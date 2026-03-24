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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
24 Marzo 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “L’ultima cosa che ricorda sono dei lampi di luce”: Bill Cosby condannato a a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento a una donna che lo accusa di averla drogata e aggredita sessualmente
    Bill Cosby è stato condannato a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento danni a un’ex cameriera che l’aveva accusato di averla drogata e aggredita sessualmente. Donna Motsinger ha dichiarato che l’ex star le diede del vino e una pillola che la rese incapace di reagire dopo averla prelevata da casa sua in limousine nel […] L'articolo “L’ultima cosa che ricorda sono dei lampi di luce”: Bill Cosby condannato a a pagare 19,25 milioni di dollari di risarcimento a una donna che lo accusa di averla drogata e aggredita sessualmente proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Canada cerca infermieri italiani: stipendi fino a 5mila euro, biglietti aerei pagati e corsi di francese gratis
    L’offerta è comparsa sul sito dell’Institut français Italia e si rivolge a infermieri con almeno un anno di esperienza e una conoscenza, almeno intermedia, del francese. Ad acquisire le capacità degli infermieri italiani saranno alcune strutture sanitarie di Montréal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro di accoglienza per cure a lungo termine Dante. […] L'articolo Il Canada cerca infermieri italiani: stipendi fino a 5mila euro, biglietti aerei pagati e corsi di francese gratis proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La ritirata dall’elettrico. Il lusso che i marchi di lusso non possono permettersi
    Il mondo dell’automotive extra-lusso, come pure quello dei marchi generalisti, sta vivendo un brusco risveglio: dopo anni di promesse “all-electric“, da realizzarsi in alcuni casi già entro la fine del decennio, i consigli d’amministrazione delle case più prestigiose del pianeta stanno freneticamente riscrivendo i propri piani industriali. La causa? Una clientela che, nonostante la disponibilità […] L'articolo La ritirata dall’elettrico. Il lusso che i marchi di lusso non possono permettersi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, la delusione di Marina Berlusconi: l’amarezza e gli sfoghi per il tramonto della separazione delle carriere
    Si era spesa in prima persona in questa campagna elettorale per il referendum. La riforma della giustizia è “un’occasione che non possiamo farci sfuggire”, aveva detto domenica uscendo dal seggio. Nelle settimane precedenti Marina Berlusconi eri intervenuta più volte – con dichiarazioni, interviste e lettere ai quotidiani – per sostenere la riforma del ministro Carlo […] L'articolo Referendum, la delusione di Marina Berlusconi: l’amarezza e gli sfoghi per il tramonto della separazione delle carriere proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Giro per bar, faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non voglio vivere con nessuno, dopo tre divorzi sto bene single”: Whoopi Goldberg senza freni
    “Dopo tre divorzi sto bene single. Giro per bar, faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno”. Whoopi Goldberg senza freni. La 70enne premio Oscar durante l’ultima puntata del suo programma The View ha voluto commentare l’articolo di una rivista dove una donna felicemente impegnata ammetteva la nostalgia dei suoi giorni da single. “Dopo […] L'articolo “Giro per bar, faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non voglio vivere con nessuno, dopo tre divorzi sto bene single”: Whoopi Goldberg senza freni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Furlani vince l’argento, ma il racconto è incredibile: “Un lago di vomito”
    Mattia Furlani torna dai Mondiali indoor di Torun con una medaglia d’argento che conferma il suo status tra i migliori saltatori al mondo, ma anche con il racconto di una notte complicata, segnata da un malessere fisico che ha rischiato di compromettere la gara. L’azzurro, secondo con 8.39 alle spalle del portoghese Gerson Baldé (8.46), […] L'articolo Furlani vince l’argento, ma il racconto è incredibile: “Un lago di vomito” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Sono andata via dal TG5 perché non piaccio al direttore Mimun e, come tutti quelli della vecchia guardia legati a Mentana, vengo vista male. L’azienda mi fa la guerra e mi dimetto”: così Mimosa Martini
    Mimosa Martini è stata una delle inviate storiche del TG5 sotto la direzione di Enrico Mentana, che parte il 13 gennaio 1992. “Non trovandomi più bene, me ne sono andata da Mediaset senza essermi preparata un piano B. E non avevo ancora computo 60 anni”, ha detto a Libero. Oggi la giornalista afferma: “Per mantenermi […] L'articolo “Sono andata via dal TG5 perché non piaccio al direttore Mimun e, come tutti quelli della vecchia guardia legati a Mentana, vengo vista male. L’azienda mi fa la guerra e mi dimetto”: così Mimosa Martini proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum giustizia, Meloni e la destra hanno perso. Il campo progressista non ha ancora vinto
    La vittoria del No al referendum è la vittoria della Costituzione del 1948: lo dicono i sondaggi post voto. Secondo Youtrend, Il 61% dei quasi 14 milioni e mezzo di elettori che hanno votato No lo hanno fatto per difendere la Carta che la riforma avrebbe stravolto. Soltanto il 31% di loro ha espresso un […] L'articolo Referendum giustizia, Meloni e la destra hanno perso. Il campo progressista non ha ancora vinto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scandalo a “The Bachelorette”: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal via
