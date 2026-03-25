Inno alla pace – per una pace disarmata e disarmante: arte e responsabilità collettiva nelle sale ACEC

Durante il periodo della Quaresima, nelle sale della comunità ACEC diffuse sul territorio nazionale, arriva “Inno alla Pace – Per una pace disarmata e disarmante”, uno spot realizzato dal Collettivo Artistico per la Pace. Il progetto nasce da un’esigenza condivisa: rivolgere un invito concreto alla pace in un contesto storico segnato da conflitti e tensioni internazionali. L’opera unisce linguaggi differenti e costruisce un racconto che attraversa dolore, attesa e speranza. Inoltre, il filmato è destinato a proseguire il suo percorso anche su piattaforma, ampliando così il pubblico e la diffusione del messaggio.

Un progetto artistico corale tra linguaggi e visioni

Il collettivo, composto da Marco Volpati, Matteo Volpati, Giovanni Bedeschi, Stefano Rosselli e Andrea Cecchi, riunisce competenze diverse. Infatti, il progetto mette in dialogo scultura, fotografia, parola, musica e regia, creando una narrazione articolata e coerente. La regia è firmata da Giovanni Bedeschi, mentre le immagini sono state sviluppate anche attraverso tecnologie di intelligenza artificiale a partire dagli scatti di Stefano Rosselli. Di conseguenza, il risultato visivo combina elementi tradizionali e innovativi, mantenendo un forte impatto emotivo. Allo stesso tempo, l’idea originaria di Marco Volpati guida l’intero progetto, che si configura come un’opera collettiva capace di integrare più sensibilità artistiche. Per questo motivo, il linguaggio scelto non è unico ma stratificato, e permette di affrontare il tema della pace da prospettive differenti ma complementari.

Il simbolo del Cristo senza braccia e il messaggio etico

Al centro del racconto visivo si trova la scultura Cristo senza braccia, realizzata da Matteo Volpati. Questa figura diventa simbolo di un’umanità ferita e disarmata, segnata dalle conseguenze della guerra. Attraverso la voce narrante di Andrea Cecchi, il significato dell’opera si amplia e si traduce in un messaggio etico preciso: la pace non è soltanto un obiettivo, ma un compito affidato all’azione umana. Inoltre, il testo del filmato richiama il pensiero di Raoul Follereau, sottolineando una scelta radicale che riguarda l’intera umanità: imparare ad amarsi oppure scomparire. Pertanto, il progetto insiste sulla necessità di passare dalle parole ai gesti concreti, ponendo l’accento sulla responsabilità individuale.

Di conseguenza, la figura del Cristo non rappresenta solo il dolore, ma anche un invito attivo a costruire la pace attraverso azioni quotidiane.

Arte e pace: una riflessione contemporanea

Il progetto nasce da una domanda centrale: l’arte può contribuire alla costruzione della pace? Secondo gli autori, la risposta risiede nella capacità delle forme artistiche di generare consapevolezza. Infatti, il filmato propone un percorso emotivo che affronta la tragedia dei conflitti e stimola una riflessione collettiva. Inoltre, l’integrazione di più linguaggi consente di raggiungere pubblici diversi, rendendo il messaggio accessibile e incisivo. Allo stesso tempo, la scelta di distribuire lo spot nelle sale ACEC durante la Quaresima rafforza il legame tra dimensione spirituale e responsabilità civile. Per questo motivo, il progetto si inserisce in un contesto che favorisce l’ascolto e la riflessione. Infine, l’approdo su piattaforma amplia ulteriormente la portata dell’iniziativa, permettendo una diffusione più ampia e continuativa.

Un invito alla responsabilità condivisa

“Inno alla Pace – Per una pace disarmata e disarmante” si configura come un’opera che unisce arte e impegno civile. Il progetto propone una visione chiara: la costruzione della pace richiede una responsabilità che parte dall’individuo e si estende alla collettività. Attraverso immagini, voce e simboli, il collettivo invita a una presa di coscienza concreta. Inoltre, il percorso narrativo suggerisce che la pace non nasce da dichiarazioni astratte, ma da azioni quotidiane e consapevoli. Lo spot non è altro che un appello che utilizza il linguaggio universale dell’arte per promuovere una scelta precisa: orientarsi verso la pace come pratica attiva e condivisa. (La redazione)