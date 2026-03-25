QS World University Rankings 2026: scarica la tabella con la classifica di tutte le università del mondo

Pubblicata la QS World University Rankings 2026: MIT si conferma al primo posto e quasi 500 università migliorano le loro performance. Scopri la classifica globale aggiornata e scarica la tabella ufficiale completa con tutti i dati dettagliati degli atenei di oltre 100 Paesi.
È stata pubblicata la QS World University Rankings 2026, una delle classifiche universitarie più seguite a livello internazionale. L’edizione di quest’anno include oltre 1.500 università provenienti da più di 100 Paesi, offrendo una panoramica ampia e aggiornata del panorama accademico globale. Per l’ennesimo anno consecutivo, il Massachusetts Institute of Technology si conferma al primo posto come migliore università al mondo, mantenendo la leadership nella classifica.
Dai dati emerge inoltre un miglioramento diffuso: quasi 500 università hanno registrato una crescita delle proprie performance rispetto all’anno precedente. Tra queste, spicca il risultato della Sunway University in Malesia, che si distingue come l’ateneo con la maggiore crescita, guadagnando oltre 120 posizioni in classifica. La nuova tabella ranking conferma quindi sia la stabilità ai vertici sia un dinamismo crescente tra le università a livello globale. (La redazione)
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