    Doveva essere la stagione del rilancio, la mossa a sorpresa per risollevare gli ascolti di un format in forte affanno. Invece, l’avventura di Taylor Frankie Paul nei panni della protagonista di The Bachelorette si è trasformata in uno dei più clamorosi disastri d’immagine nella storia del reality, culminato con la cancellazione dell’intera stagione a sole […] L'articolo Scandalo a “The Bachelorette”: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal via proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gomma, materie prime sotto pressione. Rincari e caos nella filiera globale
    L’instabilità geopolitica nel Golfo torna a scuotere in profondità la filiera della gomma, con effetti immediati e prospettive ancora più critiche nel breve periodo. A evidenziarlo è l’indagine congiunturale realizzata dal Centro Studi di Assogomma, che fotografa un settore già sotto pressione e destinato ad affrontare ulteriori tensioni nelle prossime settimane. A sottolinearlo è Fabio […] L'articolo Gomma, materie prime sotto pressione. Rincari e caos nella filiera globale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Precipita un aereo militare in Colombia: 66 morti. Sconosciute le cause dello schianto
    Un aereo militare dell’Aeronautica militare colombiana è precipitato nei pressi di Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo, in territorio colombiano, ma al confine con Ecuador e Perù. Al momento, le vittime sono 66 morti e decine i feriti. Le cause dell’incidente restano sconosciute e sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità. Il […] L'articolo Precipita un aereo militare in Colombia: 66 morti. Sconosciute le cause dello schianto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il ministro Giuli a New York si mette in posa davanti alla statua di Colombo: “Frammento di identità, la cancel culture non riuscirà a dissolverlo”
    “Un grande italiano, un grande europeo e un grande americano”. Sono le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli su Cristoforo Colombo, di cui ha visitato la statua a New York deponendo una corona in segno di riconoscimento sia dell’orgoglio italiano sia del profondo legame con gli Stati Uniti. “Colombo è per noi un grande […] L'articolo Il ministro Giuli a New York si mette in posa davanti alla statua di Colombo: “Frammento di identità, la cancel culture non riuscirà a dissolverlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • I dazi di Trump non riducono l’export italiano verso gli Usa, ma spingono le merci cinesi verso la Penisola
    I dazi di Donald Trump non hanno ridotto, semmai rallentato, la crescita delle esportazioni italiane, neanche di quelle dirette negli Usa, tanto che la bilancia commerciale nel 2025 è risultata in surplus per 50 miliardi, due in più del 2024, semmai le tariffe statunitensi sulle merci hanno accentuato la penetrazione cinese nel mercato europeo e […] L'articolo I dazi di Trump non riducono l’export italiano verso gli Usa, ma spingono le merci cinesi verso la Penisola proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “La fine della relazione con Katia Follesa? Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Dopo il boom di Zelig sono caduto in un buco nero”: lo rivela Angelo Pisani
    Angelo Pisani è in giro per l’Italia con “Slip&Strip”, il nuovo quiz teatrale condotto da Angelo Pisani che mescola comicità, danza e divulgazione, partito lo scorso 20 febbraio approderà – tra gli altri – il 28 marzo al Teatro Giuditta Pasta di Saronno e a Milano il 18 aprile, al teatro Della Quattordicesima. L’attore e […] L'articolo “La fine della relazione con Katia Follesa? Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Dopo il boom di Zelig sono caduto in un buco nero”: lo rivela Angelo Pisani proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sinner non tradisce a Miami: nuovo record di set vinti di fila. Cadono gli altri big: il tabellone verso la finale
    Jannik Sinner batte il francese Corentin Moutet e passa agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Il cemento della Florida sta tradendo tantissimi big, non solo Carlos Alcaraz. Nell’ultimo turno sono caduti anche Medvedev, Auger-Aliassime e Mensik. Sinner invece viaggia spedito: netta vittoria in due set contro l’ostico francese, 6-1, 6-4. Fanno 26 set vinti […] L'articolo Sinner non tradisce a Miami: nuovo record di set vinti di fila. Cadono gli altri big: il tabellone verso la finale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump che fa impazzire il popolo Maga non esiste: l’inchiesta del Washington Post smaschera la “ragazza dei sogni”
    Una miscela calibrata di patriottismo a stelle e strisce, propaganda politica e pornografia soft-core, il tutto generato e confezionato dall’intelligenza artificiale. È questa la formula alla base del caso “Jessica Foster”, un fenomeno social esploso e rapidamente imploso negli Stati Uniti che ha acceso i riflettori su una nuova, redditizia strategia di manipolazione digitale. La […] L'articolo Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump che fa impazzire il popolo Maga non esiste: l’inchiesta del Washington Post smaschera la “ragazza dei sogni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pirelli porta P Zero R e Trofeo RS nel mercato del ricambio ad alte prestazioni
