistrati addomesticati» first appeared on il manifesto.
  • Habermas, opinioni criticabili con il suo pensiero: questo fa di lui un filosofo, non un sofista
    Strana, forse simbolica coincidenza: il giorno in cui Roma, in chissà quali segretissimi conciliaboli, si apprestava a ricevere l’anima nera della Silicon Valley (quel Peter Thiel che ha imparato a […] The post Habermas, opinioni criticabili con il suo pensiero: questo fa di lui un filosofo, non un sofista first appeared on il manifesto.
  • La Francia va ai ballottaggi, fine del barrage repubblicano
    La maratona dell’ultima elezione prima del grande appuntamento delle presidenziali, tra un anno, si conclude oggi: in Francia tornano al voto per eleggere il sindaco 1.526 comuni (su 34.875), cioè […] The post La Francia va ai ballottaggi, fine del barrage repubblicano first appeared on il manifesto.
  • Antico, viaggi, anarchia: due giapponesi nel Mediterraneo
    Distratti da rumori fastidiosi – di vero o presunto dibattito delle idee provenienti da una direzione a lungo silente – rischiamo di non sentire la vecchia talpa che ha continuato […] The post Antico, viaggi, anarchia: due giapponesi nel Mediterraneo first appeared on il manifesto.
  • «Un inganno pensato per umiliare»
    Perché dovrei rifiutare un processo più giusto? E giudici più liberi, parti alla pari? Perché, io, avvocato, non dovrei votare Sì? Perché questa riforma è un inganno. Un furbissimo inganno: […] The post «Un inganno pensato per umiliare» first appeared on il manifesto.
  • Francesco Pecoraro, arcigno affabulatore intravede una linea di incisione nel reale
    A dimostrazione del fatto che lo spirito del tempo è contagioso, alcuni nuclei tematici sembrano trasmigrare da e verso prove narrative anche molto distanti tra loro, per geografia e tradizione […] The post Francesco Pecoraro, arcigno affabulatore intravede una linea di incisione nel reale first appeared on il manifesto.
  • Edward St Aubyn, intreccio patologico, sotto una valanga di erudite citazioni
    Nei suoi tre secoli di vita, il romanzo si è trasformato in un contenitore sempre più capace: ha raccontato matrimoni borghesi, avventure esotiche e rivoluzioni sociali, ha iventato i personaggi […] The post Edward St Aubyn, intreccio patologico, sotto una valanga di erudite citazioni first appeared on il manifesto.
  • «Novità eccentriche e inconferenti»
    La separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero è il volto costituzionalmente presentabile della riforma Nordio-Meloni, ma ben altre ne appaiono le fattezze reali. Se l’intento fosse stato quello […] The post «Novità eccentriche e inconferenti» first appeared on il manifesto.
  • Argentina, i figli dei torturatori ripudiano i padri e rompono il silenzio
    La disobbedienza come rottura del “patto del silenzio”. Per chi ha saputo che il proprio padre o nonno aveva commesso crimini contro l’umanità durante la dittatura civico-militare argentina, disobbedire significa […] The post Argentina, i figli dei torturatori ripudiano i padri e rompono il silenzio first appeared on il manifesto.
  • Un italiano tranquillo. Zampolli alla corte di Trump
    Il New York Times riferisce di un ennesimo caso di deportazione sommaria di una persona residente nel paese da oltre vent’anni, pur senza aver regolarizzato la propria situazione. Amanda Ungaro […] The post Un italiano tranquillo. Zampolli alla corte di Trump first appeared on il manifesto.
  • Darwin e le rampicanti sperimentali
    Inerpicate su per tutori, spalliere o graticci, gazebi, gloriette, pergole, arcate e bersò, le piante rampicanti risultano, come poche altre, protagoniste del nostro contemporaneo intrattenere la cura del giardino, come […] The post Darwin e le rampicanti sperimentali first appeared on il manifesto.
  • Il Board partorisce solo il disarmo di Hamas
    «La proposta sarà presa in considerazione se rappresenterà l’inizio di una trattativa e non un’imposizione, perché così com’è non può essere accolta da Hamas, che non accetterà mai di consegnare […] The post Il Board partorisce solo il disarmo di Hamas first appeared on il manifesto.
  • Thomas Mann, dal potere dell’ipnotizzatore al risentimento verso la vita: un monito contro i fascismi
    Un secolo fa, nella tarda estate del 1926, Thomas Mann trascorse un periodo di villeggiatura a Forte dei Marmi. Nonostante la predilezione che fin dagli anni giovanili aveva mostrato per […] The post Thomas Mann, dal potere dell’ipnotizzatore al risentimento verso la vita: un monito contro i fascismi first appeared on il manifesto.
  • Raid Usa sulla centrale di Natanz. Teheran risponde a 4mila chilometri
    «L’unica via per porre fine alla guerra è l’immediata cessazione delle aggressioni da parte di Stati uniti e Israele, accompagnata da garanzie che ne impediscano il ripetersi in futuro», afferma […] The post Raid Usa sulla centrale di Natanz. Teheran risponde a 4mila chilometri first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Marzo 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
23 Marzo 2026

Articoli recenti

Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti

23 Marzo 2026

Tennis: Miami Open 2026, news, risultati, novità, classifiche, live, streaming e aggiornamenti in tempo reale

23 Marzo 2026

Referendum costituzionale confermativo: si vota il 22 e 23 marzo 2026. Sondaggi, affluenza, aggiornamenti, news, dati ufficiali in tempo reale

23 Marzo 2026

Premio LaMiaTerra 2026: il 21 e 22 marzo al Teatro Umberto Giordano di Foggia due giorni di canzone d’autore per il Pianeta

22 Marzo 2026

Eurovision Song Contest 2026: dove si svolge, quando va in onda, partecipanti e diretta TV

22 Marzo 2026

Classifica Spotify: le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

22 Marzo 2026