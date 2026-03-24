Home ARTICOLI I migliori 10 album del 2026: la classifica provvisoria (aggiornamento settimanale/mensile)
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICAPLAYLISTSTREAMING

I migliori 10 album del 2026: la classifica provvisoria (aggiornamento settimanale/mensile)

Classifica provvisoria dei 10 migliori album del 2026, aggiornata settimanalmente e mensilmente, in attesa di quella definitiva di fine anno.

Pubblicato da
REDAZIONE
24 Marzo 2026

Musicletter.it

Il mercato discografico internazionale anche per il 2026 sta offrendo molte novità interessanti. In attesa della classifica definitiva di fine anno, abbiamo compilato una lista provvisoria dei 10 migliori album dell’anno. Questa top ten viene aggiornata settimanalmente e mensilmente (vedi anche: dischi in evidenza). Il tutto in attesa della nostra solita e definitiva classifica di fine anno.

CD e vinili in offerta anche su Amazon

TOP 1O ALBUM 2026 (CLASSIFICA PROVVISORIA)

CD e vinili in offerta anche su Amazon

N. 01

N. 02

N. 03

N. 04

N. 05

N. 06

N. 07

N. 08

N. 09

N. 10

CD e vinili in offerta anche su Amazon

Aggiornamento della classifica

La nostra classifica dei migliori album del 2026 viene aggiornata costantemente, con cadenza settimanale e mensile. Con l’uscita di nuovi dischi, alcuni titoli entrano direttamente nella top ten, sostituendone altri, mentre alcuni album mantengono la loro posizione nella lista. Una classifica riflette l’evoluzione del nostro giudizio nel corso dell’anno.

In attesa della classifica di fine anno

Nonostante i numerosi aggiornamenti che questa classifica subirà nel corso dell’anno, per la versione definitiva sarà necessario attendere la fine del 2026. Come da nostra consuetudine, infatti, la lista finale raccoglierà i venticinque migliori album dell’anno.

Una classifica da seguire

Seguire questa classifica provvisoria dei 10 migliori album del 2026 consente di restare aggiornati sulle uscite più significative della settimana, del mese e dell’anno. (La redazione)

CD e vinili in offerta anche su Amazon

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 24 Marzo 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
24 Marzo 2026

Articoli recenti

I Kings of Convenience tornano in Italia con cinque date estive

24 Marzo 2026

12 album di musica reggae da avere in CD o vinile (prima parte)

24 Marzo 2026

Theme Time Radio Hour: il programma radiofonico di Bob Dylan. Ascolta tutti i podcast

24 Marzo 2026

Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

24 Marzo 2026

Classifica Spotify: le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

24 Marzo 2026

Tennis: Miami Open 2026, news, risultati, novità, classifiche, live, streaming e aggiornamenti in tempo reale

24 Marzo 2026