Il disco in evidenza: Horrorful Heights, 2026, The Bevis Frond

I Bevis Frond, guidati dal cantautore e chitarrista Nick Saloman, annunciano l’uscita del nuovo album Horrorful Heights, prevista per il 3 aprile 2026 per Fire Records. Dopo oltre quarant’anni di carriera e più di trenta album pubblicati, Saloman rimane una figura centrale della scena indipendente inglese, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento e alla diffusione di un linguaggio musicale personale e riconoscibile. Il nuovo lavoro è stato anticipato da tre brani: Horrorful Heights, Romany Blue e That’s Your Lot. Il disco introduce una nuova fase creativa del progetto e riafferma il ruolo dei Bevis Frond nel panorama del rock indipendente.

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Un nuovo capitolo per Nick Saloman

Con Horrorful Heights, Nick Saloman apre un ulteriore capitolo della lunga storia dei Bevis Frond. Il disco mantiene al centro la combinazione di psichedelia melodica e chitarre elettriche, elementi che nel tempo hanno costruito l’identità sonora della band. Nel corso degli anni, il suono caratteristico della chitarra di Saloman e la scrittura dei brani hanno contribuito a definire una parte importante della scena indie britannica e del rock alternativo. Anche in questo nuovo lavoro emerge quella stessa impronta stilistica, che continua a distinguere il progetto all’interno della musica indipendente. Secondo lo stesso autore, il disco raccoglie le canzoni che considera tra le migliori scritte negli ultimi due anni. La scrittura nasce da momenti di ispirazione spontanea, senza un progetto prestabilito. Tuttavia, in questo caso l’autore ha percepito un’atmosfera leggermente diversa e forse più accessibile, pur mantenendo la naturale continuità con il percorso artistico precedente.

I singoli che anticipano l’album

L’uscita di Horrorful Heights è stata preceduta da tre brani che introducono il clima del disco: Horrorful Heights, Romany Blue e That’s Your Lot. In particolare, la title track è nata in modo spontaneo mentre Nick Saloman suonava la chitarra durante una partita vista in televisione. Nelle note dedicate al disco, il comico e fan di lunga data Stewart Lee descrive la composizione come un brano costruito su stratificazioni vocali, sitar e atmosfere aromatiche, in cui convivono suggestioni psichedeliche e sonorità ricche di dettagli strumentali. L’immaginario evocato rimanda a un ambiente sonoro in cui strumenti e profumi musicali si mescolano, mentre le tablas accompagnano un paesaggio sonoro che richiama alcune influenze già presenti nel passato della band.

L’edizione deluxe e il progetto parallelo

Accanto all’album principale, la pubblicazione comprende anche un lavoro complementare. L’edizione deluxe di Horrorful Heights include infatti Horrorful Offal, un disco di undici tracce registrate durante le stesse sessioni. Il materiale non viene presentato come semplice raccolta di brani esclusi, ma come un ampliamento dell’universo creativo del progetto. Le canzoni offrono atmosfere alternative, momenti più sperimentali e prospettive differenti rispetto al disco principale. Entrambi i lavori vengono pubblicati insieme in una speciale edizione deluxe racchiusa in un cofanetto realizzato su misura, che riunisce l’intero materiale prodotto durante le sessioni di registrazione.

Conclusione

Con l’uscita di Horrorful Heights, i Bevis Frond confermano la continuità di un percorso artistico iniziato oltre quarant’anni fa. Il nuovo album riunisce psichedelia, chitarre elettriche e scrittura melodica, elementi che hanno definito nel tempo il linguaggio musicale di Nick Saloman. La presenza dell’album aggiuntivo Horrorful Offal completa il progetto, offrendo una visione più ampia della fase creativa attuale della band. In questo modo, la nuova pubblicazione rappresenta un quadro completo del momento artistico dei Bevis Frond, tra continuità stilistica e nuove sfumature sonore. (La redazione)

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