    Pirelli amplia la disponibilità della sua gamma più estrema portando P Zero R e P Zero Trofeo RS anche nel mercato del ricambio, rendendo accessibile a un pubblico più ampio un patrimonio tecnologico sviluppato fianco a fianco con i principali costruttori di sportive e supercar. Non si tratta di un semplice ampliamento di offerta, ma […] L'articolo Pirelli porta P Zero R e Trofeo RS nel mercato del ricambio ad alte prestazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il verdetto
    Il verdetto – La mia vignetta su il Fatto quotidiano in edicola oggi L'articolo Il verdetto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • I vicini si accorgono delle fiamme che escono da tetto e chiamano i soccorsi: trovata morta la giornalista NHL Jessi Pierce, i suoi tre figli e il loro cane
    Lutto nel mondo del giornalismo sportivo americano. Jessi Pierce, 37 anni, e i suoi tre figli hanno perso la vita in un devastante incendio divampato all’interno della loro abitazione a White Bear Lake. Nel rogo è deceduto anche il cane di famiglia. La tragedia è avvenuta sabato 21 marzo, ma è stata ufficializzata nella giornata […] L'articolo I vicini si accorgono delle fiamme che escono da tetto e chiamano i soccorsi: trovata morta la giornalista NHL Jessi Pierce, i suoi tre figli e il loro cane proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Referendum, Travaglio avverte M5s, Pd e Avs: “Quel popolo del No non si travasa nei vostri partiti, ma aspetta un segnale”. Su La7
    “Giorgia Meloni, oltre alla sconfitta del referendum sulla giustizia, ha pagato tutto insieme una serie di ambiguità e di errori che riguardano il riarmo, la posizione su Gaza, l’Iran, l’energia. Errori che un po’ derivano da lei, un po’ dagli amici che l’hanno rovinata”. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta a caldo […] L'articolo Referendum, Travaglio avverte M5s, Pd e Avs: “Quel popolo del No non si travasa nei vostri partiti, ma aspetta un segnale”. Su La7 proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Disastro nella tipografia di Roma, il manifesto gratis sul sito
    Stanotte un grave guasto elettrico nella tipografia di Roma ha fatto saltare, a noi come ad altri quotidiani, la distribuzione del giornale in edicola in gran parte del centro sud. […] The post Disastro nella tipografia di Roma, il manifesto gratis sul sito first appeared on il manifesto.
  • Pablo Maurette, una Buenos Aires tra luci e opacità
    Un titolo e una quarta di copertina ingannevoli e un testo ben più complesso e sofisticato di quanto non facciano supporre lo stile diretto, il tono colloquiale e l’obbedienza ad […] The post Pablo Maurette, una Buenos Aires tra luci e opacità first appeared on il manifesto.
  • Referendum, il sud e i giovani trainano il No
    La riforma voluta dalla destra per mettere sotto il controllo del governo la magistratura è stata bocciata dagli italiani. Ha vinto il No con il 53,7% dei voti. Il Sì […] The post Referendum, il sud e i giovani trainano il No first appeared on il manifesto.
  • Appesi alle pulsioni volubili del comandante in capo
    «Ho il piacere di comunicare…» La mattina presto di lunedì (il pomeriggio ora italiana) Trump annuncia in stampatello che Usa e Iran «negli ultimi due giorni hanno tenuto ottime e […] The post Appesi alle pulsioni volubili del comandante in capo first appeared on il manifesto.
  • «Occasione persa». Meloni e quell’incubo di vivacchiare
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  • Una sconfitta, non ancora una vittoria
    Una sconfitta netta della destra al governo che è soprattutto un enorme pericolo scampato ma che non è ancora un segnale di vittoria per chi sta all’opposizione. Meloni ha costruito […] The post Una sconfitta, non ancora una vittoria first appeared on il manifesto.
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    Con un post su Truth Social, Donald Trump ha annunciato che, a partire dal 23 marzo, «l’Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza». Gli […] The post Trump manda i rambo dell’Ice a fare la guardia agli aeroporti first appeared on il manifesto.
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    Alle sette di sera i leader del campo progressista si ritrovano su un furgone a piazza Barberini. Da lontano si vedono le luci delle finestre di palazzo Chigi, poco meno […] The post Una scossa per il campo largo. E Conte lancia già le primarie first appeared on il manifesto.
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    «Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle […] The post «Cinque giorni di stop». Nella guerra all’Iran Trump riprende fiato first appeared on il manifesto.
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  • Legge elettorale, la maggioranza davanti al primo test di «tenuta»
    Gli oltre 14 milioni di No di ieri alla riforma della magistratura hanno probabilmente decretato anche la fine del premierato, «la madre di tutte le riforme» cara a Giorgia Meloni. […] The post Legge elettorale, la maggioranza davanti al primo test di «tenuta» first appeared on il manifesto.

IL FOGLIO

Fondato a Ferrara (sede legale) e Roma il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. Si distingue per il formato “lenzuolo” a poche pagine e l’assenza di fotografie. Propone un’analisi intellettuale e corsara della politica e della cultura, con un’impostazione liberale e spesso controcorrente.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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